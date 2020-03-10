紫爆瀑布美炸！台南秘境「錫葉藤花海牆」免費拍，還有超浪漫紫色隧道

台南人照過來！位在台南玉井區台線附近的「錫葉藤花海牆」美翻，經過的民眾紛紛駐足停留拍照，彷彿置身紫色瀑布般的花海之中，真的會令人陶醉於賞花的氛圍之中，尤其三月初花苞盛開，紫色的夢幻映入眼簾，推薦假日可前來探索紫花之美。

錫葉藤花海牆讓人忍不住狂拍。 圖／IG網友Himiko Chen授權

其實滿滿錫葉藤花海牆是由「雙秀園園藝餐廳」一手精心栽培而成。除了餐廳外圍滿滿錫葉藤花可免費拍外，餐廳內還佈置出一條超浪漫紫花隧道，已經成為攝影愛好者或民眾爭相美拍的搶手秘境景點。

陽光與紫花交織的景色美翻。 圖／IG網友liunick2020授權

不過除了滿滿錫葉藤花，老闆還栽種其他花種，像是九重葛、長壽花、金盞花與黃金樹牡丹等各色花種，讓用餐的民眾能陶醉在一片彩虹花海中，日前餐廳也超「貼心」免費讓民眾入園參觀拍攝，並於臉書粉專告知大家還有很多花苞蓄勢待發綻放，趕緊把握春天花開的時刻，前來賞花喔～

除了紫花，餐廳也多樣性栽培各色花種。 圖／IG網友liunick2020授權

雙秀園園藝餐廳「錫葉藤花海牆」

地址：714台南市玉井區沙田里20之3號

夢幻的紫色總令人陶醉。 圖／IG網友liunick2020授權

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