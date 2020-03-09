台南橘紅色風暴來襲！全台最長「木棉花道」火紅滿開 不在白河人擠人也能拍仙境

花控們專屬美照調色盤又能再更新啦！這次台南吹來新一波橘紅色旋風，不用特別到堪稱世界級步道的「白河林初碑」人擠人，在將軍區就能賞到更長、滿開炸裂的木棉花美景！

台南將軍區擁有7條木棉花道，分別散佈在苓仔寮、巷口、漚汪、角帶圍、西湖、番仔寮、山仔腳。圖／IG@kayla20200101授權

台南將軍區各地栽種超過2000棵、總長約7公里的木棉樹，被譽為木棉花故鄉。而南21鄉道的「漚汪木棉花道」延綿近2公里，號稱「全台最長木棉花道」，路面寬闊非常適合停車賞花。火紅花朵密集渲染整條樹道，是在地人都強推的秘境，近幾年才慢慢開始成為新興景點。

圖／IG@molly888666授權

去年大道的花況也十分迷人。圖／IG@molly888666授權

目前位於將軍國中對面的「漚汪木棉花道」已全力綻放，預計本週為最佳賞花期，當地也將會在3/14舉辦木棉花節活動，想參與視覺饗宴的民眾，趕快把握時機，搶拍各大木棉花道最艷麗的模樣吧！

將軍漚汪木棉道

地址：台南市將軍區南21鄉道（可導航將軍國中）

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