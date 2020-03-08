嘉義「漸層紫藤隧道」超夢幻！加碼全新卡通、城堡裝置藝術快搶拍

嘉義各地近期充滿繽紛色彩，繼黃金風鈴木及艷麗鮮紅的九重葛爆紅，這次又有人眼尖發現超好拍的「紫藤秘境」！唯美的紫色隧道延綿百公尺，搭配三色漸層怎麼拍都浪漫，看來又有不同色系的美照可以蒐集！

圖／IG@3more_hi4授權

不過這波壯觀的紫色瀑布，其實是「旺萊山-愛情大草原」今年度打造的全新造景之一。雖然真正的紫藤花季還未正式進入賞花期，但這道透過紫、粉、白的絕美組合排列成的人造花道，完全不輸實際花瀑，大家也不用擔心花謝，想拍都可以隨時來搶當紫色花仙子過過癮。

壯觀的紫色造景，適合民眾拍美照。圖／IG@3more_hi4授權

紫色控必拍的人造花瀑。圖／IG@qna_chen授權

不僅如此，園內其實也隱藏了各式必拍景點。2020新增的7大主題「光影環境藝術裝置」，結合花語、童話和樂園，讓卡通人物化身花燈，目前每逢假日晚上會亮燈，展期截至3/14結束，想拍夜晚美景的人就要把握時機啦！

新增裝置藝術之一「童話說書人」為許多旅客的打卡亮點之一。圖／IG@qna_chen授權

園內規劃的城堡打卡區，讓大家免飛國外樂園就能體驗童話世界。圖／IG@3more_hi4授權

旺萊山愛情大草原環境清幽，除了有早已成為許多人打卡必拍的「愛情圖書館」，免門票就能欣賞滿滿的造景及可愛裝置藝術，成為新興旅遊景點之一。愛情大草原鄰近「阿里山國家風景區觸口遊客中心」，附近還有逐鹿部落的「優格哇獅市集」，想要出門踏青遊玩的人，千萬不要錯過這個超適合外拍的秘境啦！

圖／IG@qna_chen、@_yuna_0908授權

旺萊山-愛情大草原

地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕7鄰15號（牛埔仔愛情大草原）

花燈點燈時間：假日18:00-21:00（截至3/14）

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