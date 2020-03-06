比人高的鮮艷花海！台南「唸戀學甲蜀葵花季」開跑 結合裝置藝術超好拍

屬於蜀葵花盛開的季節已經來臨！由台南市學甲區公所主辦「2020唸戀學甲蜀葵花文化節」活動，於2月28日學甲區光華里「蜀葵專區」隆重開幕！

今年除了有蜀葵花海以外，主辦單位也種植了小麥、油菜、紅黎、鼠尾草、雞冠花、百日草等，比花還嬌豔的你怎能錯過這個美好的花季呢？立馬計畫來拜訪全台最大的學甲蜀葵花海，感受春天浪漫的氣息吧。

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蜀葵花季約莫是每年2月到3月下旬，花期可長達一到兩個月，而蜀葵花因為可長到二到三公尺以上，相當於一丈的高度，因此又有「一丈紅」的別名，也因如此高聳的身長以及鮮豔的外表，在古時候的皇宮及富貴家庭花園都以種植蜀葵花來彰顯其富麗堂皇。

圖/IG@pei1p2e0i5wu168cm

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這次除了有多種花朵展示以外，還有由在地子弟設計、轄區企業廠商及慈濟宮贊助經費所架設的創意花燈裝置藝術，並與市府環境保護局合作，利用回收資源創作的美學童話作品展示，更為蜀葵花園區增添多元的美麗風貌。

圖/IG@aisha_kuo

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學甲區長邱志榮表示，228開幕當天，首先恭請頭港鎮安宮福德正神「軟身伯公」現場祈福，並邀請文化局所屬「臺南市民族管絃樂團」及在地中、小學樂隊、優秀樂團、樂手帶來精彩高水準的演出，呈現「蜀葵花田」音樂嘉年華會的氛圍；還有在地青年農民的安心無毒生鮮食材展售市集、歡樂園遊會、現場茶席見學免費奉茶、消費滿200元送乾燥花束DIY體驗及打卡送蜀葵花季限定吸水杯墊等活動。

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每年的蜀葵花季總吸引眾多遊客及攝影愛好家前往朝聖，同時這也是學甲區一年一度的盛事，因此當地對於花朵的栽種十分講究。

每朵綻放的蜀葵花，從人工育苗、種植、澆水、除草、中耕、疏植及施肥，每個環節都需用心栽培與管理，公所連續七年投入大量人力全力配合在地里長、社區居民及台南地檢署易服勞動役親手栽種，悉心照料為的就是讓這些美麗的一丈紅，能在其時節魅力大展！

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趁著近日漸暖的天氣，趕緊在周末攜家帶眷，拉著好友伴侶們一起漫步在花海，拍拍美照，享受鄉間田野的愜意時光，讓身心靈徹底被療癒一波吧！

2020唸戀學甲蜀葵花文化節

地址：學甲區光華里8鄰過港子66-12號

活動粉絲專頁：http://bit.ly/2Tn5iY2





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