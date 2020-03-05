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嘉義「九重葛秘境」滿開炸裂！浪漫漸層花墻超好拍 賞完黃花風鈴木當花仙子

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@heapin963授權
圖／IG@heapin963授權

近期黃色風暴席捲嘉義，但其實除了黃花風鈴木，也有不少人眼尖發現了隱身於仁義潭的「九重葛秘境」。目前艷麗的九重葛已滿開成絕美花瀑，吸引許多花控前去搶拍不同色系的美照。

九重葛盛開得極為火紅。圖／IG@heapin963授權
九重葛盛開得極為火紅。圖／IG@heapin963授權

純白色的花朵拍起來更加唯美。圖／IG@molly888666授權
純白色的花朵拍起來更加唯美。圖／IG@molly888666授權

這個期間限定的美景位於嘉義市仁義潭水庫附近，如今被盛開的九重葛染上了繽紛的紅色、純白及粉色，少女系色調怎麼拍都仙氣十足。整排九重葛花墻超適合當背景，漸層的花海若能搭配陽光顯得更為吸睛。

圖／IG@lilianwang_tw授權
圖／IG@lilianwang_tw授權

想要充當花仙子的旅客，建議可以導航至仁義潭義德寺，在大千山水社區一帶即可看見三色花海。但也提醒大家，由於景點就在私人住宿的門口，所以拍攝美照的同時，記得維持秩序，避免打擾到別人休息，來年才能又有全新季節花照可拍囉！

圖／IG@heapin963
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嘉義九重葛秘境

地址：嘉義線番路鄉127鄉道

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