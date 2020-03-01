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黃金旋風席捲嘉義！3處「黃花風鈴木」搶先炸裂整條大道 快衝一波賞花熱點

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
行嘉吊橋旁堤防。圖／<a href=林子授權" title="行嘉吊橋旁堤防。圖／林子授權">
行嘉吊橋旁堤防。圖／林子授權

除了有洋紅風鈴木的粉嫩風暴，嘉義各地也率先迎來了金黃旋風，爆滿炸開的花球讓不少專業花控都驚歎，今年竟能欣賞暌違多年的盛況！今天為大家簡單介紹嘉義3處「黃花風鈴木」聖地，預計3約初為止還能遇上最佳花況，記得好好把握黃金賞花期喔！

慈玄宮附近的黃金風鈴木炸裂。圖／<a href=黃崇銘授權" title="慈玄宮附近的黃金風鈴木炸裂。圖／黃崇銘授權">
慈玄宮附近的黃金風鈴木炸裂。圖／黃崇銘授權

🌼朴子溪黃金風鈴木道🌼

嘉義太保「朴子溪防汛道」兩旁種滿延綿一公里的黃花風鈴木，曾因2015年的絕美花況成熱門賞花景點，今年提早開花後更是持續炸裂，想要欣賞風鈴木接近當年的巔峰美貌，絕對不要錯過這個季節限定的黃金大道！

朴子溪黃金風鈴木花道。圖／<a href=陳慶煌授權" title="朴子溪黃金風鈴木花道。圖／陳慶煌授權">
朴子溪黃金風鈴木花道。圖／陳慶煌授權

地點：嘉義縣太保市嘉61鄉道往溪北村路（福興宮附近）

地點：嘉義縣新港鄉溪北村159縣道9K處（溪南）

圖／<a href=陳慶煌授權" title="圖／陳慶煌授權">
圖／陳慶煌授權

今年朴子溪的「黃金風鈴木花道」花況，讓許多攝影愛好者表示當年的黃色風暴再現。圖／<a href=黃崇銘授權" title="今年朴子溪的「黃金風鈴木花道」花況，讓許多攝影愛好者表示當年的黃色風暴再現。圖／黃崇銘授權">
今年朴子溪的「黃金風鈴木花道」花況，讓許多攝影愛好者表示當年的黃色風暴再現。圖／黃崇銘授權

🌼行嘉吊橋旁堤防🌼

慈玄宮附近的行嘉吊橋旁堤防處，整條道路染上金黃又爆滿的花球，因為瘋狂盛開的壯觀場景，被許多人譽為全台最美的風鈴木隧道。這幾天出發應該都還能成功拍攝浪漫美照，超大片風景任你怎麼拍都燦爛耀眼！

行嘉吊橋旁堤防。圖／<a href=林子授權" title="行嘉吊橋旁堤防。圖／林子授權">
行嘉吊橋旁堤防。圖／林子授權

地點：行嘉吊橋旁堤防（慈玄宮附近）

🌼軍輝橋旁八掌溪堤防🌼

另個賞花景點其實也靠近慈玄宮，軍輝橋旁的堤防、八掌溪堤岸皆為熱門的拍攝點，目前周邊的黃花風鈴木皆已綻放，雖然尚未全開，恰逢連假已吸引了大批人潮前去賞花，預計下週為最佳賞花期，趕快準備衝一波吧！

圖／取自FB<a href=楊文華" title="圖／取自FB楊文華">
圖／取自FB楊文華

八掌溪堤防。圖／取自FB<a href=楊育林" title="八掌溪堤防。圖／取自FB楊育林">
八掌溪堤防。圖／取自FB楊育林

地點：軍輝橋八掌溪河畔周邊

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