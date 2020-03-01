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黃金旋風席捲嘉義！3處「黃花風鈴木」搶先炸裂整條大道 快衝一波賞花熱點
除了有洋紅風鈴木的粉嫩風暴，嘉義各地也率先迎來了金黃旋風，爆滿炸開的花球讓不少專業花控都驚歎，今年竟能欣賞暌違多年的盛況！今天為大家簡單介紹嘉義3處「黃花風鈴木」聖地，預計3約初為止還能遇上最佳花況，記得好好把握黃金賞花期喔！
🌼朴子溪黃金風鈴木道🌼
嘉義太保「朴子溪防汛道」兩旁種滿延綿一公里的黃花風鈴木，曾因2015年的絕美花況成熱門賞花景點，今年提早開花後更是持續炸裂，想要欣賞風鈴木接近當年的巔峰美貌，絕對不要錯過這個季節限定的黃金大道！
地點：嘉義縣太保市嘉61鄉道往溪北村路（福興宮附近）
地點：嘉義縣新港鄉溪北村159縣道9K處（溪南）
🌼行嘉吊橋旁堤防🌼
慈玄宮附近的行嘉吊橋旁堤防處，整條道路染上金黃又爆滿的花球，因為瘋狂盛開的壯觀場景，被許多人譽為全台最美的風鈴木隧道。這幾天出發應該都還能成功拍攝浪漫美照，超大片風景任你怎麼拍都燦爛耀眼！
地點：行嘉吊橋旁堤防（慈玄宮附近）
🌼軍輝橋旁八掌溪堤防🌼
另個賞花景點其實也靠近慈玄宮，軍輝橋旁的堤防、八掌溪堤岸皆為熱門的拍攝點，目前周邊的黃花風鈴木皆已綻放，雖然尚未全開，恰逢連假已吸引了大批人潮前去賞花，預計下週為最佳賞花期，趕快準備衝一波吧！
地點：軍輝橋八掌溪河畔周邊
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