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比人還高的花叢迷宮！台南學甲「蜀葵花海」228連假浪漫開幕 一次蒐集七彩紅藜、小麥田美照

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
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連假不用愁要去哪裡玩啦！台南年度盛事「2020唸戀學甲蜀葵花文化節」即將於2/28開跑，每年花季都吸引大批人潮前往，只為漫步在艷麗的蜀葵花海。周邊還有紅藜花田、小麥等齊爭艷，民眾在同個區域就能拍到數不盡的美照，絕對是高CP值的拍照勝地。

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蜀葵花顏色嬌艷且高大，枝葉可長至一丈高而有「一丈紅」的別名。光華里種滿了四公頃的蜀葵花，目前花況已盛開五到六成，尚未完全怒放，就已吸引許多攝影愛好者前去搶拍。走進兩旁一字排開的蜀葵花步道，搭配隨風搖曳、長得比人還高的枝幹，就像闖入巨大的迷宮，趣味十足。

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除了蜀葵花，附近也有繽紛的紅藜花，亦是歷年的熱門必拍景點，周邊還結合超大片的麥田，預計3/14-3/15舉辦學甲小麥節，讓民眾一次就能欣賞不同色彩的美景！

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此外，今年官方還增加了粉萼鼠尾草、雞冠花、百日草及藝術花燈陪襯，日夜都能欣賞不同景觀，絕對是拍照加踏青的好去處。由2/28開幕當天，直到3/29為止，每週都有一系列活動，有興趣的民眾可以準備出發台南囉！

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2020「唸戀學甲蜀葵花文化節」

地址：台南市學甲區光華里8鄰過港子65號

時間：2/28-3/29

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