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秒飛韓國南怡島！全台最美校園飄下「黃金雨」 嘉義限定三色落葉好浪漫
曾被網友票選為「全台最美大學」的嘉義中正大學，又有年度限定美景等著大家親眼欣賞了！中正大學校園內種滿超過一千棵小葉欖仁樹，如今迎來落葉紛飛時期，枯黃的落葉若再加上陽光點綴，簡直就像在看一場絕美的黃金雨！
「小葉欖仁大道」是中正大學的秘境，每逢冬天轉春的季節，長達四公里的林蔭大道，都會被鋪上滿滿的落葉，搭配大地色、金黃色及綠色的樹葉全景，讓人仿佛置身國外。
而這道獨特的街景，其實和韓國知名景點「南怡島」的秋天模樣極為相似，還有網友稱其為「專屬中正大學的冬季戀歌」。不用特別飛出國，就可以欣賞無限延伸的黃金隧道。
若由上方從下俯視整條步道，還可以看見翠綠與金黃整齊並排的壯觀景色，交錯的鮮艷色彩讓人忍不住沉浸在特色的樹海之中。
這波季節限定的風景，每年都會吸引許多人前去打卡拍照，也是不少人婚紗拍攝地的選擇之一。趁著最近好天氣，加上還沒開學的最佳時機，趕去出發搶拍這道浪漫的黃金大道，替自己繼續累積美照庫存吧！
中正大學小葉欖仁大道
地址：嘉義縣民雄鄉大學路一段168號
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