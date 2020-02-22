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長毛象出動啦！台南超吸睛「巨型古生物3D彩繪」 躍升打卡新亮點

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

化石園區本館緊鄰台20線，對外交通十分便捷，但道路入口處因緊鄰民宅聚集處，較缺乏醒目指標的情況下，常導致開車造訪的遊客經常走過頭，為此文化局特別協調，將附近的舊房子改造翻新，並繪製了這面緊抓眾人眼球的超立體巨型古生物看板，不僅讓前來參訪的民眾更易於識別進入園區的路線，也無意間多了一個醒目的打卡熱點，更減少許多台20線上因造訪園區的車輛迴轉所造成的交通危險。

▲圖片來源：臺南左鎮化石園區
▲圖片來源：臺南左鎮化石園區

台南左鎮化石園區自開幕後就頗受大小朋友的喜愛，園區內以深入淺出的展示方式向大眾介紹地球生命演化、台灣在地出土化石、西拉雅文化等，由內而外兼顧人文與地球科學等知識內涵，現場為了拉近民眾與化石古生物的距離，還提供遊客可站在長毛象頭上、背上合影，遊客還能打扮成考古人，親自體驗相關樂趣，希望能透過遊客互動的過程中，更加認識台灣這塊土地上曾發生的生命故事與其壯麗的相關知識。

▲圖片來源：臺南左鎮化石園區
▲圖片來源：臺南左鎮化石園區

準備來一趟寓教於樂的親子之旅了嗎？台南左鎮化石園區絕對是你的最佳選擇，順道來台南吃吃喝喝，探索古都之美吧。

台南左鎮化石園區

地址：台南市左鎮區榮和里61之1號

開放時間 ：週三至週一 09:00~17:00（週二公休）

最後入場時間：16:30

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