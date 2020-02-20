引頸期待！ 世界7大令人期待的公園之一 「台南河樂公園」3/7正式亮相

位在台南市中西區的河樂廣場，原為中國城基地，台南市政府將其重新打造，請來荷蘭著名建築師MVRDV團隊、國內都市里人規劃設計公司與李麗如建築師事務所共同規劃，企圖為台南觀光打造一個強大的生力軍，此設計更曾被富比世雜誌譽為「世界7大令人期待的公園之一」。

▲圖片來源：台南市政府

河樂廣場整體面積約1.54公頃，由於建設場地廣大，加上廣場水源需使用循環水系統，整體下來清潔維護與專業管理變為一個龐大的負荷，未來啟用後的權責單位除了歸工務局之外，將會同步規畫委外營運的廣場商業空間，利用文化產業結合公園景致從營運收益中挹注管理經費。

▲圖片來源：台南市政府

而河樂廣場名字的由來，是以「潟湖」為設計概念出發，因原本的中國城拆除後，構想將整體規劃一個下凹式的親水空間，但同時也保留原中國城部分遺構，並將地下一樓連結地面打造成為露天水景，同時水景周邊也設有地下通廊步道供遊客休憩，當建築整體完成後，將成為市區最大的親水景觀廣場。

▲圖片來源：台南市政府

除了打造河樂廣場外，台南市政府更同步進行觀光計畫，串聯附近的海安路藝術林蔭大道，將來還有舊魚市場的翻新活化利用，以「河樂廣場」為中心，打造一個市區內的新樂活天地，讓白天與夜晚皆有不同的景致可觀賞，相信在3/7正式開幕後，將能為台南的觀光帶來全新的亮點。

▲圖片來源：台南市政府





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