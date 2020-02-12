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年度神劇「想見你」朝聖懶人包！特搜台南15大拍攝場景 美食景點一次踩點

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／翻攝自孫盛希《Someday or One Day》YouTube官方MV

2020燒腦穿越神劇《想見你》即將在本週（2/16）收官，等待大結局的心情既期待又不捨嗎？劇中1988年的場景大部分都在台南，所以今天特別為大家準備「台南拍摄地」懶人包，搭配Youtuber親自踩點一日遊，一共整理了5大美食及10大景點資訊！即使劇集結束，也能到各大場景朝聖、跟著主角們一起回憶！

｜美食｜

1.鳳南小分隊鍋燒意麵

圖／翻攝自「想見你」官方臉書粉絲團

三大主角前幾集常去吃的鍋燒意麵，是位於台南市的「閒情茗品屋」，如今已是想見你粉絲們的打卡熱點。但相信身為劇迷，無論如何都要吃到一碗才算圓滿啦！溫馨提醒各位粉絲，若想和劇中主角一樣，記得點小碗才會有同款容器哦！

閒情茗品屋

地址：台南市南區金華路二段57巷97號

2.李子維、莫俊傑鱔魚意麵

圖／翻攝自愛奇藝

黃雨萱跟李子維、莫俊傑坦誠自己穿越的身份後，混亂的兩人晚上邊吃鱔魚意麵邊討論。而這家鱔魚意麵就在閒情鍋燒麵附近，追景的同時，也可以一次蒐集台南特色小吃！

鱔魚意麵

地址：台南市南區新孝路92號

3.莫奶奶冰店

圖／翻攝自愛奇藝

充滿鳳南小隊回憶的莫奶奶冰店，原身是「龍泉冰店」，到了這裡別忘了點一碗李子維最愛的「紅豆牛奶冰」加布丁和雙份煉乳組合！如果和曖昧對象或另一半去，還可以學句經典台詞：「愛吃甜的男生，以後疼老婆」。

不少劇迷早已到店踩點。圖／IG@wan_chun1111授權

龍泉冰店

地址：台南市麻豆區平等路2-4號（中央市場）

4.小黃雨萱合輯

圖／翻攝自愛奇藝

李子維帶小雨萱回家之前，一起去吃、聊理想型的牛排館就是「品廚牛排」，而其他沿路小雨萱想吃的小吃或冬瓜茶，都在安平老街附近，想去的人可以邊吃邊玩。

李子維買給小雨萱的冬瓜茶在安平老街。圖／IG@wan_chun1111授權

品廚牛排

地址：台南市新營區中正路27-1號

遇見白糖粿（妙壽宮）

地址：台南市安平區古堡街1號

遇見椪糖（安平開臺天后宮）

地址：台南市安平區國勝路33號

5.波哥創意茶飲

波哥本就是台南在地人狂推的必喝飲料，有了劇集的加持，看來又要掀起新一波打卡熱潮啦！

圖／翻攝自愛奇藝

本店：台南市東區勝利路58號

長榮店：台南市東區長榮路二段73號

南寧店：台南市中西區南寧街2號

健康店：台南市中西區健康路一段426號

誠品安平店：台南市安平區文平路207號1樓

｜旅遊｜

1.32唱片行

圖／取自許光漢IG@kuanghanhsu

全劇靈魂場景，莫過於陳韻如幫舅舅打工的「32唱片行」，現實中其實是陶土藝術空間「小半樓」，內外復古的感覺都非常精緻，一定要列入朝聖清單才行！

32唱片行拍攝地已成為粉絲們熱門景點。圖／IG@littlestar0202、IG@irenexdiary授權

小半樓

地址：台南市中西區民權路一段199巷7號

2.黃雨萱、李子維交換秘密／陳韻如親吻李子維

圖／翻攝自愛奇藝

交換秘密的地點和陳韻如主動親李子維的地點，都在這個公園亭子，去踩點還可以休息一下，算是悠閒好去處！

嗊哩公園

地址：台南市關廟區新光里

3.鳳南小隊躲雨涼亭／雨中奔跑

圖／翻攝自「想見你」官方臉書粉絲團

三人淋雨奔跑的躲雨涼亭，還有讓李子維確認自己心意及吻戲等浪漫戲份，都在牛庄社區可以找得到！

圖／IG@wan_chun1111授權

涼亭

地址：台南市善化區牛庄社區

4.鳳南高中校園場景

圖／翻攝自「想見你」官方臉書粉絲團

鳳南高中內部的場景幾乎都在台南的鳳和高中，近日也公佈了開放參觀的資訊。截至2/25，每逢特定時間，校方會統一開放參觀，一次30分鐘，但防疫期間也請前去的大家，乖乖遵守體溫測量和規定，別在非公開時段擅自闖入校園，造成影響哦！

鳳和高中

地址：台南市柳營區中山東路二段1330號

5.莫俊傑跟李子維上學停機車的地方

圖／翻攝自愛奇藝

莫俊傑跟李子維在劇中每次停機車的巷口，就在鳳和高中附近。根據YouTuber實際踩點，只要從校門口往右邊一直走，會看到一片農地跟巷子，走進去到底就會看到啦！

6.鳳南高中校門口場景

圖／翻攝自「想見你」官方臉書粉絲團

其實除了鳳和高中，三人常常經過的校門口場景，或韻如到校後想要躲避謝芝齊的地點，都是在敏惠醫專大門外拍攝的！

敏惠醫護管理專科學校

地址：台南市柳營區中山東路二段1116號

7.鳳南小隊分享秘密

圖／翻攝自「想見你」官方臉書粉絲團

黃雨萱和兩人分享自己穿越身份、希望一起抓到兇手的場所，就在漁光島公園。

漁光島活動中心

地址：台南市安平區漁光路89巷39之2號

8.小雨萱住家

圖／翻攝自愛奇藝

由於只是一般住家，若有經過千萬不要擾民，才不會讓劇組跟著一起留下壞印象囉！

安平西龍殿

地址：台南市安平區國勝路35巷12號

9.黃雨萱、莫俊傑前往相片館的巷子

圖／翻攝自愛奇藝

為了追查兇手，黃雨萱與莫俊傑前往相片館的路上，旁邊有條壁畫的巷子，是在台南老字號書店外拍攝的場景。

台南灣裡-明倫書坊

地址：台南市南區永寧里灣裡路244號

10.第12集三人跨年日出

圖／擷取自 西拉雅國家風景區管理處官網

第12集三人跨年看日出的場景，位於台南二寮觀日亭。這裡為著名旅遊勝地，但是若想和主角們一樣成功欣賞絕美日出，前往時可能就要多集點氣啦，因為據說可遇不可求呢！

二寮觀日亭

地址：台南市左鎮區二寮里

15個景點仍意猶未盡？別擔心，下一篇將為大家集結北部場景，揪個「想見你旅遊團」，完成台南踩點後，還可以一起出發北部拍攝景點喔！

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