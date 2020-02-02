1930年代嘉義廢墟老屋 化身在地藝術甜點空間

【圖／文：行遍天下】

走進紅磚圍牆中的綠意庭院，一棟1930年代日據時期的老屋映入眼簾，這幢老屋原已荒廢了40年，但老屋旁的巷道是徐圓榕過去上學必經的小路，她是梅山在地人，也是美術老師，因不捨老屋荒廢而動手整理，花了兩年爭取承租、修舊如舊，讓宛如廢墟的老屋成為一個販售簡餐、咖啡、甜點與藝術的空間。

徐徐品創活化梅山閒置40年的廢墟老屋。 分享 facebook

以「徐徐品創」為名，除了徐圓榕本身姓徐，修復的空間讓她能重溫兒時記憶外，徐徐也有「慢慢」之意，希望人們進到這兒，可以慢慢「品」嚐美食，感受空間的「創」意。修復老屋的過程花了很大的心力，因為原本的屋瓦不堪使用，只好一一拆除，留下骨架樑木，重新鋪設木板和防漏間層，並聘請三代製作古早瓦的師傅整治。

徐圓榕收養了兩隻可愛的貓咪。 分享 facebook

店內收藏許多老物件。 分享 facebook

就連牆面發霉生壁癌，也特地找師傅依古早石灰工法，調補修復同時兼具老屋透氣保溫的功能。徐圓榕也保留老屋原有樣貌，像是廚房的石砌爐灶，屋子裡更是處處能見她的收藏，包括縫車、電唱機、電視機、舊皮箱、電扇、燈具、枝仔冰的保冰桶等，充滿時間流逝的氛圍。

徐圓榕找來老師傅，修舊如舊還原老屋之美。 分享 facebook

簡餐份量澎湃，搭配數樣小菜。 分享 facebook

品味梅香帶來香甜午茶時光徐徐品創餐點以簡餐、手工甜點為主，獨創的梅子鬆餅，以低筋麵粉、雞蛋、奶油等調製，加入特製的紫蘇梅肉，烤出來酥脆梅香的鬆餅，上桌前再灑上梅山產的酸酸甜甜梅粉，一口咬下還吃得到香Q梅肉，非常特別。而店內的甜點也都是徐圓榕手工製作，其中一款海鹽巧克力，鹹甜香濃，口感紮實。

梅子鬆餅和2 3 手作甜點是徐徐品創的招牌。 分享 facebook





景點介紹

徐徐品創

地址：嘉義縣梅山鄉玄廟路28號

電話：05-262-5528

粉專：徐徐品創

營業時間：週四∼週日10:00∼19:00

價格：梅子鬆餅180元、海鹽巧克力130元





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