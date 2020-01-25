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收藏山裡氣味！嘉義「空氣圖書館」 以高山蔬菜入菜

2020-01-25 14:05行遍天下

【圖／文：行遍天下】

空氣圖書館，不是一間收藏書的圖書館，而是收藏著嘉義梅山鄉的山間空氣與台灣老記憶的開放空間及餐廳，書架上沒有陳列書籍，但可用視覺閱讀，許多懷舊的老物件，都是主人陳柏宏的收藏，也融入清新植栽，透過提供美食，與人分享空間理念。陳柏宏笑說：「我們這裡海拔約一千公尺，有時飯吃著吃著，霧就飄進來了。」是座瞬息萬變的空氣圖書館。

空氣圖書館其實是間小清新的森林系餐廳。
空氣圖書館其實是間小清新的森林系餐廳。
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雲嵐飄渺植物系空間

空氣圖書館位在太平雲梯附近，潔白、清新的店外觀，與周遭的店家大不相同，這裡原是一座種植蘭花的蘭園，陳柏宏老家在鄰近太平雲梯的碧湖村，過去都在市區從事進口家具事業，平時喜歡蒐羅老物件，於是和朋友、品牌總監涂以仁打造實踐彼此理想的空間。

店內的書架不放書，而是藝術策展的概念。
店內的書架不放書，而是藝術策展的概念。
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從隔柵間可以看到梅山在地風土人文的介紹。
從隔柵間可以看到梅山在地風土人文的介紹。
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在整修過程中留下蘭園的屋頂、骨架，架高整個空間，近400坪的空間採用半開放式設計，以木質家飾與蘭花、蕨類與空氣鳳梨布置各個角落，綠意盎然，酷暑時即使店內沒有裝冷氣，用餐時不會感到熱，涼爽清新宜人。

餐點也十分用心，山間蔬食咖哩使用鄰近的高山蔬菜入菜，多種香料熬煮的咖哩香氣十足。還有多種火鍋：牛奶鍋、咖哩鍋、燒物鍋、香草鍋等，尤其是黃金蟲草麻油鍋，在冬天喝，最暖身！點心紙包烘焙料理也很特別，芋頭糕是自家製作，口感紮實，地瓜球包覆起司，咬下還會牽絲。另外還有提供朝食、下午茶，不同時段各有不同美味。

餐廳一隅也可以看到手作陶藝的展售。
餐廳一隅也可以看到手作陶藝的展售。
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滿室綠意的植栽，若是喜歡也能買回家種植。
滿室綠意的植栽，若是喜歡也能買回家種植。
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找回舊日時光印記

美食是媒介，但陳柏宏最想藉著空間與人分享的是關於台灣的記憶，木質書櫃上放著各式各樣他收藏的台灣懷舊老物，有屋瓦、陶器、瓷碗、木料，再到卡帶式收音機、錄影機、復古家具等都有，許多都是他兒時的回憶，也曾有長輩客人看到這些收藏十分驚喜，想起過去生活，讓他備感溫馨。空氣圖書館賣的不只是空氣、植物和美食、伴手禮，還有人們對於台灣的記憶，都收藏在這海拔一千公尺的雲端圖書館中。

山間蔬食套餐吃得到梅山在地食材的新鮮原味。
山間蔬食套餐吃得到梅山在地食材的新鮮原味。
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景點介紹

空氣圖書館

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12

電話：05-257-2366

網址：空氣圖書館 Air Library

時間：9:00∼18:00(週三休)

價格：山間蔬食咖哩420元

　

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咖哩蔬食懷舊

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