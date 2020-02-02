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不只有阿里山！嘉義４處秘境拍不完　揪團探索新景點

2020-02-02 12:03ShareLife分享生活

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用九柑仔店

〈用九柑仔店〉原作出自於漫畫家阮光民的同名漫畫而改編為戲劇，深受闔家觀賞及喜愛，原作是敘述作者長大返鄉接管自家長輩所開的古早柑仔店故事，而電視中更是加入長輩年輕時的故事，讓我們更清楚感受這間店的歷史及濃濃的古早味和樸實情感。麻雀雖小，五臟俱全的店可是原汁原味地保留劇中主角生活，甚至是古早味糖果童玩在這裡都可以找到，除了回味長輩古早年代的便利商店外，更可融入劇中情節。

地址：嘉義縣六腳鄉潭墘社區

▲圖片來源:IG@sweet79323
▲圖片來源:IG@sweet79323
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南故宮235新樂園諸羅蛙堡

朴子路上竟出現隻超級卡哇伊，讓人一看就愛不釋手的「蛙仔」，忍不住想衝一波和它拍照。這遊樂設施可說是兼具生態教育及娛樂的保育生物構想親子公園，園區裡除了有樹蛙溜滑梯，可以和蛙仔大眼瞪小眼拍照外，也有黑面琵鷺造型的溜滑梯，很適合大人帶小孩一同享受童年趣味，在溜滑梯旁也有很多廣場可以蹓躂散步，享受大自然的徐徐微風及陽光撫面而來。

地址：嘉義縣朴子市小槺榔一路

▲圖片來源:IG@tobeybears
▲圖片來源:IG@tobeybears
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新嘉大昆蟲館

台灣位於熱帶及亞熱帶交界，孕育了很多動植物昆蟲，也有許多鬼斧神工的自然美景，但是我們卻不太有機會能夠深入了解它們。在這昆蟲館館內共分為保育類昆蟲模型、蝴蝶溫室花園、水生活體昆蟲等，帶領民眾了解這些生物的奧妙，而裡面的造景更是美不勝收，其中還有全球首創由1千多隻的蝴蝶標本而製的夢幻旋轉彩蝶柱，享受與蝶共舞的景緻，彷彿身在山水之中認識大自然的生態旅程。且附近還有嘉大咖啡學園及嘉義大學，還可以享受校園風光和精緻點心咖啡茶飲等。

地址：嘉義市東區學府路300號

營業時間：09:30~17:30，周一公休。詳情可至嘉大昆蟲館官網或粉專查詢。

▲圖片來源:IG@fullfen
▲圖片來源:IG@fullfen
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太興岩步道

有台版小長城之稱的太興岩步道，海拔850M、全長650M，步道全程於寬廣的茶園及原始樹林間穿梭，中段經山巒稜線，生態極為豐富，有機會可以巧遇台灣特有種藍腹鷴等鳥兒，滿滿大自然的活力及芬多精再讓你吸好吸滿；且在四至五月台灣杜鵑花開，花團錦簇更是另一美景；終點則是百年梅樹與孟宗竹林，更加古意盎然，讓人不禁想唱遊詩曲，感受古人在自然中看見山景的讚嘆。

地址：嘉義縣梅山鄉166縣道67.7K處

▲圖片來源:IG@taki788778
▲圖片來源:IG@taki788778
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準備規劃好一趟嘉義之旅了嗎？別再只想到阿里山啦，４處嘉義新秘境等你去探索、踏青。


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步道古早味美景

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