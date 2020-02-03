此生必吃！來一趟古都台南找尋「紅蟳米糕」絕妙美味

享譽全台的料理紅蟳米糕，是台南阿霞飯店的招牌名菜，絕妙風味一生一定要品嚐一次！隨後別忘造訪火紅的美術館，為古都之旅更增添藝術氣息。

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★阿霞飯店

坐落於台南天公廟旁、屹立超過一甲子的阿霞飯店，是台南4大老字號台菜餐廳之一，其中招牌菜紅蟳米糕更是聲名遠播，蟹黃飽滿的紅蟳滿覆油飯，一端上桌便讓人食指大動。阿霞飯店現已由第四代吳健豪接手，以嶄新創意為餐廳注入活力，除了接續經營二代店錦霞樓，近年來更接手活化古蹟鶯料理，隨後打造鷲嶺食肆，提供由阿霞飯店知名菜色所延伸的小食，包含蒲燒鯛魚飯糰、鳳眼果米糕，持續推廣阿霞飯店的道地台菜風味。

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【店家資訊】

地址：台南市中西區忠義路二段 84巷7號

電話：（06）225-6789





★台南市美術館2館

以純白建築體打造、散發藝術美感的台南市美術館2館，於今年1月底開幕亮 相之後，隨即成為旅人眼中的時尚地標。高46公尺的2館，以城市中的一座小山為概念，特別於外圍錯落建造53座樓梯，營造爬梯猶如登山健行的意象，別具巧思。走進1樓大廳，挑高5層的空間採光明亮，以鋁片堆疊而成的碎形屋頂納進穿透光線，意外構成絕美光影牆。館內規劃多個展覽空間，3、5樓則分別有咖啡、景觀餐廳進駐，讓藝術更貼近生活感。

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【景點資訊】

地址：台南市中西區忠義路二段1號

電話：（06）221-8881





★旭峯號之僾果鮮

隱身鬧區巷弄、閒置多年的旭峯號，在僾果鮮進駐之後，使得韻味十足的老屋 得以重見天日，由於店家完整保留當年的老屋樣貌、外觀與旭峯號手寫招牌，濃濃的懷舊感散發出復古潮流氣息，因而成為旅人爭相追逐的打卡熱點。有別於外頭大馬路的喧囂，店門口特別擺放供旅人歇息的座椅，以健康蔬果汁、輕食，提供到訪旅人一個簡單又美好、能獲得短暫歇息的時光，同時細細感受專屬於台南的日常風情與生活步調。

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【店家資訊】

地址：台南市中西區中山路79巷6號

電話：（06）222-5890





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