南台灣第一間！三井Outlet進軍台南　2022年正式開幕、終於動土了

南部人想要買正宗日式Outlet嗎？終於等到了，日商三井不動產集團，正式宣布進軍南台灣，將在台南開設全台第三間的Mitsui Outlet Park，1月20日正式動工，最快預計2022年正式開幕，到時候荷包又要買空了。

台南三井Outlet的示意圖。圖／三井提供 分享 facebook

三井旗下的Mitsui Outlet Park，目前在林口、台中港區各有一間Mitsui Outlet Park，在台北市南港則規畫有「Mitsui Shopping Park LaLaport」，以親子為主的大型購物中心，三井持續看好台灣的Outlet市場，選在南台灣的台南，開設第三間Mitsui Outlet Park。

台南的Mitsui Outlet Park，位置緊鄰高鐵台南站、台鐵沙崙站，大概距離台南市區16公里，未來搭高鐵、火車或開車來都很方便，也預計可以帶動高鐵台南站附近的繁榮。

據了解，台南Mitsui Outlet Park，第一階段2022年開幕時，預計會有160間店舖，第二階段預計2025年開幕，店舖可望突破200間。

日本三井不動產集團MITSUI OUTLET PARK進軍台南，今日舉行動土典禮。圖／三井不動產集團提供 分享 facebook