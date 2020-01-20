南台灣第一間！三井Outlet進軍台南 2022年正式開幕、終於動土了
南部人想要買正宗日式Outlet嗎？終於等到了，日商三井不動產集團，正式宣布進軍南台灣，將在台南開設全台第三間的Mitsui Outlet Park，1月20日正式動工，最快預計2022年正式開幕，到時候荷包又要買空了。
三井旗下的Mitsui Outlet Park，目前在林口、台中港區各有一間Mitsui Outlet Park，在台北市南港則規畫有「Mitsui Shopping Park LaLaport」，以親子為主的大型購物中心，三井持續看好台灣的Outlet市場，選在南台灣的台南，開設第三間Mitsui Outlet Park。
台南的Mitsui Outlet Park，位置緊鄰高鐵台南站、台鐵沙崙站，大概距離台南市區16公里，未來搭高鐵、火車或開車來都很方便，也預計可以帶動高鐵台南站附近的繁榮。
據了解，台南Mitsui Outlet Park，第一階段2022年開幕時，預計會有160間店舖，第二階段預計2025年開幕，店舖可望突破200間。
今天的動土典禮上，包括剛當選副總統的賴清德、交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲、日本三井不動產會社執行役員大林修與台灣三井不動產公司董事長下町一朗等均出席。
留言