2020嘉義就要這樣玩！精選13個嘉義高人氣景點 加碼一日遊行程推薦

嘉義近年來也是許多人假日出遊的選擇，嘉義景點更是越來越豐富有趣，小編今天要來推薦大家必去的嘉義景點有哪些，除了推薦10個來嘉義必訪景點，有山有水超精彩～小編還會提供給你嘉義一日遊行程，讓想去嘉義卻沒時間規劃的你看完就可以直接出發啦！

來到嘉義，可以欣賞嘉義在地的傳統工藝、到阿里山上看櫻花、看日出或看雲海，除此之外嘉義還有很多驚喜，大家不妨利用週末來趟旅行，也到各個嘉義景點走走吧！

嘉義常見Q&A

Q1.嘉義熱門景點推薦有哪些？

故宮南院、東石漁港、檜意森活村、阿里山國家森林遊樂區都是嘉義必去景點唷！

Q2.嘉義必吃美食有哪些？

說到嘉義美食，怎麼錯過最經典的嘉義雞肉飯、人氣紅不讓的砂鍋魚頭以及料多超美味的生炒鴨肉羹！

Q3.嘉義一日遊行程可以怎麼排？

如果只打算在嘉義停留一天，可以先到東石漁港體驗不一樣的風光，品嘗當地最新鮮的海鮮，再從東石回到嘉義市區前往檜意森活村、森林之歌、月影潭心等嘉義景點唷！

嘉義市景點─北回歸線太陽館

北回歸線太陽館。 圖／Flickr 分享 facebook

來推薦個寓教於樂的嘉義景點！北回歸線太陽館位於嘉義縣水上鄉的北回歸線上，屬於全世界16個經過北迴歸線城市之一的館園，外型建築設計來源採用太空梭的模樣，因此看起來十分別致，周邊的館區也很完善，共有「入口太陽廣場」、「九大行星戲水區」、「時光軌跡和綠色隧道」、「星座區」、「古天文步道」、「古天文區」、「北回歸線太陽館」、「北回意象標線」和「歷代標展示區」9大展區。

館內有許多有關天文的作品可以導覽、學習，同時也有很多互動設施，非常適合有興趣的朋友或是親子間來這個嘉義景點長知識～另外，台灣也還有兩座北回歸線標誌分別位在花蓮瑞穗鄉和澎湖虎井嶼喔！

地址：嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮21-25號

門票：免門票

營業時間：

室外園區全天開放。

展覽區：09:00-12:00、13:30-17:00，週一休館

夜間燈光秀：18:00-24:00

嘉義市景點─森林之歌

森林之歌。 圖／Flickr 分享 facebook

說到嘉義景點，怎麼能錯過在嘉義市的新景點地標─森林之歌，是藝術家王文志老師的作品，運用林務局提供之木材、鐵軌、黃藤及石材等素材製作，重現嘉義「木材之都」榮景。除了富有高度的藝術價值之外，也超適合姊妹們或情侶來這裡約會，隨便拍都能拍出超美的照片，絕對是IG打卡的超棒嘉義景點～不管是白天還是夜晚來都有不一樣的感覺，尤其晚上搭配上設計過的燈光，更有浪漫的氛圍呢！是不是想不到嘉義景點這麼浪漫呢？

地址：嘉義市東區文化路

嘉義市景點─檜意森活村

檜意森活村。 圖／Wikimedia 分享 facebook

嘉義因擁有阿里山這片珍貴林地而以林業起家，這座檜意森活村便為日治時期阿里山林業開發時所建造的官方宿舍。最原本叫做「檜町」，還來改成「檜意里」再到現今的「檜意森活村」，一路以來歷經風華起落，是台灣保存最完整的日式宿舍群，現在的檜意森活村、融合了飲食、文化和伴手禮各式店鋪，變成了一處觀光的嘉義景點！

想到嘉義景點採點的話，裡面其中一戶宿舍就曾經是電影《KANO》的拍攝場景，也有試穿和服在村落裡的體驗，在這個風情十足的嘉義景點還可以品嘗多種餐點，日式料理或是冰品，在天氣好的日子下最適合不過！不妨找時間來漫步在一幢幢的日式老屋間，感受嘉義景點純樸的美好。

小編建議：嘉義景點檜意森活村裡部分餐點價位偏高，若要消暑，推薦可以到「春一枝」買好吃沁涼的冰棒！

地址：嘉義市林森東路1號

門票：免門票，依店家消費

嘉義市景點─蘭潭水庫 月影潭心

蘭潭水庫 月影潭心。 圖／IG, imbincharlie 分享 facebook

想去私房的嘉義景點嗎？距離嘉義市區大約三公里的蘭潭水庫，大概是市區人們最能放鬆的近郊了吧！水庫涵蓋在蘭潭風景區一帶，四季皆美，陽光露臉時湖泊像一面平滑的鏡子倒映出好看的風景，一旁12公里長的蘭潭自行車道更是欣賞附近一帶的絕佳路徑。到了夜晚，由鋁片簍空編織而成，十足體現都市美學的特色地標「月影潭心」，造型就像鳥巢構築在潭水之上一樣，發出燈光，讓嘉義蘭潭一帶動人的嘉義景點成為了情侶、朋友拍照約會的好地方！

地址：嘉義市東區小雅路25號

被燒到?想衝一發?

嘉義夢幻住宿推薦:阿里山神禾景觀餐廳民宿

阿里山神禾景觀餐廳民宿。 圖／agoda 分享 facebook

阿里山神禾景觀餐廳民宿。 圖／agoda 分享 facebook

相關特色:雖然位置比較偏遠，但是門口就有公車站牌。民宿老闆非常親切且用心經營，處處都有驚喜。房間就可以看美麗的日出。

房價區間:淡季雙人房NT$3,300元起

嘉義梅山鄉景點─瑞里風景區燕子崖

瑞里風景區燕子崖。 圖／IG,watery725 分享 facebook

不一樣的嘉義景點在這裡！位於嘉義梅山鄉一帶，藏著一處有「台灣敦煌石窟」美譽的秘境─燕子崖，經過多年累積、受風雨侵蝕的影響，岩石層層相疊的地質佈滿坑坑洞洞痕跡，完美體現大自然的鬼斧神工！而過去有許多燕子在此築巢，所以得名燕子崖，現在已經沒有燕子的蹤跡了～事實上要目睹嘉義這壯觀的風景，要先走上一段青年嶺步道，沿途還會經過千年蝙蝠洞、雲潭瀑布等私房的嘉義景點，想要遠離塵世的喧囂就爬上燕子崖吧，當作散步在清幽的嘉義景點中也很值得！

地址：嘉義縣梅山鄉166縣道22.5K處

嘉義竹崎鄉景點─奮起湖

奮起湖。 圖／貴絲 分享 facebook

來到嘉義，怎麼能錯過受歡迎的嘉義景點奮起湖呢！作為阿里山森林鐵路中繼站的奮起湖，不知道的人都以為這裡以湖聞名，但其實「湖」是台語中低窪地的意思！在嘉義知名景點奮起湖一帶有濃濃古色的老街，在濕氣稍微重一些的天氣下，還能看見遠方山上帶著好看的山嵐景致，老街裡小吃、紀念品店外，也有特色之一的木屐，買一雙刻上自己名字的木屐可以當作很好的嘉義紀念品～

除了這些，到嘉義奮起湖必吃奮起湖便當，尤其用鐵合盛裝的款式吃起來更有味道！這個歷史悠久的嘉義景點，三到五月還會出現螢火蟲的蹤跡呢～難怪概括許多特色的奮起湖有著「南台灣的九份」美譽。

小編推薦：除了便當，還必吃烤甜甜圈、百年老店愛玉！

交通：搭乘阿里山森林鐵路「森鐵本線」從嘉義出發，車程約2.5小時，票價$240單程。

嘉義阿里山鄉景點─阿里山國家森林遊樂區

阿里山國家森林遊樂區。 圖／Flickr 分享 facebook

相信很多人來到嘉義，都是為了阿里山而來的吧！阿里山絕對是遠近馳名、國內外當紅的嘉義景點！不過嘉義的阿里山到底是哪座山？它其實是由十八座大山組成的，範圍廣大、景點眾多！其中阿里山著名的活動就是賞螢、賞櫻及看日出這三項了，在這之外，好好的逛完一趟嘉義阿里山森林遊樂區也很棒～走過巨木群棧道，看見幾千年的壯觀神木景象，又或經過清澈翠綠的姊妹潭和瀑布，整個園區走下來雖然要花費一番力氣，但絕對是個令人心曠神怡的嘉義景點。

▶上阿里山觀日出交通指引（祝山觀日平台）

阿里山國家森林遊樂區。 圖／Flickr 分享 facebook

在嘉義車站森鐵售票口買指定日期的車票，祝山線單程全票$150元，車次從凌晨4時至4時10分之間發車，務必提早到車站排隊上山，車程共約25分。

從祝山回程時，可以選擇一路走回沼平車站，沿途都會有指示，又或是在祝山車站買搭回沼平車站的票，再從沼平車站開始逛森林遊樂區。

被燒到?想衝一發?

嘉義夢幻住宿推薦:嘉義晨光飯店

嘉義晨光飯店。 圖／agoda 分享 facebook

嘉義晨光飯店。 圖／agoda 分享 facebook

相關特色:房間大且新、隔音好、床頭就有插座。走路3分鐘到文化夜市。

房價區間:淡季雙人房NT$1,799元起

嘉義民雄鄉景點─民雄鬼屋（劉家古厝）

民雄鬼屋（劉家古厝）。 圖／Flickr 分享 facebook

在七十六年前一戶嘉義的劉家人為了能在晚年安居享樂，於是在嘉義民雄興中村一帶蓋了座巴洛克式、宛如古堡的住宅；可惜在房子建成之際，劉姓屋主的子女也各自長大離家，占地1500多坪的屋子就漸漸被遺落。那麼大的一座房沒有人居住，因此多種謠言傳說跟著出現，於是變成嘉義景點明雄鬼屋，吸引了許多人去探險！

喜歡冒險的話，這絕對是最適合的嘉義景點！如果不害怕的人，到明雄鬼屋去探險滿不錯的，被樹枝藤蔓纏繞的斷岩殘壁，依稀能散發出當年古厝的豪氣，不過氣氛也同時有點詭譎！如果逛累了各個嘉義景點，鬼屋旁還有一家鬼屋咖啡廳可以休息呢！

地址：嘉義縣民雄鄉興中村義橋

嘉義布袋鎮景點─洲南鹽田、布袋鹽田

洲南鹽田、布袋鹽田。 圖／Wikimedia 分享 facebook

漁、鹽自清代以來就是使嘉義布袋興盛的產業，一百多年前洲南鹽場被開闢，成了台灣重要的製鹽場所，不過後來鹽多由進口販賣，鹽場又隨之廢棄。直到廢棄後七年由布袋嘴協會推動，結合觀光、教育和文化，遊客在這裡可以體驗過去日曬鹽的過程、還可以飽覽周邊的生態，品嘗一下過往曾經興盛產業的風華！想深入認識台灣傳統產業，就來到這些嘉義景點：洲南鹽田、布袋鹽田吧！

小編偷偷說：布袋鹽山與洲南鹽田兩處相近，可在洲南鹽田預約導覽行程。

地址：布袋鎮新厝仔402號

票價：鹽田導覽解說 $150/人

嘉義東石鄉景點─東石漁港+漁人碼頭

東石漁港+漁人碼頭。 圖／IG,lulululululu_lee 分享 facebook

嘉義的東石漁港跟漁人碼頭的周邊，現在已經被規劃成超完善的親子戲水區了，是個適合闔家同遊的嘉義景點！從沙坑到兒童戲水池都有，完全就是小朋友的天堂～在嘉義東石漁港附近隨處可見富有異國風情的建築，如果不想玩水的朋友也可以在這裡拍照拍個過癮。走上瞭望台還可以看到整個漁港跟一旁戲水區的全景，陽光灑在水面上波光粼粼的模樣配上每個旅客的笑容，就是東石漁港最美的景象，快來這個嘉義把美景盡收眼底！

交通：國道一號及三號都能直接接到82快速道路，之後很快就會抵達東石囉！

國立故宮博物院南部院區

國立故宮博物院南部院區。 圖／Flickr 分享 facebook

故宮南院是位在南臺灣的嘉義，是近年來非常熱門的一處嘉義景點，每到例假日總是有許多遊客前往！故宮南院以「亞洲藝術文化博物館」為定位，擁有許多故宮豐富的館藏，並且積極的舉辦許多國際型的展覽。除了故宮本身豐富的典藏外，並在園區內設置人工濕地、熱帶花園、水岸舞台等休閒區域，並有兩座人工湖，讓來到故宮南院的旅客可以感受到歷史文物融合自然景觀的美景。

地址：嘉義縣太保市故宮大道888號

參觀券：$150/人

65歲以上者假日參觀券： $75/人

嘉義布袋鎮景點─高跟鞋教堂

高跟鞋教堂。 圖／Flickr 分享 facebook

這座超大夢幻玻璃高跟鞋除了是藝術造景之外，本身也是一座教堂，不過雖然名為教堂，實際上是一座無宗教的西式結婚禮堂，並非教會場所。這座教堂有個略為悲傷的建造背景：過去台灣嘉義一帶曾盛行烏腳病，導致一名女子在婚前發病而必須截肢，無法在結婚時穿上高跟鞋展開全新的人生，因此風管處決定建造一座象徵未來幸福的玻璃高跟鞋教堂，以彌補當年許多因烏腳病而被迫截肢女子的心中遺憾，完成她們的夢想，同時也藉由高跟鞋教堂的設立，作為雲嘉南地區告別過去貧瘠時光的象徵，希望以此開創當地觀光產業，推動嘉義縣沿海地區發展進入一段嶄新未來。

小編偷偷說：值得一提的是，教堂2016年時獲金氏世界紀錄認證，為世界上最大的高跟鞋造型建築物喔。

地址：嘉義縣布袋鎮海興街6號

嘉義新港鄉景點─板陶窯交趾剪黏工藝園區

板陶窯交趾剪黏工藝園區。 圖／IG, havegoodtime520 分享 facebook

這個工藝園區是以巨大貓咪車站和貓站長為主題的景點，小朋友可以搭小火車兜風；園區內有許多繽紛的童趣交趾陶裝置藝術，還能親自體驗交趾陶DIY，是個非常適合帶小孩來消磨假期，一起體驗親子手作的觀光工廠喔！

地址：嘉義縣新港鄉45-1號

營業時間：9:30～17:30

門票：$100/人，可抵50元消費

嘉義中埔鄉景點─綠盈牧場

綠盈牧場。 圖／Flickr 分享 facebook

綠盈牧場主人有感於國人對酪農產業的陌生、對乳牛及乳製品認知的薄弱，決定將牧場轉型為開放觀光的休閒體驗牧場，不僅能夠提供一個舒適悠閒的活動空間，也期望透過解說和體驗活動，讓消費大眾對乳牛與牛乳有更深一層的認識。牧場內有許多動、植物相關的裝置藝術，還有農村風格的建築物，大片綠地很適合帶小來來跑跑跳跳消耗精力，忘掉煩惱！

地址：嘉義縣中埔鄉村4鄰2-3號

營業時間：

週一～週五 9:00～17:00

週六、週日 8:00～18:00

門票：

$50/人，可抵消費

5歲以下及身心障礙者免費

嘉義一日遊超簡單

東石漁港→檜意森活村→森林之歌→月影潭心

想玩遍嘉義景點嗎？如果只打算在嘉義停留一天的話，小編建議可以先到東石漁港體驗不一樣的風光，看看海品嘗當地最新鮮的海鮮。再從東石驅車回到嘉義市區，拜訪最具嘉義文化特色的景點，可以參考小編幫大家整理的十大嘉義景點喔～

看完了這10個嘉義景點，你最想去的嘉義景點是哪一個呢？嘉義在不同鄉鎮都有著名的景點，很適合規劃個三天兩夜之旅呢，吃雞肉飯的同時這些景點也不要錯過喔！

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