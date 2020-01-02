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黑鷹墜落！困在機艙 第一位勇敢發出求救訊息的是她

50年老旅社「嘉宮旅社」翻新再出發，以時間換取空間讓嘉義更有趣！

2020-01-02 11:03Taipei Walker

嘉義在地老字號的嘉宮旅社，在重新改造之後，也讓這間60年代的老旅社轉型再出發。嘉宮旅社第二代經營者盧志銘為了留下與母親的種種回憶，原本已打算讓旅社吹起熄燈號，幾經思量決定接下老旅社的傳承使命。

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★嘉宮旅社

嘉宮旅社是嘉義市旅社登記編 30，從號碼的排序不難看出這間旅社的輩分有多老。盧志銘回憶聊起，嘉宮旅社的顧客早期都是圖便宜的出差客或工人，當時旅社有15間房，一層樓5間房全都是通舖，並且使用公共衛浴。因考量舊有格局已不符合現代人的需求，於是嘉宮旅社歷時半年 翻修，將15間房整併成8間房，一律改造成套房格局，並在二樓規劃寬敞的公共廳區與陽台，外牆剝落 的磁磚換裝成洗石子牆面，對照著牆上一張張的老照片，每個角落彷彿都是時光的故事。

當年旅社建材使用全是檜木，在改造之初，1樓到4樓的門板、門柱、門斗全都拆下來，為了將廢材再利用，木工師傅將這些檜木拋光拼接成木桌、木椅，旅社的櫃台與餐桌，原來也隱含著記憶的連結。而渾重的鐵窗在牆面成了裝置 藝術，外牆一面石窗花，更是難得一見的建築工藝。

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【店家資訊】

地址：嘉義市西區新榮路187號

電話：（05）222-3551

CHECK IN 15：00／CHECK OUT 11：00


★小有名堂

從小家裡是東門圓環旁的老牌素食店，主理人國軒在成家後，延續採用老牌製麵廠的特製麵條，融入無素料、無加工的安心食材，打造出正統川味、豆乳、味噌湯底，端出一碗碗精緻的純素麵食。日前也獨家與StayRealCafé合作，推出特製餐點，在簡約樸素的北歐風格下，嚐完麵食還可來杯老闆推薦、取自在地友好店家的合作咖啡或飲品。

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【店家資訊】

地址：嘉義市東區成仁街240-28號

電話：（05）276-9979


阿里山林業村嘉義製材所

1914年落成的嘉義製材所，是日治時代最廣大、也具備最先進的技術的官營木材產業園區，負責貯存阿里山上砍伐下山的木頭，百年來歷經地震侵襲、而製材所也已不再運作，但園區內所保存的歷史建築、及曾為杉池的大片綠地，透 過修復、活用後，成為一處全新的文化靜謐場域。每月最後一週，也將於戶外舉辦「木頭人市集」。

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【景點資訊】

地址：嘉義市東區林森西路4號

電話：（05）277-9843#240


★台灣花磚博物館

擁有全球最多花磚收藏，館長徐嘉彬在1、20年的時間中，於台灣各地老屋搶救下這些珍貴藝品，再透過蒐藏、修復、復刻，為每一片花磚重拾年代風華，並選在近百年古厝中，展示千片見證過台灣日常歲月的花磚。近來，徐嘉彬也透過合作展出，將台灣花磚推向日本，獲得廣大迴響。並提供各式花磚DIY課程，傳承花磚文化。

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【景點資訊】

地址：嘉義市西區林森西路282號

電話：0979-060-750


★桃城雞排

掀起全台「炸全雞」風潮的首創品牌，前身為陪伴在地人近20年的「超大雞排坊」，在第二代老闆許博鈞的嶄新思維下，反覆改良並以高規格打造出費時而成的「桃樂雞」。近來更創新口味推出「靜岡抹茶雞」，從視覺到味覺一舉顛覆味蕾感受。搭上全新旗艦店開幕，不僅空間變大，還設立網美牆搶攻打卡熱潮，未來也將持續研發創舉商品。

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【店家資訊】

地址：嘉義市東區忠孝北街191號

電話：（05）223-8553


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

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阿里山市集老屋

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Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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