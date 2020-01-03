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2020年來一趟台南美食旅遊吧！景點＆美食行程攻略大公開

2020-01-03 14:27ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

首圖：jack_food_diary、ysw.pg____1115、megan.418、hanyu_912/ 玉玉の日々食&旅

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來台南一日遊，台南景點你知道哪些～是古色古香的安平古堡、異國風情的台南移民署，還是藝術氣息濃厚的奇美博物館呢？今天ReadyGo帶你體驗不一樣的台南一日遊，當地人的私房景點在哪裡、怎麼玩，還有當地人的私房美食口袋名單有哪些，一次交給你，不要再每次去台南都玩那些景點了啦！

#觀光系打卡

安平定情馬頭—德陽艦園區

走過歷史的德陽號驅逐艦現在停留在台南安平定情碼頭，成為全台唯一軍艦博物館，其停機坪可是默默成為IG打卡新寵兒！除了打卡拍照，這裡可以了解到德陽號的各種故事，喜歡軍艦的朋友，這裡可是近年大推景點！

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▏景點地址：台南市安平區安億路121號旁

▏聯絡電話：06 2932 925

▏營業時間：09：00-19：00

老塘湖藝術村

來到老塘湖藝術村，彷彿走入時光隧道，穿越至古早的年代。別人都在體驗和服、韓裝，這裡可是能體驗中國文化的傳統美-中國古裝。身著古裝，穿梭在懷舊的小鄉村裡，尋古忘憂，探索老地方的老味道。想要遠離都市的喧鬧，老塘湖藝術村可是很棒的地方。

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景點地址｜台南市學甲區美豐49之26號

聯絡電話｜06 783 3800

營業時間｜08：00-18：00

小瑞士天井

八田與一在興建嘉南大圳時，擔心烏山頭水庫的水源不足，故而另闢了一條長約 4 公里的引水道，曾文溪水導引至西口，注入水庫。西口高低落差大，加上大量的水流注入洞口，形成了壯闊的「天井旋渦」奇觀。

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｜景點地址：台南市東山區南勢里南勢庄66號

#龍崎牛埔泥岩農塘

彷彿墜入畫作裡頭，空氣中瀰漫的是幽靜的詩意，一片寧靜湖水點綴著這片惡地，夢幻湖正如其名。龍崎牛埔泥岩農塘可以說是台南隱藏版景點，翠綠的竹林搭上泥岩惡地地形，形成獨特的景緻，加上偏遠的地理位置，頗有仙境的感覺。

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｜景點地址：台南市龍崎區牛埔村門

｜聯絡電話：06 268 4367#4101

｜開放時間：9：30 – 17：00

白河阿勃勒大道

6月，開啟了夏日的篇章。隨著美麗的繡球花綻放、冶豔的鳳凰花璀璨，金黃色的花兒也悄悄的帶來屬於它的浪漫。位在台南市白河區詔安厝有一棵百年阿勃勒樹矗立在老厝旁，隨著夏日到來，盛開的金黃花朵映著荒廢老屋、綠色稻田，美不勝收，吸引旅客紛紛前來，只怕錯過這美麗的風景。由於知道的人不多，這裡可以享受無人叨擾的靜謐感，還可隨手留下夢幻爆表的美照！

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｜景點地址：台南市白河區南89縣道

新營長勝園區

新營長勝營區原本是兵營，兩旁榕樹枝葉茂密交錯，為了遮蔽軍事基地而種值，形成壯觀的綠色隧道。微風輕輕吹拂，腳下踩著滿地的落葉，漫步在廢棄營區內的綠色秘境，伴隨著樹葉沙沙聲，陽光偶而從縫隙中灑下，若隱若現，舒適涼爽之餘顯得格外有意境。

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｜景點地址：台南市新營區建業路200號

學甲綠色隧道

行道樹小葉欖仁茂密的樹冠形成天然遮陽的綠色隧道，走在綠色隧道上，陣陣涼風，一點都不會感覺到炎熱，是夏天避暑的好地方，走過路過都想停下來拍張照，不過因為連接了主要幹道，因此車流量不少，拍照時要小心安全。

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｜景點地址：台南市學甲區中山路174線

四草綠色隧道

位於台江國家公園內的四草綠色隧道台灣第一條人工古運河，這裡曾是運送鹽、糖等民生物資的人工渠道，因水道較淺，僅有竹筏能通過，所以又有「竹筏港」之稱。水道兩旁的樹枝在半空中糾纏交錯，濃密的樹蔭遮蔽了太陽，形成一個寧靜涼爽的空間，戴著斗笠，乘坐著竹筏，徜徉在紅樹林綠色隧道裡，體驗被譽為台版亞馬遜河的動人景觀和豐富生態，不愧是國家級溼地。

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｜景點地址：台南市安南區大眾路360號

#必吃美食

冠津海鮮粥 – 冠津麻辣鴨血

超有個性的台南巷仔內排隊小吃，一週只營業三天，想吃還要碰運氣，是台南在地人力推的隱藏版美食。一週只營業三天可不是老闆偷懶，而是將這些時間都拿來備料，每一口都吃得到老闆和老闆娘的用心。有些人不喜歡粥的軟爛口感，不過他們家的粥粒粒分明，相較於其他家更像是湯飯，若真的吃不慣的人也可以換成麵條喔！

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｜店家地址：台南市中西區海安路一段康樂市場86號

｜聯絡電話：06 223 5179

｜營業時間：五六日11：00 – 19：00

苏·牛肉湯（溫體牛直送店）

來台南沒吃碗牛肉湯說不過去吧～多數人說到牛肉湯會直覺地想到那凌晨起床排隊還不一定能吃到的超熱門「六千泓佐牛肉湯」，今天介紹的苏・牛肉湯也不惶多讓，一片片溫體牛肉切得不薄不厚剛剛好，鮮嫩中帶有嚼勁，湯頭清甜濃郁而不膩，喝不夠還能免費續喝，CP值超高。

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｜店家地址：台南市東區崇德路686號

｜聯絡電話：

｜營業時間：12:00-22:30

矮仔成蝦仁飯

一間九十年的老店－矮仔成蝦仁飯，他們家蝦仁飯的做法和傳統炒飯不同，是將蝦仁和飯分開來料理的，炒香的蝦仁配上用蝦仁汁混豬油炒過，吸收了滿滿的蝦仁湯汁的飯，美味的讓人一口接著一口，還可以點上一顆半熟鴨蛋，讓黃澄澄的蛋汁流在飯上，那個畫面那個味道，真的讓人很難忘懷阿～～～

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｜店家地址：台南市中西區海安路一段66號

｜聯絡電話：06-2201897

｜營業時間：08：30－19：30（星期二公休）

集品蝦仁飯

就位在矮仔成蝦仁飯正對面，且人氣不相上下，有各自死忠粉絲的超夯蝦仁飯還有這家「集品蝦仁飯」，根據網友的評比，上面的矮仔城蝦仁飯走的是樸實風，而集品蝦仁飯則是用味道打動人心，若嫌蝦仁不夠多，還有加蝦的服務。都來到台南了，不妨就兩家都試試看，看哪一家比較對你的胃啊～另外，這條街上還有另一間上面偷偷提到的名店－六千泓佐牛肉湯，也很值得品嚐唷！

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｜店家地址：台南市中西區海安路一段107號

｜聯絡電話：06-2263929

｜營業時間：9：30－20：30

木溪 MERCI KITCHEN

走了一整天，偶爾也要停下腳步愜意一下，品嚐一下香甜可口的英式下午茶。木溪可說是台南最知名的司康專賣店，外酥內軟的口感吸引了無數的美食家，甚至有許多網友專程跑到台南，就為了吃一口他們家的甜點呢！除了司康外，從內到外的木質裝潢，更是增添了古典美感，讓人不禁沈浸在這份悠閒裡。

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｜店家地址：台南市北區自強街30號

｜聯絡電話：06 221 9319

｜營業時間：13：00 – 19：00（週四公休）

174翼騎士驛站

漫步在遠離塵囂的玻璃天空步道上，享受著群山環繞，所有風景盡收眼底，這是174天空步道獨有的享受，兩側壯闊的山景隨著時序千變萬化，無論何時探訪都令人心動不已。這間私人招待所咖啡廳可是去台南必推必去之地，但可不是想去就能去喔，它採預約制，需使用粉絲團私訊。雖然離市區有點遠，但想挑戰透明地板空中步道的朋友，記得預約喔！

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｜景點地址：台南市東山區南勢庄42-1號

延伸閱讀>>【 台南懶人包 】2020台南「自然系」美景大補帖，放慢腳步走景點！

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