漫遊古城好愜意～為自己的假期規畫一次台南旅吧

結束聖誕跨年，緊接著要來臨的就是長長的年假，好不容易得到可以好好休息的假期，當然要選擇去台南好好放鬆，復古風情、輕鬆愜意的旅行步調，更能認識這個充滿魅力的古都。

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★台南市美術館2館

純白建築台南市美術館2館，以城市中的一座小山為概念，於外圍錯落建造53座樓梯，營造登山健行意象。走進1樓大廳，挑高5層的空間採光明亮，以鋁片堆疊而成的碎形屋頂納進穿透光線，意外構成絕美光影牆。館內規劃多個展 覽空間，2、5樓則分別有咖啡、景觀餐廳進駐，讓藝術更貼近生活、縮短與旅人之間的距離。

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【景點資訊】

地址：台南市中西區忠義路二段 1號

電話：（06）221-8881





★原作杏仁茶・沾佐

原本從事日本茶道、而後赴香港工作的老闆，回到台灣後，為了給孩子喝健康的飲品，開始自製杏仁茶，同時也送給街坊鄰居喝，沒想到大獲好評，便開始在府中街上，以木製的小攤車，自己烘焙杏仁果實，賣起以最原始的杏仁所自 製的「原作杏仁茶」。其滋味就如同店名般，所有食材與製作過程，都是來自最純粹的原味。

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【店家資訊】

地址：台南市中西區開山路122巷 56弄7號

電話：0976-184-895





★台南消防博物館

興建於日治時代、在台南消防史上深具意義的「原台南合同廳舍」，歷經數年整修，終於在2019年揭開新面紗，變身消防史料館，還有部分建物為現消防分隊 所使用。其中顯眼的高塔「火見樓」，是當年台南市區最高建築物，可監控區內火災，以及全台最古老消防滑竿；而展覽空間也設有互動機制，讓參觀旅客藉由生動的過程，深入體會歷史演進。

圖片提供／臺南市政府觀光旅遊局 分享 facebook

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【景點資訊】

地址：台南市中西區中正路2之 1號

電話：（06）297-5119#2202





★鷲嶺食肆－原鶯料理

台南知名餐廳阿霞飯店在第四代接手之後，決定有所作為回饋社會，於是接手活化古蹟鶯料理，重建原鶯料理的風貌，隨後打造鷲嶺食肆，希望遊客在造訪古蹟之餘，能夠駐足停留，深刻感受其歷史文化。以鋼構木造建築打造而成，除精心規劃日式風格座席區，更特別以縷空設計營造出前後延伸貫穿的視覺感，獨家氛圍值得一訪。

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【店家資訊】

地址：台南市中西區忠義路二 段84巷18號

電話：（06）221-0595





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