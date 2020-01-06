親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

川普敢獵殺任何人 因國會給他這權力 無人可擋

影／聽到巨響後「涼亭瞬間下沉」 蘇州仿古長廊整條塌陷

漫遊古城好愜意～為自己的假期規畫一次台南旅吧

2020-01-06 11:02Taipei Walker

結束聖誕跨年，緊接著要來臨的就是長長的年假，好不容易得到可以好好休息的假期，當然要選擇去台南好好放鬆，復古風情、輕鬆愜意的旅行步調，更能認識這個充滿魅力的古都。

分享

★台南市美術館2館

純白建築台南市美術館2館，以城市中的一座小山為概念，於外圍錯落建造53座樓梯，營造登山健行意象。走進1樓大廳，挑高5層的空間採光明亮，以鋁片堆疊而成的碎形屋頂納進穿透光線，意外構成絕美光影牆。館內規劃多個展 覽空間，2、5樓則分別有咖啡、景觀餐廳進駐，讓藝術更貼近生活、縮短與旅人之間的距離。

分享

分享

分享

【景點資訊】

地址：台南市中西區忠義路二段 1號

電話：（06）221-8881


★原作杏仁茶・沾佐

原本從事日本茶道、而後赴香港工作的老闆，回到台灣後，為了給孩子喝健康的飲品，開始自製杏仁茶，同時也送給街坊鄰居喝，沒想到大獲好評，便開始在府中街上，以木製的小攤車，自己烘焙杏仁果實，賣起以最原始的杏仁所自 製的「原作杏仁茶」。其滋味就如同店名般，所有食材與製作過程，都是來自最純粹的原味。

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：台南市中西區開山路122巷 56弄7號

電話：0976-184-895


★台南消防博物館

興建於日治時代、在台南消防史上深具意義的「原台南合同廳舍」，歷經數年整修，終於在2019年揭開新面紗，變身消防史料館，還有部分建物為現消防分隊 所使用。其中顯眼的高塔「火見樓」，是當年台南市區最高建築物，可監控區內火災，以及全台最古老消防滑竿；而展覽空間也設有互動機制，讓參觀旅客藉由生動的過程，深入體會歷史演進。

圖片提供／臺南市政府觀光旅遊局
圖片提供／臺南市政府觀光旅遊局
分享

圖片提供／臺南市政府觀光旅遊局
圖片提供／臺南市政府觀光旅遊局
分享

圖片提供／臺南市政府觀光旅遊局
圖片提供／臺南市政府觀光旅遊局
分享

【景點資訊】

地址：台南市中西區中正路2之 1號

電話：（06）297-5119#2202


★鷲嶺食肆－原鶯料理

台南知名餐廳阿霞飯店在第四代接手之後，決定有所作為回饋社會，於是接手活化古蹟鶯料理，重建原鶯料理的風貌，隨後打造鷲嶺食肆，希望遊客在造訪古蹟之餘，能夠駐足停留，深刻感受其歷史文化。以鋼構木造建築打造而成，除精心規劃日式風格座席區，更特別以縷空設計營造出前後延伸貫穿的視覺感，獨家氛圍值得一訪。

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：台南市中西區忠義路二 段84巷18號

電話：（06）221-0595


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美術館登山咖啡

延伸閱讀

台南西市場古蹟修復 民眾：怪怪的

嘉市史蹟館 三度獲管理優良獎

古蹟修復兩難 台南西市場被說像殯儀館

朴子退休警官騎鐵馬摔落水溝 發現時已身體僵硬...

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

相關新聞

2020年來一趟台南美食旅遊吧！景點＆美食行程攻略大公開

2020-01-03 14:27

50年老旅社「嘉宮旅社」翻新再出發，以時間換取空間讓嘉義更有趣！

2020-01-02 11:03

佔地千坪！ 可露營、租桌遊、吃火鍋.. 嘉義最好消磨時間的格林威咖啡 還可以喝調酒

2019-12-30 10:03

驚呆了！超美「台版普羅旺斯」就藏在嘉義新港這處彩色花海

2019-12-24 10:56

老屋新體驗！ 台南九大必去特色民宿優質推薦

2019-12-20 11:03

從產地到餐桌零距離　返鄉台南夫婦引領旅人認識食材

2019-12-17 09:01

住在台南安平海邊森林　日式建築民宿裡體驗小漁村周邊地景藝術

2019-12-15 09:03

爆漿！「比臉大」巧克力菠蘿IG夯 雲林兒時台式麵包店老饕知味

2019-12-13 15:26

懶人吃蝦不用自己剝！超浮誇「大白蝦麵線」鋪好鋪滿 用湯匙直接熱熱吃

2019-12-06 17:32

嘉義最新景點！ 第一間養生足湯景觀餐廳「清豐濤月」 VILLA風格、千坪庭院、觀賞落日最佳點

2019-12-05 15:08

彩色碼頭、巨型搖搖馬＆用九柑仔店　隱藏版「嘉義一日遊」打卡景點Top７

2019-11-29 11:03

以鮮果入茶！ 隱身麥寮的人氣手搖飲 真材實料讓人驚呼超值

2019-11-24 12:02

嘉義最美雞肉飯！ 不只環境超美 餐點更是令人垂涎三尺

2019-11-22 11:06

台南隱藏版美食！ 消失會懷念的超CP值越南法國麵包 美味再回歸

2019-11-22 09:04

超狂挑戰！姓氏幾筆劃就給幾片肉 台南高CP值義式美食煙燻培根等你來

2019-11-20 11:57

嚐古早味、創意小吃！　走訪純樸嘉義 ６處迷人舊城私藏新意

2019-11-17 12:03

巨大金星現身嘉義北迴歸線！天文界奇景成南部打卡聖地

2019-11-07 21:00

6間台南老屋魅力無窮！ 復古氛圍中打造全新風貌

2019-11-05 07:54

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-02 21:48

台南牛肉湯怎麼選？「小董牛肉湯爐」學生來保證吃飽，幫你加肉又加湯！

2019-11-01 12:00

秋日最美秘境提早紅了！雲林「九芎村落羽松」漸層樹林＋水上倒影快搶拍！

2019-10-31 13:00

在地人不私藏口袋名單　台南保安路夢幻美食大公開！

2019-10-29 11:58

鋪滿金黃色炒蛋⋯斗六碗粿店賣「超紅蛋蛋飯」IG爆紅，一碗35元太佛心！

2019-10-23 11:50

品味小鎮風情這樣玩！台灣好行斗六古坑線 5 大特色景點一次收錄

2019-10-21 10:11

台南善化輕旅行！ 發掘不同以往的旅行新風貌

2019-10-19 10:03

限量只賣3小時！ 台南在地人超愛的隱藏版下午茶 「赤」、「抹」日式銅鑼燒

2019-10-16 16:20

台南必吃的「小籠包霸主」老饕網友推這家：台南版鼎泰豐！

2019-10-15 15:35

親子旅遊完美方案！ 充滿木頭童玩的嘉義「愛木村觀光工廠」 就算雨天也好好玩

2019-10-11 12:03

驚見冰川雪景！攝影師神PO「嘉義美照」還有落羽松森林、龍貓隧道都藏在這秘境

2019-10-11 09:00

杯裡彩虹裝滿兒時回憶！台南三色布丁豆花加湯圓超欠吃

2019-10-09 16:10

秋季限定美景！嘉義「雪白花海」翻騰　被甜根子草包圍的唯美秘境

2019-10-09 15:31

一口塞爆嘴！ 挑戰全台最長「30公分炙燒鮭魚壽司」、滿滿肥美「鮭魚卵軍艦」

2019-10-08 16:27

台南最近紅什麼？中西區５間「IG打卡點」邊吃邊玩，讓你再度愛上台南

2019-10-05 10:00

想吃早點到！ 台南人氣「清水堂愛玉冰」 創意吃法加入啤酒、可樂超獨特

2019-10-04 12:03

登玉山沒那麼難！ 玉山登山路線＆行前準備懶人包

2019-10-03 12:00

這不是章魚燒！ 嘉義隱藏版金黃千層「帕海丸燒」 內餡超爆料吃了會上癮

2019-10-03 11:08

張大千3巨石的奇幻漂流 從巴西到落腳故宮南院 新石頭記120歲不退流行

2019-09-24 23:34

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

返鄉打造雲林最強漢餅店 廖嘉育35度高溫的反轉人生

2019-09-23 11:05
看更多

熱門文章

影／梅花炸裂南投！國姓九份二山元旦後最美

2019-12-30 17:00

美翻了！30萬株鬱金香輪流綻放 花期至明年3月中

2019-12-30 14:05

2020年來一趟台南美食旅遊吧！景點＆美食行程攻略大公開

2020-01-03 14:27

寒流來襲怎麼玩？ 盤點全台10家特色溫泉推薦！

2020-01-01 10:00

古蹟、美食、藝術品！新竹動物園旁的「7個人氣景點」

2019-12-28 17:03

佔地千坪！ 可露營、租桌遊、吃火鍋.. 嘉義最好消磨時間的格林威咖啡 還可以喝調酒

2019-12-30 10:03

瘋跨年！四大超商台北信義區門市31日「拆門」迎人潮

2019-12-30 11:28

破碎公路用心縫合變絕美 屏霧台公路將躍上國際舞台

2020-01-05 15:50

下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場

2019-12-15 16:18

梅山公園梅花正開 這兩周為最佳賞花期

2020-01-05 12:06

元旦升旗來竹市看幻象、吃早餐 跟著河馬樂樂做早操

2019-12-30 11:31

八德新打卡景點！ 不鏽鋼條製成小島還有4隻水牛

2020-01-04 14:00

滿溢了！蚵仔大腸肉羹糖心蛋 台中2間浮誇、銅板價麵線

2019-12-27 16:37

「黃阿瑪快閃店」進駐華山！招喚貓奴狂買阿瑪皇帽抱枕百項後宮周邊爆萌

2019-12-22 14:28

橘色涮涮屋只排第8！ 信義區「10大頂級餐飲」排名公佈，這輩子一定要吃一次

2019-12-09 11:58

全台各地絕美夕陽！ １０大「觀夕景點」懶人包

2019-12-27 12:02

SPA池、豪華露營區曝光！寶來花賞溫泉公園2.0即將開園

2019-12-30 13:20

台北101觀景台2020年「台灣人平日入場只要300元」　再免費帶2小孩

2019-12-18 15:34

10萬人衝遠百信義A13首日試營運！民眾最愛排隊店、打卡亮點出爐

2019-12-25 18:40

生態旅遊正夯！精選南投5間提倡減塑、融入自然的旅宿

2020-01-01 11:00

宜蘭龍潭湖新亮點 240公尺湖中棧道啟用

2020-01-04 07:45

秋天限定落羽松！免出國也能感受異國風情 北部橘紅漸層色落羽松景點輯

2019-12-20 10:02

草莓季來臨！桃園觀音新增上千坪智慧溫室草苺園

2020-01-05 08:36

你征服了嗎？ 「台灣五嶽三尖一奇」登山人一生必挑戰

2020-01-05 11:02

璀璨燈季綿延2公里！　彰化八卦山「月影燈季」一路點燈到元宵

2019-12-27 21:05

紫南宮鼠年錢母大改版 雙鼠各抱如意元寶

2019-12-26 11:07

50年老旅社「嘉宮旅社」翻新再出發，以時間換取空間讓嘉義更有趣！

2020-01-02 11:03

彰化美麗花海陸續登場囉！ 哪裡拍網美照 看過來~

2019-12-26 12:45

暢遊宜花 宜蘭縣轄市區公車羅東-花蓮享最低票價

2019-12-30 16:04

就是要吃到新鮮草莓才算數！5家2019冬季限定以台灣草莓入餡的「草莓季甜點」

2020-01-02 11:52

三重鴨鴨公園地景藝術視覺饗宴　立體綠雕、夜間光雕同步展出！

2020-01-02 15:27

老虎回來了！竹市動物園28日開幕 老人兒童2天免費遊

2019-12-27 07:17

跨年夜逢上班日 北市這些路段下班時間更塞車

2019-12-28 16:54

茹素者也能吃！北屯必嚐美食小吃 「酥嫩臭豆腐」皮脆超多汁

2019-12-30 10:03

打卡新亮點！台中帝國製糖廠修復開放

2019-12-23 15:30

科技執法 機車上蘇花改 自動照相取締

2019-12-22 16:57

海線最道地日式風味火鍋！「燒酒鬥雞鍋」進補正夯太幸福

2019-12-29 15:54

驚呆了！超美「台版普羅旺斯」就藏在嘉義新港這處彩色花海

2019-12-24 10:56

超閒適！ 入住「九份」礦村民宿　貼近流金山城的人文美學

2019-12-29 09:03

搭捷運賞落羽松、寒梅相輝映！台北士林官邸換冬裝

2019-12-28 15:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top