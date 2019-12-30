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佔地千坪！ 可露營、租桌遊、吃火鍋.. 嘉義最好消磨時間的格林威咖啡 還可以喝調酒

2019-12-30 10:03udn走跳美食

文、圖／華少甫

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於嘉義水上的格林威咖啡，是一間佔地千坪、可提供露營跟住宿的超大咖啡廳，店裡不僅有多項桌遊供租借，讓客人可以耗上一整天；還有射箭區、飛鏢機、打鼓區等；餐點選擇更是多元，除了麻油雞、麻辣燙、鬆餅、咖啡及調酒類飲品，最狂的還是他們有提供正餐跟多樣化湯頭的川味火鍋，整體而言，是間占地坪數遼闊且多元化經營的餐飲空間。

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格林威咖啡於2018年6月開幕，一開幕就受到許多網美跟部落客的注目，最大的原因，我認為還是店裡提供的選擇太多元了！據說，除了一般慕名而來的零星散客，店裡也有提供包場服務，去年世足賽開打時，他們還會在超大投影屏幕放球賽，供客人們一起狂歡看球。此外，他們不時也會舉辦重機車聚，甚至還有新人結婚宴客都選在這邊，我前幾天第一次來這踩點，真的被這家店的大手筆給嚇到了XD。

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格林威的空間大歸大，但每個空間的細節都設計得非常用心，裝潢風格每一區也都明顯不同（且每一區同時間播放的音樂也各自不同），舉例來說，想聊天的女孩們可以去網美咖啡廳喝咖啡跟拍美照；攜家帶眷的小家庭可以帶小孩去射箭區玩耍，或是參觀老闆的模型收藏；想享受日光浴的可以去二樓的觀景區，不時還可看到飛機呼嘯而過；想喝一杯放鬆的客人則可以在吧台區與店員閒聊，或是三五好友去飛鏢機PK射鏢技術；而如果只是想享受露營樂趣或是有住宿需求的客人，店家也貼心提供戶外露營、室內露營以及雅房等三種選擇。

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除了上述的各種設備之外，我覺得最特別的還是他們的「桌遊室」！格林威的桌遊採租借形式，提供多達數十款的桌遊，讓三五好友聚會時不致無聊，特別的是，這間桌遊室還可租借木吉他，並有兩款市面上少見的「迷你撞球桌」跟「迷你冰球桌」。

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這兩個東西真的萌到我了，也太可愛了吧XD，重點是我拿來玩的時候，才發現這款迷你撞球桌，不管是撞球、撞球桿還是撞球檯，摸起來的觸感全都超像真的，忍不住打了幾桿，非常推薦有來到這邊的遊客可以租來體驗看看！

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店裡的射箭區也非常安全，弓箭跟標靶採吸盤式的設計，大人小孩都可以安心遊玩，非常紓壓，可以體驗當神箭手的滋味（？）

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飛鏢機的機器，則是跟坊間的飛鏢Bar一樣，客人可以用100元的押金，跟櫃台租借3支飛鏢，並採投幣式進行飛鏢遊戲，用畢後歸還可取回押金。而如果使用過程中，飛鏢的前端毀損或脫落，店家也都可以免費幫忙更換哦！

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再來說說食物的部分。

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小食公路四大必吃

沿著台一線開車直行，便可看到中山路二段的路邊放著「小食公路」的字樣，這就是格林威經營的四個攤販，分別販售麻油雞、麻辣燙、鹹酥雞、黑糖珍奶，但好像不是每天都有，主要是假日給路過的旅客多一份選擇；就那麼巧！我去的日子是周末，且因為去的早，店裡剛好每種餐點都剛剛做好，我索性四種品項全都各來一份。

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太驚人了！！！

我必須認真大推他們家的麻油雞，格林威的麻油雞酒味並不會太濃，反倒是麻油的香氣十足，很對我的胃口，老闆娘跟我聊天時透露，這是她以前坐月子時，婆婆燉來給她補身體的。後來她傳承老人家的手藝，把這份美味傳承下來，希望來到格林威的每一位客人，都能夠嘗到這份深情跟感動。（對了，還是要注意，開車不喝酒，喝酒不開車喔！）

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麻辣燙跟麻油雞相比，我覺得就稍嫌遜色，整體而言，麻辣燙的口感沒有我想像中來的重口味，但用料一樣十分大方，金針菇、豬肉片、娃娃菜、火鍋配料等塞滿一整個大碗，讓人看得目不暇給。

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香酥雞的口感外酥內嫩，雖然稱不上是鮮嫩多汁，但也不會過於乾柴，且看起來沒有像坊間的鹹酥雞攤販般灑滿鹽巴來提味，但入口時卻自帶一股孜然的香氣，外加微辣口感，店家醃製過程的用心顯而易見。而我個人認為，這款小吃搭配店裡的黑糖珍奶，堪稱一絕！

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黑糖珍奶跟蜂蜜珍珠牛奶則是小食公路的唯二飲品，黑糖珍奶口感略偏甜，蜂蜜珍珠牛奶入口時則是有滿滿的蜂蜜香氣，店員跟我說，他們家的珍珠都是每天早上現煮，全都是賣完為止喔！

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川味火鍋

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格林威咖啡雖然是咖啡廳，但就我看來，他們對於正餐品質要求，其實一點也不馬虎，不僅重金禮聘來自四川、曾在新加坡知名飯店掌廚20餘年的的于師傅，還從海外引進珍貴的湯底原物料，每種鍋底都是用大骨跟數種中藥材費時熬煮而成，希望客人能在冬天時，在台灣吃到一碗道地的川味火鍋。

湯底選擇的很多元，300元可任選兩種鴛鴦湯底，種類包括純白奶湯鍋、番茄素湯鍋、滋補養生鍋、麻辣清油鍋（+60元）、麻辣牛油鍋（+80元）、酸湯辣味鍋等；而跟一般火鍋店不同的是，他們沒有提供菜盤，肉品、蔬菜等配料全都採單點。

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我這次選的湯底是麻辣牛油鍋跟滋補養生鍋，外加重量盤的羊五花、豬五花、牛肉、香菇豬肉丸、火鍋料拼盤等，還有一個培根薄餅跟店裡最近在推的海鮮盤。當海鮮盤上桌時我真心傻眼，裡面有草蝦、魷魚、鯛魚片、扇貝、透抽、魚丸等，種類之多，我承認，我到最後根本吃不完（汗）。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

當天點的兩款調酒（喝酒不開車，開車不喝酒！），則是環遊世界跟哈唯撞牆，環遊世界的酒味偏重，是以琴酒、龍舌蘭、威士忌、薄荷香甜酒、藍柑橘香甜酒等混調而成；哈唯撞牆則更像是飲料的口感，僅有伏特加、柳橙汁、香草香甜酒，你如果喜歡酒味偏淡的調酒，這款非常推薦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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整體而言，我覺得格林威咖啡真的是一個可以消磨一整天時光的好地方，可惜我這次來的人數太少，下次如果跟朋友們一起南下，真的可以來這玩玩桌遊、喝點小酒、射個飛鏢，或是大家一起住一晚體驗露營的樂趣，仰望滿天星空，暢談整晚，不失為人間一大樂事。

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Green Wave Café 格林威咖啡

地址：嘉義縣水上鄉中山路二段1015號

電話：0976 804 771

營業時間： 週一至週四　17:30～2:00，週五至週日　10:30～2:00，每人最低消費120元，憑學生證可打9折

文章來源：華少的吃貨地圖

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