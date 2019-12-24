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驚呆了！超美「台版普羅旺斯」就藏在嘉義新港這處彩色花海

2019-12-24 10:56ShareLife分享生活

▲IG@abcd10082
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這片花海，獲得攝影師界的美名：「嘉義版普羅旺斯」，繽紛多色的花海，不但數量很海，顏色也很多種。連稻草卷都有，這讓小編想到童話故事『仙履奇緣』，裡面的場景和人物稻草人。嘉義新港安和村，各種花卉爭奇鬥艷，看的眼花撩亂，吸引大量民眾前來拍照打卡。

▲IG@abcd10082
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數大就是美，大家看到粉紫色的『圓仔花』，原來是從國外引進台灣的呢，因為花期長又稱為『千日紅』。現在正逢花開期，特寫、人物近拍或遠拍，都很好看。除了觀賞用以外,還能做成中草藥，可治支氣管哮喘等功用喔。

圓仔花 小百科：

千日紅，又名圓仔花（臺灣話：înn-á-hue）、百日紅（廣州）、火球花（北京）、紅繡球，原產於熱帶美洲各國內地，一般在春天播種繁殖。千日紅的花語是「永恆、不變的愛」。是不是很浪漫呀，非常適合和情人來約會，再趁機告白，感情瞬間加溫

▲IG@esheng95
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嘉義新港安和村每到這時節，除了前面介紹的圓仔花等不同花種，旁邊再搭配稻子收成後做成的的稻草捲，很是壯觀呢！小編建議要去拍美照的美美們，可穿搭淺單一色系衣褲或洋裝，艷麗的花海將襯托出你的美麗。雖然這些美麗的花是經濟作物，但是還是要提醒大家要珍惜愛護，不要踩踏、採摘唷，愛護我們的花田，才能留給之後來拍照的人一樣美美的畫面唷！

▲IG@jully426132
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稻草捲 小知識：

業者表示，除做草質菇種植場的基肥，最常見還有農業及畜牧場覆蓋用，農業覆蓋有蔬菜、瓜果類最常用，養雞或養鵝場覆蓋，尤其養鵝場最常見，飼主會在場內舖稻草讓鵝咬，減少牠們互咬受傷情況發生。稻草回收價格每公頃3000元維持20、30年不變，雇工捆稻草的成本太高，幸好技術進步可用曳引機打包捲成一大捲，再派貨車或吊車收集，降低回收成本。

▲IG@3more_hi4
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▲IG@esheng95
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花海地點在哪裡？

在Google 地圖上，可搜尋到安和村向日葵花海拍照點，若是使用衛星導航，可以使用『沃田農場』或『佳宜joy農場』都可以找到新港花海唷。因為嘉義新港花海，是在可愛的鄉間小路，沒有路名啦。

特別加映－小編私藏－嘉義一日遊推薦行程：

直接手刀到新港安和村花海拍完，可以來這裡看看我們受人景仰的海上女神奉天宮媽祖廟，拜拜求平安，再到南故宮博物院，不過要注意時間只開放到下午五點唷，而且外觀也特別很適合拍照！

▲Flickr@waychen_c
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