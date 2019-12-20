老屋新體驗！ 台南九大必去特色民宿優質推薦

人稱一府二鹿三艋岬，台南府城，是台灣文化最早發源的地方。這裏美食多、歷史悠久、物價便宜、人情味濃厚，在這個古樸與新潮並存的美麗城市，本篇Skyscanner就以台南市為主，精選坐落在中西區、北區、東區與安平區等台南市最繁華地段，推薦幾間台南必去不可的特色民宿。

台南市位於台灣西南沿海，舊稱府城、莿桐城、鳳凰城，是漢人在台灣本島最早拓殖的地區，有二百年的時間曾為臺灣首府，曾是臺灣政治、經濟、文化的重心。也因為歷史悠久，所以許多早期的老房都被保存下來，並改建成民宿或是咖啡廳、餐廳。

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1. 駐宅/住窄

全台灣最窄的老屋改建民宿，倒轉90年光陰重新散發新時尚面貌。以逆時鐘方向倒轉回九十餘年。擠在十連棟大戶人家正中間的樓梯間，為出入口當作家族通道。駐宅‧住窄為整棟出租，一天只接待一組旅客，細細體驗老房子的味道。

地址：台灣台南市中西區西門路二段246號700號

電話：+886 987 038 286

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2. ひさと庵‧久都。

和宅灣各地留有許多日本在台時代留下的產物，經過地方政府的重視，許多舊時的回憶開始用不同的面貌重現今日。像是台北的北投文化館，台南的林百貨，都是深具日式回憶的歷史建築。來到ひさと庵‧久都。和宅，在老宅中細細品味彷彿錯身京都的錯覺。

地址：台南市中西區忠孝街

電話：+886 903 171 523

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3. 老房小屋

老宅改建的房子，就是有它不同的味道。老房小屋不僅僅在台南市熱鬧的中西區有住所，在安平區也有分館。老房小屋提供的不僅僅是一棟別出心裁的老屋民宿，提供的也是像在地人的溫暖與熱情，唯有透過在地成長的經驗，才能更完整的介紹台南，也旅人們更能感受自己眼中的台南。

地址：台南市中西區大勇街（近海安路）

電話：+886 971 303 753

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4. 二弄八號

由台灣第一位女建築師王秀蓮女士所建造。矗立於老府城中西區的寧靜巷弄內，已將近一甲子的時光了。民宿裡頭空間不大，但麻雀雖小，五臟俱全。保留了早期建築的歷史痕跡，不管是樓梯，檜木窗戶，洗石地板，同時再以軟件部份及部份牆面，去添加了新的輕工業原素，可謂是新舊完美融合，可說是現代台南的縮影。

地址：台南市中西區府前路一段85巷2弄8號

電話：+886 987 375 086

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5. 金花

有別於一般老房的古樸，金花整個呈現的感覺是潔白而明亮的，周圍佈滿了綠意盎然的設計，純白的設計加上大大的陽光灑進來，住在這邊肯定是一大享受。

地址：台南市安平區國勝路35巷(西龍殿旁)

電話：+886 918 255 400

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6. 有方公寓

一間融合了台灣傳統與法試優雅的老宅。「公寓」這個字眼，會讓人有種想像，就是來這裡像是住進了一棟家常的公寓，大家都是房客，可以很自在很放鬆，可以樓上樓下跑，可以到一樓或二樓的開放空間找人聊天或自己安靜看書或聽音樂，這裡也可能會發生各種故事和小插曲。

地址：台南市中西區海安路二段269巷9號

電話：+886 6-2231208

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7.湧福驛站

「台南湧福驛站」位於台南熱鬧的中西區一處靜僻小巷裡，享有詳和寧靜的住宅空間及便利的生活機能條件，租屋處鄰近商家林立的百貨商圈，並且緊鄰公園綠地，方便租屋者可以於閒暇飯後到周邊散步或採買生活用品，感受一日繁忙生活、緊張情緒後的放鬆時光。

地址：台南市中西區大福街36巷5號

電話：+886 956 167 168

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8. 緩慢文旅

緩慢，一直是我很喜歡的一個民宿連鎖店。現在他們也在台南落地開業。樸實的建築，濃縮時光的記憶，也收納最道地的人情味，以從容而自在的散漫，重返真實，以緩慢而悠然的節奏，刻劃記憶。緩慢，是一種速度的節奏，旅行的節奏、生活的節奏，期盼來訪的旅人，以漫遊時光，發掘城市的無限美好。

地址：台南市中西區友愛街148號

電話：+886 6-2212288

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9. H Villa Inn 清水漾

看了這麼多老房民宿，最後我們就來看看一棟與世隔絕的Villa。清水漾，結合品味、時尚、享樂的H Villa Inn，利用清水模建築，彰顯清新高雅的氣質，以現代的手法、雅致流麗的筆觸，刻畫出非一般的樸質格調。

地址：台南市南區萬年二街61號

電話：+886-6-2965-888

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當老屋改建已成台南的代表，你又怎能錯過這樣的體驗呢？

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