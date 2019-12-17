從產地到餐桌零距離　返鄉台南夫婦引領旅人認識食材

【圖／文：行遍天下】

徐麗敏帶著孩子親近土地、農田，也透過體驗遊程，與遊客分享農漁村生活。 分享 facebook

徐麗敏和蔡仕霖夫婦，兩人原本從事文化產業、景觀設計，因為關心人與土地的關係，他們返鄉回台南，在將軍區從事社區營造，承租將軍農會的倉庫，培訓夥伴一起開起社區公益餐廳「地利小食」，與返鄉青農合作，透過推廣當地農產品，結合飲食與遊程體驗，讓人認識台南將軍的風土文化。

徐麗敏和蔡仕霖夫婦 返鄉創立地利小食。 分享 facebook

不只是餐廳 深入農漁村生活

地利小食取自英文「delicious」，不僅是一間販賣在地食材的餐廳，還是一個讓更多遊客認識將軍區的平台，透過推廣遊程、串聯在地，帶領旅人深入農漁村，了解舌尖上的美味從產地到餐桌的距離，並提供農食旅、藝食旅、漁食旅3種不一樣的遊程體驗，可以玩瓠雕、結藝、手拉坏，或造訪全台唯一的青鯤鯓扇型鹽田，另外還有機會使用在地食材體驗手作料理，讓人深度體驗將軍區的不同風貌。

地利小食餐廳原為農會倉庫。 分享 facebook

經過數年的努力，徐麗敏看見在地夥伴們的成長，從原本羞於面對人群、媒體，到能獨當一面，為客人解說、上台分享、接受採訪，讓她覺得很開心、很有成就感。將軍區除了農產品豐富，徐麗敏也推薦遊客抽空去將軍漁港，每天下午漁船入港後，新鮮漁獲就在現場拍賣，感受拍賣員和批發商喊價的熱鬧氣氛，特別的出價手勢和此起彼落的喊聲，非常有趣。

現場也販售具當地特色的伴手禮。 分享 facebook

讓下腳料食材成為舌尖驚喜

除了深度遊玩當地，也別錯過產地食材製作的豐美料理，例如「銀蘆筍招牌鍋物」使用無毒種植的蘆筍熬製湯底，搭配超過十種無毒時蔬：有自種的野菜和紅蘿蔔、白蝦、土雞蛋等，湯頭鮮甜養生，白飯還灑上自製牛蒡香鬆，品嚐最貼近土地的原始美味！

銀蘆筍招牌鍋物集結將軍物產精華，有十多種無毒時蔬，搭配蘆筍熬製的湯底，十分清甜。 分享 facebook

因將軍網室蘆筍每年可產出450噸，其中有五分之一因為市場分級包裝的需求而被切除，但其實口感與營養與市售蘆筍並無差別，只是外觀較不美，所以地利小食團隊賦予下腳料新生命，用於熬製火鍋湯底，濃縮將軍物產精華。

將軍區田間可見許多長輩彎腰下田。 分享 facebook





景點介紹

地利小食

地址：台南市將軍區將富里48號

電話：06-794-5571

時間：10:00∼14:00，16:00∼20:00(週四休，平日供午餐，假日供午、晚餐)

粉專：地利小食Delicious collection in Jiangjyun





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