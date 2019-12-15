住在台南安平海邊森林　日式建築民宿裡體驗小漁村周邊地景藝術

往安平夕陽的方向，經過漁光大橋來到漁光島上，這座小漁村彷彿遺世而獨立，與喧囂的都市保持安靜的距離。在海風的輕拂、防風林的搖曳之間，轉進巷道來到餘光民宿，黑色屋瓦、白色牆身在水泥圍牆與綠樹掩映之間，不僅用色簡鍊素淨，更讓人猶如走進京都町家一般的生活畫面。

臺南市政府觀光旅遊局 分享 facebook

★餘光 台南漁光島民宿

餘光，不僅和「漁光」同音，民宿採光也呼應了字面上的意義，出自凸透設計主持設計師黃泓元之作，融合日式聚落與現代建築的藍圖，再次展現建築與環境完美結合的地景藝術，一進門就是非 常寬敞的半露天室外空間，玻璃門讓整個室內採光通透清亮，深色系為主的空間在暖黃光點綴之下，與木質桌椅搭配，帶來日系文青咖啡館的靜謐氛圍。 餘光的房型有雙人、四人、日式床舖，簡約設計彷彿讓人從心歸零。房間裡的榻榻米敞開在陽光 抱之下，自然而然的清新氣息縈繞滿室，設計師特意為每個房間準備了專屬的榻榻米休憩區，席地而坐喝喝茶，沈浸在充滿禪意的設計語彙，看看窗外的風景，沒有被高樓屏蔽的視野全是天空藍。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市安平區漁光路119巷8號

電話：0900-628-226

CHECK IN 15：00／CHECK OUT 11：00





★定情碼頭德陽艦園區

1945年下水服役，原為美國海軍驅逐艦，2009年卸下使命，退役後停泊台南安平港，因舷號925諧音「就愛我」，衍生為「定情艦」，現規劃為定情碼頭德陽艦園區，成為全台第一座軍艦博物館，霸氣船身造型是許多旅客愛不釋手的拍照點，其中展示的舵房、艦長室等武器裝備，不僅是軍事迷的必訪勝地，更是遊客窺探海軍日常的最佳場域。

分享 facebook

【景點資訊】

地址：台南市安平區安億路115號

電話：（06）293-2925





★吹吹風精品咖啡館

來自澎湖的高品質自烘咖啡品牌，2019年底選在擁有相似海港氛圍的安平亞果遊艇碼頭，展開一段新旅程。主理人James與團隊深研咖啡多年，對於品質與 風味有著相當執著，從一顆種子到一杯咖啡的呈現，每一處細節處理都不能馬虎，且每年更換2次配方豆，並將詩意中具有意義的名稱融入其中，現在到安平就能品味來自海島的精品咖啡香。

分享 facebook

熱拿鐵125元（前）／以水洗耶加為基底的自烘配方豆，有一唯美名稱「夢蝶」，源自主理人最喜歡的詩人 名。貴妃堅果鬆餅220元（右後）／使用蜂蜜故事館的蜂蜜，連結在地品牌延伸更加品質。美式咖啡90元（左後）／每半年會更換一款配方豆，並附上一杯shot，感受豆款前中段最棒的風味。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市安平區新港路二段775號





★古堡蚵仔煎

在地知名小吃，店內蚵仔煎的美味關鍵，在於蚵仔全都是新鮮現剝現做！老闆 俐落的手藝，在鐵板上鋪上一層薄薄粉漿，再打上一顆雞蛋、撒上滿滿豆芽菜，光看都令人垂涎三尺。而可溯源至鄭成功收復台灣時的蚵仔煎，在安平古堡前品嚐，別有一番滋味。除了蚵仔煎、蛋煎，新鮮蚵仔湯也不容錯過，較費功的蚵仔麵線則不定時提供。

蚵仔煎60元／以每日現剝的蚵仔製作，口感新鮮，搭配特製淋醬滋味更佳。 分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市安平區效忠街85號

電話：（06）228-5358





★大魚的祝福

台南市政府於港濱歷史公園中推出光環境藝術策展，其中最大亮點就是邀請國 內知名藝術家楊士毅全新創作的裝置藝術「大魚的祝福」。以3,714支不銹鋼管 焊接而成的長23公尺、寬10公尺、高8公尺鯨魚造型，搭上鑲嵌448片彩色釉燒玻璃，呈現出象徵包容的島嶼圖形。無論是站在1樓仰頭，或是走上2樓看台，皆有不 臺南市政府觀光旅遊局 分享 facebook 同取景視角。

臺南市政府觀光旅遊局 分享 facebook

【景點資訊】

地址：台南市安平區安億路（安億橋邊）





更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」