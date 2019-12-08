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井仔腳鹽田賞絕美夕陽 再訪「台版亞馬遜河」

2019-12-08 13:02行遍天下

【圖／文：行遍天下】

夕陽與瓦盤鹽田，交織出一幅美麗如畫的風景。
夕陽與瓦盤鹽田，交織出一幅美麗如畫的風景。
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台南是台灣的第一座城市，沿海擁有豐富的自然和人文景觀：鹽田、魚塭、農田交錯。北門井仔腳瓦盤鹽田的絕美夕陽，每天都吸引大批人潮朝聖，井仔腳是台灣現存最古老的瓦盤鹽田，約有近200年歷史！

台南井仔腳是台灣現存最古老的瓦盤鹽田，約有近200年歷史。
台南井仔腳是台灣現存最古老的瓦盤鹽田，約有近200年歷史。
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井仔腳鹽田共98格結晶池，池內鋪設埔里酒甕碎片，故稱為瓦盤鹽田。這裡至今仍保留鹽場與曬鹽古法，現場還能看到鹽工在工作，瓦盤鹽田呈現馬賽克拼貼般的美麗藝術，遊客還可在此體驗傳統曬鹽、挑鹽、收鹽的樂趣。

小朋友體驗推鹽、曬鹽的樂趣。
小朋友體驗推鹽、曬鹽的樂趣。
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再往南走，將軍有全台唯一的扇形鹽田，雖然荒廢，但經典美景依舊，以及豐富的農特產品，讓許多人願意停留於此生活；七股則是魚塭遍布，3個女孩組成股份魚鄉團隊，向在地漁民學習，帶領旅人認識漁村文化。

坐竹筏穿梭四草紅樹林間，彷彿進入台版亞馬遜河，從空中鳥瞰，視野獨特。
坐竹筏穿梭四草紅樹林間，彷彿進入台版亞馬遜河，從空中鳥瞰，視野獨特。
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安南的四草則是台灣的國際級溼地之一，紅樹林種類數量居全國之冠，四草綠色隧道有台灣袖珍版的亞馬遜河之稱，自然生態豐富。走一趟台南海線，從吃喝玩樂的過程中，也認識了鹽鄉的人文歷史。

遊覽四草紅樹林間，有機會看到招潮蟹。
遊覽四草紅樹林間，有機會看到招潮蟹。
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四草綠色隧道是台南必遊景點。
四草綠色隧道是台南必遊景點。
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景點介紹

井仔腳瓦盤鹽田

地點：臺南市北門區永華里井仔腳興安宮旁（台南市北門區永華里64號）

電話：06-786-1629

時間：每日9:00 – 17:30

網址：夕遊-井仔腳瓦盤鹽田

　

四草綠色隧道

地點：台南市安南區大眾路360號

電話：06-2841610

時間：每日固定航班10:00、14:30，夏令（清明假期後至白露）8：30 - 17：00 、冬令（白露後至清明假期）8：00 - 16：30

票價：全票200元、兒童票100元

　

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