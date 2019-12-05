親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

營建署前署長葉世文再涉貪汙 地院判8年徒刑

「追我吧」確定永久停播 總監致歉還原高以翔搶救現場

嘉義最新景點！ 第一間養生足湯景觀餐廳「清豐濤月」 VILLA風格、千坪庭院、觀賞落日最佳點

2019-12-05 15:08udn走跳旅遊

文、圖／Lion Fun

嘉義第一間景觀泡腳區餐廳，坐落於仁義潭上方最高點，視野非常的好。雙人VILLA帳幕設計隱密性高，用餐搭配泡腳的話只要$150元，白天與傍晚是不同面貌，擁有千坪庭院景觀與超棒的用餐環境，也可以說是嘉義最新景點。

餐點以養生為主，不使用加工品，柿子牛奶火鍋與柿子冰淇淋很有特色以地理位置來說是俯瞰仁義潭與觀賞落日的最佳點，夜間也適合看夜景泡腳。

分享

▍嘉義景觀餐廳－清豐濤月店家資訊／位置

清豐濤月其實在嘉義番路鄉已經開蠻久了，生意一直都還不錯。每到假日餐廳內的人潮都沒有斷過，中午與晚上時段最多人，下午時段會比較少一點點，最近新加的景觀泡腳設施相當吸引人，可以坐在最高處眺望仁義潭，可以說是坐擁正湖景第一排的「景觀養生足湯」，晚上可是一點都不輸華山的夜景哦！

重點是不用跑到雲林華山，嘉義番路就有了，離嘉義市區大約半小時距離，相當近附設超大片的停車場，不管是多少人來用餐泡腳都塞的下！！

分享

分享

▍嘉義景觀餐廳－清豐濤月環境

整個園區面積非常的廣，是可以繞一圈兩圈走來走去的，而且處處有涼亭可以休息，也不至於太熱，最喜歡的就是大大搖椅。靠近停車場的地方，有一間百萬廁所，可以邊上廁所邊看另一邊的風景ＸＤ

分享

分享

▍嘉義景觀餐廳清豐濤月－景觀養生足湯villa

說足湯villa 一點都不誇張，位置很大一個，是木製座椅與泡腳池，相當舒適。雙層帳幕設計，有個人隱私的包廂空間，整個簾子是可以遮起來的，就連旁邊的人都看不到隔壁的人ＸＤ

不過現在白天天氣還沒有到特別的冷，如果蓋兩層簾子其實會很悶，我們是整個打開開，覺得很涼很舒服，就算旁邊是不認識的人又怎麼樣～～哈哈

當天旁邊的人還跟我們一起聊天，渡過很愉快的下午茶時刻，如果怕有蚊子的話，也可以請店家幫忙點蚊香，是店員主動詢問的，很貼心，當天去的時候泡腳區只有二樓，三樓還在蓋，感覺快要完工了，之後應該會爆滿吧＠＠

分享

分享

▍嘉義景觀餐廳清豐濤月－景觀養生足湯villa 價格

商品：限定飲品一杯（可加購換其他的）、甜點、足湯藥材包、紙毛巾一條

價格：店內用餐搭配足湯泡腳可享$150元（60分鐘），原價$250元

優惠：提供養生足湯券可購買，買十送一

分享

分享

提供的飲品與奶酪可不是一般隨隨便便的點心，奶酪是自己做的，純鮮奶無亂添加，泡腳的冷熱水都可以自己調整，如果擔心衛生問題有提供酒精與刷子可以使用，當然每次用完店員都會先清洗過，才會給下一位客人使用。

分享

分享

當天我們是泡下午的，天氣非常的好，上頭都有遮蔽物，算是蠻涼爽的。最上方也有遮蔽棚可以整個蓋住，整個都想好了ＸＤＤ　白天可以清楚看到整個仁義潭，視野非常的好，不愧是正湖景第一排的高處位置。

分享

分享

這是大約四.五點的時候，太陽已經慢慢要下山了：）

分享

這是大約快六點的時候，還蠻推薦大家這時候來，傍晚不會很熱天色也是最美的時候。我們下午已經泡完了，是吃飽飯後又上來看看，下次打算這時候再泡～哈

分享

分享

▍嘉義景觀餐廳－清豐濤月用餐環境

清豐濤月的用餐環境走古色古香的感覺，目前有兩區可以用餐，窗邊都是最佳雅座，建議可以早點來或是先訂位，假日強烈建議要訂位，我們就沒坐到雅座。二樓也有超大的用餐空間，適合大團體包場或是辦活動，可以容納超多的人ＸＤ　週六、日與節日、國定假日限用餐2小時，這一點要注意一下

分享

▍嘉義景觀餐廳－清豐濤月餐點

入座後會提供熱茶與酵素飲品給客人喝，酵素飲品酸酸甜甜非常開胃，裡面一顆顆的是蘭香子，不是山粉圓哦。

分享

番路柿餅牛奶鍋　$460元

餐點均附白飯、飲料（可換購抵70元）、甜點、天然酵素，清豐濤月的火鍋是熱門餐點，幾乎每一桌都會點，另有養生的藥膳鍋、蒙古鍋、泡菜鍋、香辣鍋番茄鍋、味噌鍋、牛奶鍋、壽喜燒等等。還有素食鍋，光是火鍋就有十八種，都是店家自己研發的，有牛豬鯛魚可以選擇。

分享

柿餅牛奶鍋是自己很愛的湯頭，裡面有加入嘉義番路的柿子，主要是要提湯頭的甜味，本身柿子建議不要吃，會是澀的，因為甜味都在湯頭裡面了。

分享

蔬菜盤絕對沒有火鍋料，都是最天然的蔬菜，像是大甲芋心、甘貝、蝦子、栗子、菇類等等，牛肉都是美國五花牛，不是外面那種一般的肉質。

分享

分享

一品花雕雞腿鍋　$500元

餐點均附白飯、飲料（可換購抵70元）、甜點、天然酵素。

分享

一品花雕雞腿鍋是以全酒與滷汁下去熬煮，送來就能聞到香噴噴的味道。以砂鍋的方式呈現，能把香氣味更凸顯出來，吃完不會醉啦～～不用擔心ＸＤＤ　建議雞肉先吃或是把它撈出來，再請店家加入高湯熬煮蔬菜，會變的更清甜。

分享

雞腿都是現炸的，肉質新鮮嫩口，而且超大一塊。

分享

玫瑰窈窕茶、香草冰拿鐵　$150元（可折抵70元）

玫瑰窈窕茶裡頭有玫瑰、茉莉、馬鞭草、甜菊，可自行回沖，吃飽飯後解解口中的香氣，奶酪是店家自己製作的，絕無亂添加。

分享

好柿成霜（柿餅鮮奶冰淇淋）$100元

不要以為是柿子上面有冰淇淋，或是冰淇淋放在旁邊，而是把冰淇淋包到整顆柿子裡面，可以直接咬下或是整顆切半再吃。

分享

分享

我們從下午待到傍晚，非常的悠閒，連下午茶與晚餐都一起解決啦！！現在來到清豐濤月不只有高挑的視野美景與美味的餐點可以享用，而是有嘉義唯一的景觀泡腳區，吃的玩的美的都一起包了，放假日到這裡來好好放鬆一下吧！

分享

分享

清豐濤月

營業：11:00-21:00（週二公休）

電話：05-259-3133

地址：嘉義縣番路鄉凸湖5-3號（顯示地圖）

平均：300元-400元／低消$150元

停車資訊：附設超大停車場

文章來源：Lion Fun FB：Lion Fun

延伸閱讀：

彩色碼頭、巨型搖搖馬＆用九柑仔店　隱藏版「嘉義一日遊」打卡景點Top７

嘉義最美雞肉飯！ 不只環境超美 餐點更是令人垂涎三尺

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

景觀餐廳冰淇淋火鍋柿餅甜點

udn走跳旅遊

走走停停、拍拍寫寫，旅遊達人們把一路上的美景盡收眼底，最美好的人事物都將收錄在udn走跳旅遊世界裡！

相關新聞

彩色碼頭、巨型搖搖馬＆用九柑仔店　隱藏版「嘉義一日遊」打卡景點Top７

2019-11-29 11:03

以鮮果入茶！ 隱身麥寮的人氣手搖飲 真材實料讓人驚呼超值

2019-11-24 12:02

嘉義最美雞肉飯！ 不只環境超美 餐點更是令人垂涎三尺

2019-11-22 11:06

台南隱藏版美食！ 消失會懷念的超CP值越南法國麵包 美味再回歸

2019-11-22 09:04

超狂挑戰！姓氏幾筆劃就給幾片肉 台南高CP值義式美食煙燻培根等你來

2019-11-20 11:57

嚐古早味、創意小吃！　走訪純樸嘉義 ６處迷人舊城私藏新意

2019-11-17 12:03

巨大金星現身嘉義北迴歸線！天文界奇景成南部打卡聖地

2019-11-07 21:00

6間台南老屋魅力無窮！ 復古氛圍中打造全新風貌

2019-11-05 07:54

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-02 21:48

台南牛肉湯怎麼選？「小董牛肉湯爐」學生來保證吃飽，幫你加肉又加湯！

2019-11-01 12:00

秋日最美秘境提早紅了！雲林「九芎村落羽松」漸層樹林＋水上倒影快搶拍！

2019-10-31 13:00

在地人不私藏口袋名單　台南保安路夢幻美食大公開！

2019-10-29 11:58

鋪滿金黃色炒蛋⋯斗六碗粿店賣「超紅蛋蛋飯」IG爆紅，一碗35元太佛心！

2019-10-23 11:50

品味小鎮風情這樣玩！台灣好行斗六古坑線 5 大特色景點一次收錄

2019-10-21 10:11

台南善化輕旅行！ 發掘不同以往的旅行新風貌

2019-10-19 10:03

限量只賣3小時！ 台南在地人超愛的隱藏版下午茶 「赤」、「抹」日式銅鑼燒

2019-10-16 16:20

台南必吃的「小籠包霸主」老饕網友推這家：台南版鼎泰豐！

2019-10-15 15:35

親子旅遊完美方案！ 充滿木頭童玩的嘉義「愛木村觀光工廠」 就算雨天也好好玩

2019-10-11 12:03

驚見冰川雪景！攝影師神PO「嘉義美照」還有落羽松森林、龍貓隧道都藏在這秘境

2019-10-11 09:00

杯裡彩虹裝滿兒時回憶！台南三色布丁豆花加湯圓超欠吃

2019-10-09 16:10

秋季限定美景！嘉義「雪白花海」翻騰　被甜根子草包圍的唯美秘境

2019-10-09 15:31

一口塞爆嘴！ 挑戰全台最長「30公分炙燒鮭魚壽司」、滿滿肥美「鮭魚卵軍艦」

2019-10-08 16:27

台南最近紅什麼？中西區５間「IG打卡點」邊吃邊玩，讓你再度愛上台南

2019-10-05 10:00

想吃早點到！ 台南人氣「清水堂愛玉冰」 創意吃法加入啤酒、可樂超獨特

2019-10-04 12:03

登玉山沒那麼難！ 玉山登山路線＆行前準備懶人包

2019-10-03 12:00

這不是章魚燒！ 嘉義隱藏版金黃千層「帕海丸燒」 內餡超爆料吃了會上癮

2019-10-03 11:08

張大千3巨石的奇幻漂流 從巴西到落腳故宮南院 新石頭記120歲不退流行

2019-09-24 23:34

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

返鄉打造雲林最強漢餅店 廖嘉育35度高溫的反轉人生

2019-09-23 11:05

西螺東市場舊料再生空間 金工手作體驗在這有

2019-09-15 15:00

中秋連假旅遊！台南「草山月世界」月球表面般的荒漠美景

2019-09-13 22:00

每逢中秋必買爆的吐司！台南關廟「嘉芳」香軟手撕開箱

2019-09-10 17:42

多汁好肉超厚切！「兩尾龍蝦只要379」超高CP值人氣火鍋在這

2019-09-07 12:00

嘉義最美隱藏景點！上百隻蝴蝶身旁飛舞，全球唯一「旋轉彩蝶柱」就在這

2019-09-02 20:30

台南也流行「漸層果汁」 來自祖孫三代的水果世家

2019-08-28 12:39

鮮果氣泡飲！台南清新水果飲料店　漸層色調超夢幻

2019-08-27 16:33

神出鬼沒不定點！ 美味克林姆餐車讓台南人癡癡地排隊等候 竟只賣這２樣

2019-08-23 09:27

嘉義花磚博物館／文化見證！「瀕危花磚」的重生故事

2019-08-19 12:00

逢六日才有得吃！一周只開2天 台南「阿珍炸雞」炸好出鍋就秒殺

2019-08-16 16:20
看更多

熱門文章

台中也有迪士尼「三大展區內部搶先看」　2019臺中耶誕夢想世界12/6登場！

2019-11-28 14:33

不撤了！信義威秀影城留原地續約10年　明年大改裝新增親子娛樂

2019-12-02 15:58

台版《神隱少女》祕境 基隆百年鐵道舊隧道重建天日

2019-11-27 21:15

頂級影城來了！威秀進軍遠百信義A13　新品牌「MUVIE CINEMAS」票價低於500元

2019-12-03 13:38

影／最後一哩曝光！新南迴年底通車　台東—屏東車程省半小時

2019-11-23 09:31

影／蔡阿嘎大讚全台最棒「豬皮美食」在基隆　連市長林右昌都大呼好吃！

2019-11-26 22:08

彩色碼頭、巨型搖搖馬＆用九柑仔店　隱藏版「嘉義一日遊」打卡景點Top７

2019-11-29 11:03

走踏３處淡水新舊據點　完成一個人的小旅行！

2019-12-03 11:01

2天1夜宜蘭慢城微旅行　風格店家、小吃景點 文青氣息好濃厚！

2019-11-29 09:03

根本就在法國！桃園平鎮「花彩節」登場　18公頃5色花海迎客、摩艾石像＋稻草人超好拍

2019-11-23 10:17

冬天到，吃湯圓囉～ 台北６家熱門湯圓店推薦

2019-11-30 10:03

影／超復古！台南林百貨88周年大遊行 重現1930年第一場電影遊行

2019-12-01 19:09

季節限定美景！ 精選全台「落羽松」16處景點懶人包

2019-11-19 08:55

冬天必去！賞山海景還能泡溫泉　盤點3條北部溫泉步道

2019-12-04 20:55

金門小水獺健檢模樣曝光 超萌讓人直呼「要融化了」

2019-12-03 10:32

信義區火鍋大戰開打！ ５間最熱門話題火鍋新開店插旗

2019-11-15 11:02

喜歡動手做的你絕不能錯過！新竹五大手作DIY名店來了

2019-12-02 10:28

苗栗一日遊吃什麼？ 特色甜點＆咖啡廳大公開 這裡還有超可愛法鬥！

2019-11-23 10:57

大人小孩玩到不想走！ 台中７大超讚的親子住宿推薦

2019-11-28 10:01

落羽松＋摩天輪！麗寶樂園最新秘境曝光 跨年套票也開搶

2019-12-02 19:55

宜蘭居然下雪了！10萬根竹籤染白國際級沙丘　IG打卡熱點爆紅

2019-11-06 12:24

螞蟻族天堂！ 全球10大熱門「巧克力聖地」 台灣人必收藏

2019-11-28 12:13

放空去！ 南投戶外奢華玩法 山思雲想「免裝備露營」初體驗

2019-11-25 11:02

陽明山楓樹銀杏 上演橘紅金黃變裝秀

2019-12-01 07:51

滿滿肉汁塞爆嘴巴！　台中激狂美食「20大燒肉店」來了

2019-11-15 22:02

「蝦爆了！」 超狂創意韓料　辣炒年糕鍋"24隻"蝦子躺好躺滿！

2019-12-02 10:57

海景第一排 鼻頭角聽濤營區 封閉20年重開

2019-11-26 10:03

浪漫指數破表！ 超吸睛「楓紅燈海」 四重溪溫泉季正火熱上映

2019-11-22 21:05

毛孩、網美最愛！ 木質系職人咖啡館 寵物友善餐廳進駐興大學區

2019-12-01 12:03

嘉義最美雞肉飯！ 不只環境超美 餐點更是令人垂涎三尺

2019-11-22 11:06

2020瘋跨年活動推薦！ 一定要追的８種最HIGH跨年玩法

2019-11-21 11:04

影／不悶了！ 鹿港天后宮升格國定古蹟 文化部長親送證書

2019-12-03 13:25

20公頃耀眼稻浪！台中「外埔忘憂谷」四季都美　休耕期「粉紅色忘憂谷」接棒綻放

2019-11-14 23:50

影／山羌犄角再生的100天 都在福山植物園被他拍下來了

2019-12-05 15:07

說走就走小旅行！ 新竹2天1夜簡單必備行程 一窺台灣第三大神木群原始風貌

2019-11-20 10:01

嘉義最新景點！ 第一間養生足湯景觀餐廳「清豐濤月」 VILLA風格、千坪庭院、觀賞落日最佳點

2019-12-05 15:08

漫步潮州街區　三間老屋感受不期而遇的詩意日常

2019-11-26 08:02

網美系、普普風.. 台中 10 個最新2019「IG必打卡景點」大推薦！

2019-11-06 10:03

培根雙牛堡太邪惡！　員林單車俱樂部大啖美食、手工甜點

2019-11-26 12:01

中繼市場飄思念香！　吃一口就忘不掉的南門市場美食

2019-11-17 08:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top