嘉義最新景點！ 第一間養生足湯景觀餐廳「清豐濤月」 VILLA風格、千坪庭院、觀賞落日最佳點

嘉義第一間景觀泡腳區餐廳，坐落於仁義潭上方最高點，視野非常的好。雙人VILLA帳幕設計隱密性高，用餐搭配泡腳的話只要$150元，白天與傍晚是不同面貌，擁有千坪庭院景觀與超棒的用餐環境，也可以說是嘉義最新景點。

餐點以養生為主，不使用加工品，柿子牛奶火鍋與柿子冰淇淋很有特色以地理位置來說是俯瞰仁義潭與觀賞落日的最佳點，夜間也適合看夜景泡腳。

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▍嘉義景觀餐廳－清豐濤月店家資訊／位置

清豐濤月其實在嘉義番路鄉已經開蠻久了，生意一直都還不錯。每到假日餐廳內的人潮都沒有斷過，中午與晚上時段最多人，下午時段會比較少一點點，最近新加的景觀泡腳設施相當吸引人，可以坐在最高處眺望仁義潭，可以說是坐擁正湖景第一排的「景觀養生足湯」，晚上可是一點都不輸華山的夜景哦！

重點是不用跑到雲林華山，嘉義番路就有了，離嘉義市區大約半小時距離，相當近附設超大片的停車場，不管是多少人來用餐泡腳都塞的下！！

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▍嘉義景觀餐廳－清豐濤月環境

整個園區面積非常的廣，是可以繞一圈兩圈走來走去的，而且處處有涼亭可以休息，也不至於太熱，最喜歡的就是大大搖椅。靠近停車場的地方，有一間百萬廁所，可以邊上廁所邊看另一邊的風景ＸＤ

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▍嘉義景觀餐廳清豐濤月－景觀養生足湯villa

說足湯villa 一點都不誇張，位置很大一個，是木製座椅與泡腳池，相當舒適。雙層帳幕設計，有個人隱私的包廂空間，整個簾子是可以遮起來的，就連旁邊的人都看不到隔壁的人ＸＤ

不過現在白天天氣還沒有到特別的冷，如果蓋兩層簾子其實會很悶，我們是整個打開開，覺得很涼很舒服，就算旁邊是不認識的人又怎麼樣～～哈哈

當天旁邊的人還跟我們一起聊天，渡過很愉快的下午茶時刻，如果怕有蚊子的話，也可以請店家幫忙點蚊香，是店員主動詢問的，很貼心，當天去的時候泡腳區只有二樓，三樓還在蓋，感覺快要完工了，之後應該會爆滿吧＠＠

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▍嘉義景觀餐廳清豐濤月－景觀養生足湯villa 價格

商品：限定飲品一杯（可加購換其他的）、甜點、足湯藥材包、紙毛巾一條

價格：店內用餐搭配足湯泡腳可享$150元（60分鐘），原價$250元

優惠：提供養生足湯券可購買，買十送一

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提供的飲品與奶酪可不是一般隨隨便便的點心，奶酪是自己做的，純鮮奶無亂添加，泡腳的冷熱水都可以自己調整，如果擔心衛生問題有提供酒精與刷子可以使用，當然每次用完店員都會先清洗過，才會給下一位客人使用。

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當天我們是泡下午的，天氣非常的好，上頭都有遮蔽物，算是蠻涼爽的。最上方也有遮蔽棚可以整個蓋住，整個都想好了ＸＤＤ 白天可以清楚看到整個仁義潭，視野非常的好，不愧是正湖景第一排的高處位置。

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這是大約四.五點的時候，太陽已經慢慢要下山了：）

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這是大約快六點的時候，還蠻推薦大家這時候來，傍晚不會很熱天色也是最美的時候。我們下午已經泡完了，是吃飽飯後又上來看看，下次打算這時候再泡～哈

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▍嘉義景觀餐廳－清豐濤月用餐環境

清豐濤月的用餐環境走古色古香的感覺，目前有兩區可以用餐，窗邊都是最佳雅座，建議可以早點來或是先訂位，假日強烈建議要訂位，我們就沒坐到雅座。二樓也有超大的用餐空間，適合大團體包場或是辦活動，可以容納超多的人ＸＤ 週六、日與節日、國定假日限用餐2小時，這一點要注意一下

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▍嘉義景觀餐廳－清豐濤月餐點

入座後會提供熱茶與酵素飲品給客人喝，酵素飲品酸酸甜甜非常開胃，裡面一顆顆的是蘭香子，不是山粉圓哦。

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番路柿餅牛奶鍋 $460元

餐點均附白飯、飲料（可換購抵70元）、甜點、天然酵素，清豐濤月的火鍋是熱門餐點，幾乎每一桌都會點，另有養生的藥膳鍋、蒙古鍋、泡菜鍋、香辣鍋番茄鍋、味噌鍋、牛奶鍋、壽喜燒等等。還有素食鍋，光是火鍋就有十八種，都是店家自己研發的，有牛豬鯛魚可以選擇。

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柿餅牛奶鍋是自己很愛的湯頭，裡面有加入嘉義番路的柿子，主要是要提湯頭的甜味，本身柿子建議不要吃，會是澀的，因為甜味都在湯頭裡面了。

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蔬菜盤絕對沒有火鍋料，都是最天然的蔬菜，像是大甲芋心、甘貝、蝦子、栗子、菇類等等，牛肉都是美國五花牛，不是外面那種一般的肉質。

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一品花雕雞腿鍋 $500元

餐點均附白飯、飲料（可換購抵70元）、甜點、天然酵素。

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一品花雕雞腿鍋是以全酒與滷汁下去熬煮，送來就能聞到香噴噴的味道。以砂鍋的方式呈現，能把香氣味更凸顯出來，吃完不會醉啦～～不用擔心ＸＤＤ 建議雞肉先吃或是把它撈出來，再請店家加入高湯熬煮蔬菜，會變的更清甜。

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雞腿都是現炸的，肉質新鮮嫩口，而且超大一塊。

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玫瑰窈窕茶、香草冰拿鐵 $150元（可折抵70元）

玫瑰窈窕茶裡頭有玫瑰、茉莉、馬鞭草、甜菊，可自行回沖，吃飽飯後解解口中的香氣，奶酪是店家自己製作的，絕無亂添加。

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好柿成霜（柿餅鮮奶冰淇淋）$100元

不要以為是柿子上面有冰淇淋，或是冰淇淋放在旁邊，而是把冰淇淋包到整顆柿子裡面，可以直接咬下或是整顆切半再吃。

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我們從下午待到傍晚，非常的悠閒，連下午茶與晚餐都一起解決啦！！現在來到清豐濤月不只有高挑的視野美景與美味的餐點可以享用，而是有嘉義唯一的景觀泡腳區，吃的玩的美的都一起包了，放假日到這裡來好好放鬆一下吧！

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清豐濤月

營業：11:00-21:00（週二公休）

電話：05-259-3133

地址：嘉義縣番路鄉凸湖5-3號（顯示地圖）

平均：300元-400元／低消$150元

停車資訊：附設超大停車場

文章來源：Lion Fun FB：Lion Fun

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