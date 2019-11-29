彩色碼頭、巨型搖搖馬＆用九柑仔店 隱藏版「嘉義一日遊」打卡景點Top７

Shelly@ReadyGo

首圖：liana82916、chufoodlovefun

有著北回歸線通過的嘉義，是個具有地理意義城市。當有人問你：「嘉義有什麼好玩？」除了阿里山、火雞肉飯、全台最美星巴克之一外，是否想不到其他景點呢？今天ReadyGo就幫你安排了嘉義打卡景點一日遊，看完這篇你會發現原來嘉義還有這麼多好玩的！下次去嘉義不用煩惱沒地方去啦~

東石漁人碼頭

嘉義東石漁人碼頭最著名的莫過於這地中海風藍白色調的日晷塔，上面的23.5代表了北回歸線經過嘉義的象徵，轉型的碼頭已變成觀光漁港，旋轉木馬、咖啡杯等設施及裝置藝術造景，讓東石漁人碼頭儼然變成打卡夯地，夏日還有超大沙坑、噴水池，絕對是來到嘉義不能錯過的打卡景點！

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地址│嘉義市東石鄉彩霞大道420號

用九柑仔店

超人氣電視劇「用九柑仔店」的拍攝地就位於嘉義！「每間柑仔店，都收藏著一整個城鎮的故事。」原本是間中藥行的用九柑仔店，因拍戲而搭建的場景在殺青後保留下來，意外爆紅成了戲迷們的打卡熱點，旁邊還有間300年歷史的慶和商店，懷舊復古的氛圍讓人憶起童年，不禁反問自己「長大後的我們，除了工作，還記得什麼？」，只可惜用九柑仔店只有假日開放內部參觀，平日只能跟建築物外觀或到二樓陽台拍拍照。

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地址│嘉義縣六腳鄉166縣道77號旁(或google搜尋慶和商店)

新港板陶窯(板陶窯交趾剪黏工藝園區)

還沒踏入園區，目光就先被這巨型貓咪車站給吸引，也是IG上最熱門打卡的地標。車站旁有許多彩繪的造型椅、可愛的貓咪椅，是貓咪控的天堂。重新規劃後的園區內，除了手作DIY體驗外，每個角落的造景、裝置藝術都療癒又好拍，非常適合假日來走走放鬆。

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地址│嘉義縣新港鄉板頭村45-1號、45-2號

開放時間│週一至週日 09：30～17：30

入園費│100/人 (可抵園區消費)

民雄順利輪胎

說到嘉義的打卡景點，當然少不了這巨大的搖搖馬，六公尺高的遙遙洛克馬就放在一家輪胎行的停車場上，目光從遠處就沒離開過鮮豔的黃色，站在著搖搖馬下方，瞬間覺得自己來自小人國，好想爬上去騎，但應該也搖不動吧XD

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地址│嘉義縣民雄鄉民溪南路69號

KANO園區

嘉義是台灣棒球發展的重要基石，嘉農棒球隊更是台灣的驕傲。來到嘉義一定要到KANO園區走走，放大版的棒球手套座椅、躺在地上的巨大球棒，棒球圖案的七彩水管等等都是經典的打卡裝置，然而園區內最大亮點當然是那直徑5公尺、重達4公噸，用鋁合金製成，上面鑲嵌了超過120個鏤空圈環的KANO景觀棒球，也可以說是嘉義的新地標。

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地址│嘉義市東區嘉義市山仔頂249-1號

嘉義北回歸線太陽館

這顆從地心竄出的土星位於嘉義北回歸線太陽館的停車場旁，無論是要去參觀太陽館的遊客，還是剛好經過的人都會進來打卡拍照，來到嘉義這北回歸線通過的城市，當然要在北回歸線地標留下到此一遊的足跡。

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地址│嘉義縣水上鄉中山路三段189號

開放時間│週二～週日09:00-12:00、13:30-17:00

夜間燈光秀│17:30-00:00

蘭潭月影潭心

「月影潭心」位於嘉義蘭潭風景區，「月影」代表「泛月」美景，「潭心」則為湖心波紋，整體建築由數萬片不規則鋁片交織而成，走在裡面就好像待在一座鳥巢裡；銀色調的月影潭心，在夜晚光影照射下更像一座通往夢幻宇宙的走廊，有著和白天截然不同的風情面貌，晚上逛完文化夜市，不妨到這邊散步談心。

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地址│嘉義市東區鹿寮里紅毛埤187-4號

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