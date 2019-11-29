親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

劉宥彤：綠若2020執政還過半 是夢魘中的夢魘

熊貓外送員受困台東海灘上 路過攤商熱心幫脫困

彩色碼頭、巨型搖搖馬＆用九柑仔店　隱藏版「嘉義一日遊」打卡景點Top７

2019-11-29 11:03ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

首圖：liana82916、chufoodlovefun

有著北回歸線通過的嘉義，是個具有地理意義城市。當有人問你：「嘉義有什麼好玩？」除了阿里山、火雞肉飯、全台最美星巴克之一外，是否想不到其他景點呢？今天ReadyGo就幫你安排了嘉義打卡景點一日遊，看完這篇你會發現原來嘉義還有這麼多好玩的！下次去嘉義不用煩惱沒地方去啦~

東石漁人碼頭

嘉義東石漁人碼頭最著名的莫過於這地中海風藍白色調的日晷塔，上面的23.5代表了北回歸線經過嘉義的象徵，轉型的碼頭已變成觀光漁港，旋轉木馬、咖啡杯等設施及裝置藝術造景，讓東石漁人碼頭儼然變成打卡夯地，夏日還有超大沙坑、噴水池，絕對是來到嘉義不能錯過的打卡景點！

圖/IG@chs_011
圖/IG@chs_011
分享

圖/IG@suimin_n
圖/IG@suimin_n
分享

地址│嘉義市東石鄉彩霞大道420號

用九柑仔店

超人氣電視劇「用九柑仔店」的拍攝地就位於嘉義！「每間柑仔店，都收藏著一整個城鎮的故事。」原本是間中藥行的用九柑仔店，因拍戲而搭建的場景在殺青後保留下來，意外爆紅成了戲迷們的打卡熱點，旁邊還有間300年歷史的慶和商店，懷舊復古的氛圍讓人憶起童年，不禁反問自己「長大後的我們，除了工作，還記得什麼？」，只可惜用九柑仔店只有假日開放內部參觀，平日只能跟建築物外觀或到二樓陽台拍拍照。

圖/IG@sunny_8069
圖/IG@sunny_8069
分享

圖/IG@liana82916
圖/IG@liana82916
分享

地址│嘉義縣六腳鄉166縣道77號旁(或google搜尋慶和商店)

新港板陶窯(板陶窯交趾剪黏工藝園區)

還沒踏入園區，目光就先被這巨型貓咪車站給吸引，也是IG上最熱門打卡的地標。車站旁有許多彩繪的造型椅、可愛的貓咪椅，是貓咪控的天堂。重新規劃後的園區內，除了手作DIY體驗外，每個角落的造景、裝置藝術都療癒又好拍，非常適合假日來走走放鬆。

圖/IG@e_pasta99
圖/IG@e_pasta99
分享

圖/IG@jorl65321
圖/IG@jorl65321
分享

圖/IG@e_pasta99
圖/IG@e_pasta99
分享

地址│嘉義縣新港鄉板頭村45-1號、45-2號

開放時間│週一至週日 09：30～17：30

入園費│100/人 (可抵園區消費)

民雄順利輪胎

說到嘉義的打卡景點，當然少不了這巨大的搖搖馬，六公尺高的遙遙洛克馬就放在一家輪胎行的停車場上，目光從遠處就沒離開過鮮豔的黃色，站在著搖搖馬下方，瞬間覺得自己來自小人國，好想爬上去騎，但應該也搖不動吧XD

圖/IG@a_____ton
圖/IG@a_____ton
分享

圖/IG@_o62z
圖/IG@_o62z
分享

地址│嘉義縣民雄鄉民溪南路69號

KANO園區

嘉義是台灣棒球發展的重要基石，嘉農棒球隊更是台灣的驕傲。來到嘉義一定要到KANO園區走走，放大版的棒球手套座椅、躺在地上的巨大球棒，棒球圖案的七彩水管等等都是經典的打卡裝置，然而園區內最大亮點當然是那直徑5公尺、重達4公噸，用鋁合金製成，上面鑲嵌了超過120個鏤空圈環的KANO景觀棒球，也可以說是嘉義的新地標。

圖/IG@_nn.515
圖/IG@_nn.515
分享

圖/IG@j.wei___
圖/IG@j.wei___
分享

圖/IG@shiuan.__
圖/IG@shiuan.__
分享

地址│嘉義市東區嘉義市山仔頂249-1號

嘉義北回歸線太陽館

這顆從地心竄出的土星位於嘉義北回歸線太陽館的停車場旁，無論是要去參觀太陽館的遊客，還是剛好經過的人都會進來打卡拍照，來到嘉義這北回歸線通過的城市，當然要在北回歸線地標留下到此一遊的足跡。

圖/IG@aki_miranda
圖/IG@aki_miranda
分享

圖/IG@chufoodlovefun
圖/IG@chufoodlovefun
分享

地址│嘉義縣水上鄉中山路三段189號

開放時間│週二～週日09:00-12:00、13:30-17:00

夜間燈光秀│17:30-00:00

蘭潭月影潭心

「月影潭心」位於嘉義蘭潭風景區，「月影」代表「泛月」美景，「潭心」則為湖心波紋，整體建築由數萬片不規則鋁片交織而成，走在裡面就好像待在一座鳥巢裡；銀色調的月影潭心，在夜晚光影照射下更像一座通往夢幻宇宙的走廊，有著和白天截然不同的風情面貌，晚上逛完文化夜市，不妨到這邊散步談心。

圖/IG@rpeipei.0412
圖/IG@rpeipei.0412
分享

圖/IG@xiuxiu0103
圖/IG@xiuxiu0103
分享

地址│嘉義市東區鹿寮里紅毛埤187-4號

延伸閱讀>> 【 嘉義懶人包 】投入自然的懷抱！2019嘉義13個「自然系美景」等你來趟散心小旅行

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

裝置藝術美景雞肉飯

ReadyGo出發前

「來ReadyGo，找到你出門玩的理由。」我們準備好多旅行懶人包，集結各種玩台方式，讓你功課做的輕鬆，玩的深刻！
WEB：ReadyGo出發前官網 ｜ FB：ReadyGo出發前粉絲團

相關新聞

以鮮果入茶！ 隱身麥寮的人氣手搖飲 真材實料讓人驚呼超值

2019-11-24 12:02

嘉義最美雞肉飯！ 不只環境超美 餐點更是令人垂涎三尺

2019-11-22 11:06

台南隱藏版美食！ 消失會懷念的超CP值越南法國麵包 美味再回歸

2019-11-22 09:04

超狂挑戰！姓氏幾筆劃就給幾片肉 台南高CP值義式美食煙燻培根等你來

2019-11-20 11:57

嚐古早味、創意小吃！　走訪純樸嘉義 ６處迷人舊城私藏新意

2019-11-17 12:03

巨大金星現身嘉義北迴歸線！天文界奇景成南部打卡聖地

2019-11-07 21:00

6間台南老屋魅力無窮！ 復古氛圍中打造全新風貌

2019-11-05 07:54

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-02 21:48

台南牛肉湯怎麼選？「小董牛肉湯爐」學生來保證吃飽，幫你加肉又加湯！

2019-11-01 12:00

秋日最美秘境提早紅了！雲林「九芎村落羽松」漸層樹林＋水上倒影快搶拍！

2019-10-31 13:00

在地人不私藏口袋名單　台南保安路夢幻美食大公開！

2019-10-29 11:58

鋪滿金黃色炒蛋⋯斗六碗粿店賣「超紅蛋蛋飯」IG爆紅，一碗35元太佛心！

2019-10-23 11:50

品味小鎮風情這樣玩！台灣好行斗六古坑線 5 大特色景點一次收錄

2019-10-21 10:11

台南善化輕旅行！ 發掘不同以往的旅行新風貌

2019-10-19 10:03

限量只賣3小時！ 台南在地人超愛的隱藏版下午茶 「赤」、「抹」日式銅鑼燒

2019-10-16 16:20

台南必吃的「小籠包霸主」老饕網友推這家：台南版鼎泰豐！

2019-10-15 15:35

親子旅遊完美方案！ 充滿木頭童玩的嘉義「愛木村觀光工廠」 就算雨天也好好玩

2019-10-11 12:03

驚見冰川雪景！攝影師神PO「嘉義美照」還有落羽松森林、龍貓隧道都藏在這秘境

2019-10-11 09:00

杯裡彩虹裝滿兒時回憶！台南三色布丁豆花加湯圓超欠吃

2019-10-09 16:10

秋季限定美景！嘉義「雪白花海」翻騰　被甜根子草包圍的唯美秘境

2019-10-09 15:31

一口塞爆嘴！ 挑戰全台最長「30公分炙燒鮭魚壽司」、滿滿肥美「鮭魚卵軍艦」

2019-10-08 16:27

台南最近紅什麼？中西區５間「IG打卡點」邊吃邊玩，讓你再度愛上台南

2019-10-05 10:00

想吃早點到！ 台南人氣「清水堂愛玉冰」 創意吃法加入啤酒、可樂超獨特

2019-10-04 12:03

登玉山沒那麼難！ 玉山登山路線＆行前準備懶人包

2019-10-03 12:00

這不是章魚燒！ 嘉義隱藏版金黃千層「帕海丸燒」 內餡超爆料吃了會上癮

2019-10-03 11:08

張大千3巨石的奇幻漂流 從巴西到落腳故宮南院 新石頭記120歲不退流行

2019-09-24 23:34

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

返鄉打造雲林最強漢餅店 廖嘉育35度高溫的反轉人生

2019-09-23 11:05

西螺東市場舊料再生空間 金工手作體驗在這有

2019-09-15 15:00

中秋連假旅遊！台南「草山月世界」月球表面般的荒漠美景

2019-09-13 22:00

每逢中秋必買爆的吐司！台南關廟「嘉芳」香軟手撕開箱

2019-09-10 17:42

多汁好肉超厚切！「兩尾龍蝦只要379」超高CP值人氣火鍋在這

2019-09-07 12:00

嘉義最美隱藏景點！上百隻蝴蝶身旁飛舞，全球唯一「旋轉彩蝶柱」就在這

2019-09-02 20:30

台南也流行「漸層果汁」 來自祖孫三代的水果世家

2019-08-28 12:39

鮮果氣泡飲！台南清新水果飲料店　漸層色調超夢幻

2019-08-27 16:33

神出鬼沒不定點！ 美味克林姆餐車讓台南人癡癡地排隊等候 竟只賣這２樣

2019-08-23 09:27

嘉義花磚博物館／文化見證！「瀕危花磚」的重生故事

2019-08-19 12:00

逢六日才有得吃！一周只開2天 台南「阿珍炸雞」炸好出鍋就秒殺

2019-08-16 16:20

台南12公尺天空步道！坐擁180度絕美山景，8月開放免預約日

2019-08-08 19:01
看更多

熱門文章

根本就在法國！桃園平鎮「花彩節」登場　18公頃5色花海迎客、摩艾石像＋稻草人超好拍

2019-11-23 10:17

影／蔡阿嘎大讚全台最棒「豬皮美食」在基隆　連市長林右昌都大呼好吃！

2019-11-26 22:08

影／最後一哩曝光！新南迴年底通車　台東—屏東車程省半小時

2019-11-23 09:31

台中也有迪士尼「三大展區內部搶先看」　2019臺中耶誕夢想世界12/6登場！

2019-11-28 14:33

嘉義最美雞肉飯！ 不只環境超美 餐點更是令人垂涎三尺

2019-11-22 11:06

季節限定美景！ 精選全台「落羽松」16處景點懶人包

2019-11-19 08:55

浪漫指數破表！ 超吸睛「楓紅燈海」 四重溪溫泉季正火熱上映

2019-11-22 21:05

超狂挑戰！姓氏幾筆劃就給幾片肉 台南高CP值義式美食煙燻培根等你來

2019-11-20 11:57

苗栗一日遊吃什麼？ 特色甜點＆咖啡廳大公開 這裡還有超可愛法鬥！

2019-11-23 10:57

滿滿肉汁塞爆嘴巴！　台中激狂美食「20大燒肉店」來了

2019-11-15 22:02

全台首家「Alexander Wang」outlet！年底前進駐華泰名品城

2019-11-23 09:31

台版《神隱少女》祕境 基隆百年鐵道舊隧道重建天日

2019-11-27 21:15

放空去！ 南投戶外奢華玩法 山思雲想「免裝備露營」初體驗

2019-11-25 11:02

吃出眷村溫馨感！小團圓中式料理 "辦桌"誘惑魅力無法檔

2019-11-24 15:48

全台十大最美海岸線冠軍！北海岸「維納斯海岸」拍日出、夕陽都絕美

2019-11-23 09:55

說走就走小旅行！ 新竹2天1夜簡單必備行程 一窺台灣第三大神木群原始風貌

2019-11-20 10:01

海景第一排 鼻頭角聽濤營區 封閉20年重開

2019-11-26 10:03

20公頃耀眼稻浪！台中「外埔忘憂谷」四季都美　休耕期「粉紅色忘憂谷」接棒綻放

2019-11-14 23:50

台南隱藏版美食！ 消失會懷念的超CP值越南法國麵包 美味再回歸

2019-11-22 09:04

飽滿誘人的金黃色澤！ 新竹「新埔曬柿」金秋豐收的季節

2019-11-22 07:33

宜蘭秘境「神秘湖」有多神秘？首批解說員誕生了

2019-11-22 11:07

以鮮果入茶！ 隱身麥寮的人氣手搖飲 真材實料讓人驚呼超值

2019-11-24 12:02

秋日最美秘境提早紅了！雲林「九芎村落羽松」漸層樹林＋水上倒影快搶拍！

2019-10-31 13:00

都會狂歡、冒險迎新… 全台5處最適合跨年的好地方！

2019-11-22 10:03

大人小孩玩到不想走！ 台中７大超讚的親子住宿推薦

2019-11-28 10:01

全新GUCCI香氛藝術牆再現永康街 明天就去拍照打卡

2019-11-22 19:23

漫步潮州街區　三間老屋感受不期而遇的詩意日常

2019-11-26 08:02

鑽進老宅與時空交會！ 一個人展開走讀大稻埕小遊程

2019-11-24 10:03

螞蟻族天堂！ 全球10大熱門「巧克力聖地」 台灣人必收藏

2019-11-28 12:13

2020瘋跨年活動推薦！ 一定要追的８種最HIGH跨年玩法

2019-11-21 11:04

2天1夜宜蘭慢城微旅行　風格店家、小吃景點 文青氣息好濃厚！

2019-11-29 09:03

從淡水開始吃！ 17家「捷運紅線美食」推薦 約會餐廳、平價料理通通有

2019-11-15 10:01

焦嫩噴香太誘人！ 中市西區激推戰斧豬排 品嚐「忠於原味」義式料理　

2019-11-17 11:10

培根雙牛堡太邪惡！　員林單車俱樂部大啖美食、手工甜點

2019-11-26 12:01

信義區火鍋大戰開打！ ５間最熱門話題火鍋新開店插旗

2019-11-15 11:02

享受海風徐徐吹來！一日漫遊「北海岸」行程景點＆美食推薦

2019-11-19 10:56

超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52

敦南誠品24小時書店熄燈日確定！2020年5月這天宣布告別謝幕

2019-11-14 13:53

網美系、普普風.. 台中 10 個最新2019「IG必打卡景點」大推薦！

2019-11-06 10:03

台北超狂「恐龍」餵食秀！走入侏羅紀世界開啟冒險旅程

2019-11-24 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top