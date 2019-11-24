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以鮮果入茶！ 隱身麥寮的人氣手搖飲 真材實料讓人驚呼超值

2019-11-24 12:02ShareLife分享生活

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在麥寮這個寧靜純樸的小鎮裡，以橙黃色為店面視覺佐以典雅端莊的裝潢風格，一眼就能緊抓住消費者的好奇心及眼球，入內撲鼻而來的清新水果香氣，就已讓人為這間飲料店的印象大大加分！

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而其店名「MR.KUO-I 憨漫先生」也有個耐人尋味、充滿傳承火花的故事：由於老闆的阿公過去同樣也從事飲品相關的行業，在現代這個原料背景複雜的世代，希望能重現過去單純的好滋味。而由於老闆本身姓郭（kuo），取其諧音「KUO-I」即可當成台語中的「勾以」，而這個諧音也想傳達出過去阿公那一代對產品不馬虎、不投機、一步一腳印地踏實形象。

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由於市售的飲料添加的大多是果糖，長期累積下來會造成身體很大的負擔，因此從最基本的調味「MR.KUO-I 憨漫先生」也是親身力行，全程使用「台糖二砂」精心熬煮，MR.KUO-I 憨漫先生以獨特沉穩的腳步，堅持以新鮮水果入茶，調製出一杯杯令人怦然心動又兼顧樂活健康的飲品，究竟他們為此下了多少功夫，以下就來一一介紹。

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冬瓜檸檬

選用臺南的「清豐冬瓜磚」現場熬煮，當冬瓜磚到達煮透階段時會呈現一條條的冬瓜肉狀態，是只有在新鮮現煮才能看到的現象，緊接著將一顆顆來自屏東A級檸檬豪邁切開放入榨汁機內，隨著果汁汨汨流出，檸檬清新香氣瞬間充盈著整個空間，喜歡酸甜口感的你，絕不會想錯過這杯精心調製的冬瓜檸檬！

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▲所有的水果原料都是老闆親自去產地現挑水果，堅持帶給顧客一個安全且新鮮的飲茶體驗...
▲所有的水果原料都是老闆親自去產地現挑水果，堅持帶給顧客一個安全且新鮮的飲茶體驗。
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▲老闆特別說道，來自屏東的A級檸檬產季為每年的4~10月，是品嘗「冬瓜檸檬」最新...
▲老闆特別說道，來自屏東的A級檸檬產季為每年的4~10月，是品嘗「冬瓜檸檬」最新鮮合適的時節。
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▲只有使用純天然冬瓜磚慢火熬煮能見到「冬瓜肉」這份天然現象
▲只有使用純天然冬瓜磚慢火熬煮能見到「冬瓜肉」這份天然現象
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▲絲絲冬瓜肉是使用純天然冬瓜磚的最佳證明
▲絲絲冬瓜肉是使用純天然冬瓜磚的最佳證明
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鮮榨柳橙綠茶

看似一道普通簡單的飲品，卻是下了一番功夫，堅持使用來自古坑的嚴選柳橙，並以溫熱現煮的翡翠綠茶茶湯與柳橙果汁融合，最後再加入冰塊以果汁機打碎融合，這個流程能將清新溫潤的茶味瞬間鎖住在內，飲用的時候可以清楚感覺到扎實的柳橙果肉在口中，讓你在享受柳橙不死甜的輕鬆口感，同時也能搭配綠茶的穩重調和。

而新鮮果肉也多了份咀嚼感，就是要讓你喝出與市面上不同的鮮榨新風味！

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葡萄柚綠

主打新鮮水果的店家當然不會錯過營養豐富、口感層次精采的葡萄柚，且每杯葡萄柚綠都是人工親自剝出果肉，人多時葡萄柚綠常常「生產」不及，大排長龍呢！

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葡萄柚的香氣和綠茶也十分搭配，如同默契良好的搭檔，沒有令人陌生疏離的距離感，老闆建議飲用半糖，讓葡萄柚酸甜甘香的芬芳搭配綠茶的清新調和，恰如其分的溫順口感，將葡萄柚那惱人的苦味去除得恰到好處，和鮮橙綠一樣能吃到滿滿的果肉讓人一喝過就忘懷不了那爽口芬芳的好滋味！

▲葡萄柚都是新鮮現切，並馬上送入榨汁機
▲葡萄柚都是新鮮現切，並馬上送入榨汁機
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▲切好後的葡萄柚顆顆送入榨汁機，粒粒新鮮果肉吃的到
▲切好後的葡萄柚顆顆送入榨汁機，粒粒新鮮果肉吃的到
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▲除了新鮮現做外，粒粒果肉都是親自剝的
▲除了新鮮現做外，粒粒果肉都是親自剝的
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▲杯杯都是滿滿的果肉，滿滿的誠意！
▲杯杯都是滿滿的果肉，滿滿的誠意！
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黑糖珍珠鮮奶

即使不是水果類產品，老闆同樣在裡頭下足功夫，與一般市面上使用的黑糖糖漿不同，是老闆苦苦追尋而找到的黑糖蜜，供應商在製作過程中全程都只用黑糖與水精心調製，濃郁香醇的口感絕對讓「黑糖控」因那迷人香氣而成為它的俘虜。

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首先先將黑糖蜜均勻裹上杯內，黑糖深棕色的渾厚色澤優雅纏繞在內，如同曼妙的舞者踏著絕倫的舞步，步步勾引你領受它的扎實香氣，接著倒入現煮的Q彈珍珠，最後將新鮮滑順的鮮奶倒入混合，這過程中堅持絕不摻一滴水，三者精采融合在一起，共同交織出一曲精彩絕倫的交響曲。

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Mr.KUO-I 憨漫先生在現今飲料市場蓬勃發展的時代裡，堅定的以過往踏實步伐做自己所堅持的事，從以最新鮮的鮮果入茶，再到對原料不馬虎的嚴格挑選，步步以自身替消費者把關，就是希望能在現今的飲料市場開創出一片蔚藍寬闊的天。

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【Mr.KUO-I 憨漫先生手作飲品】

地址：雲林縣麥寮鄉中興路21號

電話：05-6933369

營業時間：上午9:00 - 下午10:00

均消價位：$50

停車資訊：店家門口

【Mr.KUO-I 憨漫先生手作飲品】粉絲專頁


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