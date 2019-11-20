親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

香港醫護岌岌可危 醫師市長柯文哲為何不聲援？

當祖母了！台東美魔女老師 撿到「空中飄來的錢」將全捐

超狂挑戰！姓氏幾筆劃就給幾片肉 台南高CP值義式美食煙燻培根等你來

2019-11-20 11:57udn走跳美食

文、圖／愛吃輝

這間位於我們店附近不遠，加上我又超級愛吃義大利麵，所以我三不五時就會來這裡吃飯。又加上他們在台南義大利麵來說超便宜，最便宜才99元，尤其又在安平美食戰區之中，以這樣的價格來說真的便宜又好吃，我時不時都懷疑老闆是起孝嗎？現在他們又推出一個超狂活動，現在平日來用餐點取他們指定商品，按著「姓氏筆畫就壹片肉」，我這次帶著「龔小姐」整個肉吃到不要不要。

分享

上桌時還感受得到盤子周圍溫溫熱熱的感覺，感覺店家就很在乎熱食不用冷盤裝盤的細節。我原本以為培根可能是那種早餐店的培根而已，沒想到他們使用的是二層肉煙燻的培根。所謂的二層肉就是像我以前打工常用的燒肉專用，意思就是三層肉去掉最上層的豬皮，僅剩下適合的油花與瘦肉。

分享

透過炙燒之後，上桌整個香氣十足，害我在拍照的時候一直流口水。同行友人都一直催促我快點拍，沒辦法，跟我出來吃飯就必須忍受一下。

分享

同行友人還點了雞腿排青醬燉飯，沒想到雞腿還滿好吃的餒！外皮脆脆的，肉本身又不會乾柴，而且本身的味道就很充足。

分享

紅酒燉牛肉義大利麵，我個人也覺得很不錯！牛肉燉的很軟嫩，不會難以咀嚼，整體香氣也不錯，喜歡吃牛的朋友很推薦點來吃吃看

分享

整體來說：

這間真的是越來越狂了啦，我基本上一個禮拜會來吃上一次，因為是真的滿便宜的，在我們家這附近要有這樣的價格是非常難得的。

巴薩爵斯

地址：台南市北區和緯路五段122號

電話：(06)2507456

時間：11：00-21：00

停車：有

體驗時間：108/10

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ FB：

台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

義大利麵早餐燉飯台南美食

udn走跳美食

在地小吃、隱藏名店、異國料理，透過美食達人們的嗅覺與味蕾，為大家封存每一場美味饗宴在udn走跳美食世界裡！

相關新聞

嚐古早味、創意小吃！　走訪純樸嘉義 ６處迷人舊城私藏新意

2019-11-17 12:03

巨大金星現身嘉義北迴歸線！天文界奇景成南部打卡聖地

2019-11-07 21:00

6間台南老屋魅力無窮！ 復古氛圍中打造全新風貌

2019-11-05 07:54

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-02 21:48

台南牛肉湯怎麼選？「小董牛肉湯爐」學生來保證吃飽，幫你加肉又加湯！

2019-11-01 12:00

秋日最美秘境提早紅了！雲林「九芎村落羽松」漸層樹林＋水上倒影快搶拍！

2019-10-31 13:00

在地人不私藏口袋名單　台南保安路夢幻美食大公開！

2019-10-29 11:58

鋪滿金黃色炒蛋⋯斗六碗粿店賣「超紅蛋蛋飯」IG爆紅，一碗35元太佛心！

2019-10-23 11:50

品味小鎮風情這樣玩！台灣好行斗六古坑線 5 大特色景點一次收錄

2019-10-21 10:11

台南善化輕旅行！ 發掘不同以往的旅行新風貌

2019-10-19 10:03

限量只賣3小時！ 台南在地人超愛的隱藏版下午茶 「赤」、「抹」日式銅鑼燒

2019-10-16 16:20

台南必吃的「小籠包霸主」老饕網友推這家：台南版鼎泰豐！

2019-10-15 15:35

親子旅遊完美方案！ 充滿木頭童玩的嘉義「愛木村觀光工廠」 就算雨天也好好玩

2019-10-11 12:03

驚見冰川雪景！攝影師神PO「嘉義美照」還有落羽松森林、龍貓隧道都藏在這秘境

2019-10-11 09:00

杯裡彩虹裝滿兒時回憶！台南三色布丁豆花加湯圓超欠吃

2019-10-09 16:10

秋季限定美景！嘉義「雪白花海」翻騰　被甜根子草包圍的唯美秘境

2019-10-09 15:31

一口塞爆嘴！ 挑戰全台最長「30公分炙燒鮭魚壽司」、滿滿肥美「鮭魚卵軍艦」

2019-10-08 16:27

台南最近紅什麼？中西區５間「IG打卡點」邊吃邊玩，讓你再度愛上台南

2019-10-05 10:00

想吃早點到！ 台南人氣「清水堂愛玉冰」 創意吃法加入啤酒、可樂超獨特

2019-10-04 12:03

登玉山沒那麼難！ 玉山登山路線＆行前準備懶人包

2019-10-03 12:00

這不是章魚燒！ 嘉義隱藏版金黃千層「帕海丸燒」 內餡超爆料吃了會上癮

2019-10-03 11:08

張大千3巨石的奇幻漂流 從巴西到落腳故宮南院 新石頭記120歲不退流行

2019-09-24 23:34

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

返鄉打造雲林最強漢餅店 廖嘉育35度高溫的反轉人生

2019-09-23 11:05

西螺東市場舊料再生空間 金工手作體驗在這有

2019-09-15 15:00

中秋連假旅遊！台南「草山月世界」月球表面般的荒漠美景

2019-09-13 22:00

每逢中秋必買爆的吐司！台南關廟「嘉芳」香軟手撕開箱

2019-09-10 17:42

多汁好肉超厚切！「兩尾龍蝦只要379」超高CP值人氣火鍋在這

2019-09-07 12:00

嘉義最美隱藏景點！上百隻蝴蝶身旁飛舞，全球唯一「旋轉彩蝶柱」就在這

2019-09-02 20:30

台南也流行「漸層果汁」 來自祖孫三代的水果世家

2019-08-28 12:39

鮮果氣泡飲！台南清新水果飲料店　漸層色調超夢幻

2019-08-27 16:33

神出鬼沒不定點！ 美味克林姆餐車讓台南人癡癡地排隊等候 竟只賣這２樣

2019-08-23 09:27

嘉義花磚博物館／文化見證！「瀕危花磚」的重生故事

2019-08-19 12:00

逢六日才有得吃！一周只開2天 台南「阿珍炸雞」炸好出鍋就秒殺

2019-08-16 16:20

台南12公尺天空步道！坐擁180度絕美山景，8月開放免預約日

2019-08-08 19:01

口味多達30種、XXXL版大泡芙！ 嘉義超人氣「秒殺爆漿泡芙」在貓尾巴 購買秘訣快收下

2019-08-07 15:40

國際級庶民美食！ 你所不知道的嘉義小吃

2019-08-06 11:03

鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG

2019-07-29 17:27

25元古早炊飯、炊蛋 斗六「蕃薯仔炊飯」想吃要碰運氣

2019-07-23 20:29
看更多

熱門文章

敦南誠品24小時書店熄燈日確定！2020年5月這天宣布告別謝幕

2019-11-14 13:53

20公頃耀眼稻浪！台中「外埔忘憂谷」四季都美　休耕期「粉紅色忘憂谷」接棒綻放

2019-11-14 23:50

從淡水開始吃！ 17家「捷運紅線美食」推薦 約會餐廳、平價料理通通有

2019-11-15 10:01

iPhone X下殺36折起、1.3萬就能入手！STUDIO A板橋快閃店推限時限量瘋搶

2019-11-14 15:23

最萌皮卡丘「大量出現」信義區　寶可夢遊行連玩3天、還有超大氣球超好拍

2019-11-10 01:04

超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52

文青網美都愛上宜蘭！現在就出發2天1夜小旅行

2019-11-08 15:30

30樓高的空中吊橋明年元旦開放！邀你走進南投飛瀑絕壁仙境

2019-11-09 10:00

滿滿肉汁塞爆嘴巴！　台中激狂美食「20大燒肉店」來了

2019-11-15 22:02

最親民的野溪溫泉！ 步行20分鐘就可征服的宜蘭泡湯秘境「芃芃溫泉」

2019-10-28 16:52

信義區火鍋大戰開打！ ５間最熱門話題火鍋新開店插旗

2019-11-15 11:02

雪霸觀霧遊憩區×野馬瞰山步道　新竹飄渺美景看山看雲海！

2019-11-12 11:02

獲金氏紀錄！淡水新地標「三十米千手觀音」氣勢非凡　與大佛合影超壯觀

2019-11-06 19:30

嚐古早味、創意小吃！　走訪純樸嘉義 ６處迷人舊城私藏新意

2019-11-17 12:03

季節限定美景！ 精選全台「落羽松」16處景點懶人包

2019-11-19 08:55

在地人帶路吃麵線、香腸、甜不辣 逛新北歡樂耶誕城2家必嘗銅板價宵夜

2019-11-15 18:13

網美系、普普風.. 台中 10 個最新2019「IG必打卡景點」大推薦！

2019-11-06 10:03

中繼市場飄思念香！　吃一口就忘不掉的南門市場美食

2019-11-17 08:02

高雄必吃１５家「肉燥飯」特搜　在地人口袋名單都在這！

2019-11-13 23:03

享受海風徐徐吹來！一日漫遊「北海岸」行程景點＆美食推薦

2019-11-19 10:56

在地人從小吃到大！ 又小又擠、人潮爆棚的老字號鴨肉飯

2019-11-13 15:24

師大人推薦！ 師大夜市必吃７樣美食大公開

2019-10-22 12:03

離塵不離城！汐止賞楓秘境「紅楓＋雙拱古橋美景」濃濃日式風情　11月入觀賞期！

2019-10-22 13:02

「一菜一格 百菜百味」　高檔川菜在台北

2019-11-17 10:03

【全台雲海景點】放假享受吧！盤點全台１０處仙境般的雲海饗宴

2019-10-27 10:00

宜蘭居然下雪了！10萬根竹籤染白國際級沙丘　IG打卡熱點爆紅

2019-11-06 12:24

全台最好玩的秘密基地！網友口碑8大「快樂天堂」

2019-11-11 12:00

台東9大必去深度旅遊文化景點 體驗不一樣的台東縱谷＆海岸線旅遊

2019-11-03 16:00

秋日最美秘境提早紅了！雲林「九芎村落羽松」漸層樹林＋水上倒影快搶拍！

2019-10-31 13:00

南高雄人就愛這一味！隱藏版30年老店「無名豬血湯」 人潮就是他的招牌

2019-11-19 11:57

巨大金星現身嘉義北迴歸線！天文界奇景成南部打卡聖地

2019-11-07 21:00

餵鹿、窯烤、蔥油餅DIY！ 宜蘭最新「梅花鹿景點」再一處 明年2月前都能餵ㄋㄟㄋㄟ

2019-11-06 13:26

秋天來去步道走走！台灣登山「健行古道」８選推薦

2019-10-26 10:03

冬天就該來喝！ 滿滿膠質、銅板價的「膠元湯品」養顏補氣又暖身

2019-11-17 21:01

說走就走小旅行！ 新竹2天1夜簡單必備行程 一窺台灣第三大神木群原始風貌

2019-11-20 10:01

走跳世界／遺世莊園 體驗 山居生活驚喜

2019-11-18 23:34

季節限定！浮誇系「全米酒燒酌秋蟹鍋」大火噴燒超吸睛

2019-11-18 12:03

焦嫩噴香太誘人！ 中市西區激推戰斧豬排 品嚐「忠於原味」義式料理　

2019-11-17 11:10

別說金門只有大砲、坦克、菜刀！十大必征服的秘境打卡點

2019-11-02 09:00

溫泉季跟著街頭美食鬥士白老師來北投 4大牛肉麵配小菜超豐盛

2019-11-04 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top