超狂挑戰！姓氏幾筆劃就給幾片肉 台南高CP值義式美食煙燻培根等你來

這間位於我們店附近不遠，加上我又超級愛吃義大利麵，所以我三不五時就會來這裡吃飯。又加上他們在台南義大利麵來說超便宜，最便宜才99元，尤其又在安平美食戰區之中，以這樣的價格來說真的便宜又好吃，我時不時都懷疑老闆是起孝嗎？現在他們又推出一個超狂活動，現在平日來用餐點取他們指定商品，按著「姓氏筆畫就壹片肉」，我這次帶著「龔小姐」整個肉吃到不要不要。

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上桌時還感受得到盤子周圍溫溫熱熱的感覺，感覺店家就很在乎熱食不用冷盤裝盤的細節。我原本以為培根可能是那種早餐店的培根而已，沒想到他們使用的是二層肉煙燻的培根。所謂的二層肉就是像我以前打工常用的燒肉專用，意思就是三層肉去掉最上層的豬皮，僅剩下適合的油花與瘦肉。

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透過炙燒之後，上桌整個香氣十足，害我在拍照的時候一直流口水。同行友人都一直催促我快點拍，沒辦法，跟我出來吃飯就必須忍受一下。

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同行友人還點了雞腿排青醬燉飯，沒想到雞腿還滿好吃的餒！外皮脆脆的，肉本身又不會乾柴，而且本身的味道就很充足。

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紅酒燉牛肉義大利麵，我個人也覺得很不錯！牛肉燉的很軟嫩，不會難以咀嚼，整體香氣也不錯，喜歡吃牛的朋友很推薦點來吃吃看

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整體來說：

這間真的是越來越狂了啦，我基本上一個禮拜會來吃上一次，因為是真的滿便宜的，在我們家這附近要有這樣的價格是非常難得的。

巴薩爵斯

地址：台南市北區和緯路五段122號

電話：(06)2507456

時間：11：00-21：00

停車：有

體驗時間：108/10

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ FB：

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