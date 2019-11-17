嚐古早味、創意小吃！ 走訪純樸嘉義 ６處迷人舊城私藏新意

往南部走的遠行，想挑一個饒富趣味又不會過於擁擠的小城市？那就在嘉義停留2天1夜吧！除了鑽進市區街道品嚐古早味與創意小吃，也可深入鄉間採柿子。

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★北門車站

至今超過百年歷史、也是阿里山鐵路起點的北門車站，舊名為「北門驛」，經過一番整修後，可見保留的舊式車站建築全棟使用高級檜木打造，月台邊還停靠著阿里山森林鐵路車頭與車廂供人欣賞，周邊還保留數棟老房子，如舊玉山旅社改造的咖啡館，整體空間瀰漫濃厚歷史氛圍。北門車站昔日除了扮演運輸角色，更是木業儲藏加工的重要樞紐，伴隨森林資源停止開採，阿里山鐵路原有功能轉移，北門車站被指定為市定古蹟，也兼具嘉義林業歷史展覽館功能，成了旅人觀光嘉義的必訪景點。

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【景點資訊】

地址：嘉義市東區共和路428號

電話：（05）276-8094





★劉里長雞肉飯

每座城市，都擁有讓自家人引以為傲的在地小吃，來到嘉義則是免不了要品嚐火雞肉飯。在嘉義許多家的人氣火雞肉飯之中，又以劉里長名氣最為響亮，每逢開店之際，總可見大排長龍的客人於店門前等候，等不及品嚐口耳相傳的好滋味。店內主要提供火雞肉片、火雞肉絲飯，另有新鮮湯品、綜合滷味作為餐食搭配。最近，劉里長推出火雞肉飯風味米餅，創意展現自家風味，掀起一波人氣討論話題。

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【店家資訊】

地址：嘉義市東區公明路197號

電話：（05）222-7669





★純情專売所

擁有企劃、設計、師資背景的3位主理人，2018年初開始在興中街以餐車模式賣起雞蛋糕，一開始就想做不一樣的呈現，於是從雞蛋、牛奶、糖到麵糊的挑選，便堅持選用好食材，以最費時又費力的做法，成功打造出連家長都放心買給孩子吃的天然系美食。店名也是延伸初衷理念，在純粹的環境與食材中，慢慢拓展更多項感動味蕾的甜食與飲品。店內提供的純情雞蛋糕、戚風三明治皆十分受客人喜愛。

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【店家資訊】

地址：嘉義市東區興中街132號

電話：0958-609-173





★霜空珈琲

知名老屋咖啡「Come home 咖啡漫步」的新作，於國華街鬧區、以意旨秋冬的晴空為名，承載著主理人夫妻2人的美好回憶。在前身為老診所的狹長空間中，融入主理人與資深夥伴的創意想像，以嘉義少見的全木質系風格、鬧中取靜的後院，結合素雅的餐點呈現，成就一股獨有的空寂、沉穩氛圍，在短期間內，便深獲在地人與旅人得關注與喜愛。未來也將結合在地、藝術、音樂等分享過程，延續緩慢步調中的日常靈感。

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【店家資訊】

地址：嘉義市西區國華街132號

電話：（05）225-5507





★里亞行旅

以旅行生活感為概念，里亞行旅融合現代工業設計、簡約文創質感，為旅人打造出充滿驚喜的生活美學。近10種房型選擇，設有Xbox互動遊戲、兒童遊戲室球池、主題式親子房型、單車租借，嚴選彈簧床墊、免治馬桶、奈米水離子吹風機，提供舒適好睡眠與貼心款待。此外，店內亦致力推廣在地人文風貌，透過藝術展覽、手作課程，讓入住旅人感受深度的城市之美，也為自己的旅行增添美學氣息。

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【店家資訊】

地址：嘉義市西區永和街100號

電話：（03）227-5579





★柿子哥農場

倘若要為自己安排一趟慢活秋季小旅行，不妨走進鄉間農場，在體驗採果的樂趣之餘，也品嚐當季水果的鮮甜滋味。嘉義縣番路鄉是全台柿子產量最多的地方，而柿子哥農場更是其中很受遊客喜愛的採果據點。由廖誌鑫夫婦主理的柿子哥農場，種植紅柿、牛心柿與鑽石蜜柿，其中牛心柿更採用「真空脫澀」技術，在保留柿子的口感脆度之餘，也增添美觀度。來到這兒，遊客除了可參加農村導覽、採果體驗，亦可參與脫澀DIY；此外，不可錯過新鮮柿子、柿子脆片等伴手禮，品嚐季節限定的美味。

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【景點資訊】

地址：嘉義縣番路鄉觸口村鳳梨農場6號

電話：0972-328-990





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