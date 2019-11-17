親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

宣布蔡賴配 柯文哲：勝負已定再忍50天

嚐古早味、創意小吃！　走訪純樸嘉義 ６處迷人舊城私藏新意

2019-11-17 12:03Taipei Walker

往南部走的遠行，想挑一個饒富趣味又不會過於擁擠的小城市？那就在嘉義停留2天1夜吧！除了鑽進市區街道品嚐古早味與創意小吃，也可深入鄉間採柿子。

分享

★北門車站

至今超過百年歷史、也是阿里山鐵路起點的北門車站，舊名為「北門驛」，經過一番整修後，可見保留的舊式車站建築全棟使用高級檜木打造，月台邊還停靠著阿里山森林鐵路車頭與車廂供人欣賞，周邊還保留數棟老房子，如舊玉山旅社改造的咖啡館，整體空間瀰漫濃厚歷史氛圍。北門車站昔日除了扮演運輸角色，更是木業儲藏加工的重要樞紐，伴隨森林資源停止開採，阿里山鐵路原有功能轉移，北門車站被指定為市定古蹟，也兼具嘉義林業歷史展覽館功能，成了旅人觀光嘉義的必訪景點。

分享

分享

分享

【景點資訊】

地址：嘉義市東區共和路428號

電話：（05）276-8094


★劉里長雞肉飯

每座城市，都擁有讓自家人引以為傲的在地小吃，來到嘉義則是免不了要品嚐火雞肉飯。在嘉義許多家的人氣火雞肉飯之中，又以劉里長名氣最為響亮，每逢開店之際，總可見大排長龍的客人於店門前等候，等不及品嚐口耳相傳的好滋味。店內主要提供火雞肉片、火雞肉絲飯，另有新鮮湯品、綜合滷味作為餐食搭配。最近，劉里長推出火雞肉飯風味米餅，創意展現自家風味，掀起一波人氣討論話題。

分享

分享

【店家資訊】

地址：嘉義市東區公明路197號

電話：（05）222-7669


★純情專売所

擁有企劃、設計、師資背景的3位主理人，2018年初開始在興中街以餐車模式賣起雞蛋糕，一開始就想做不一樣的呈現，於是從雞蛋、牛奶、糖到麵糊的挑選，便堅持選用好食材，以最費時又費力的做法，成功打造出連家長都放心買給孩子吃的天然系美食。店名也是延伸初衷理念，在純粹的環境與食材中，慢慢拓展更多項感動味蕾的甜食與飲品。店內提供的純情雞蛋糕、戚風三明治皆十分受客人喜愛。

分享

分享

【店家資訊】

地址：嘉義市東區興中街132號

電話：0958-609-173


★霜空珈琲

知名老屋咖啡「Come home 咖啡漫步」的新作，於國華街鬧區、以意旨秋冬的晴空為名，承載著主理人夫妻2人的美好回憶。在前身為老診所的狹長空間中，融入主理人與資深夥伴的創意想像，以嘉義少見的全木質系風格、鬧中取靜的後院，結合素雅的餐點呈現，成就一股獨有的空寂、沉穩氛圍，在短期間內，便深獲在地人與旅人得關注與喜愛。未來也將結合在地、藝術、音樂等分享過程，延續緩慢步調中的日常靈感。

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：嘉義市西區國華街132號

電話：（05）225-5507


★里亞行旅

以旅行生活感為概念，里亞行旅融合現代工業設計、簡約文創質感，為旅人打造出充滿驚喜的生活美學。近10種房型選擇，設有Xbox互動遊戲、兒童遊戲室球池、主題式親子房型、單車租借，嚴選彈簧床墊、免治馬桶、奈米水離子吹風機，提供舒適好睡眠與貼心款待。此外，店內亦致力推廣在地人文風貌，透過藝術展覽、手作課程，讓入住旅人感受深度的城市之美，也為自己的旅行增添美學氣息。

分享

分享

【店家資訊】

地址：嘉義市西區永和街100號

電話：（03）227-5579


★柿子哥農場

倘若要為自己安排一趟慢活秋季小旅行，不妨走進鄉間農場，在體驗採果的樂趣之餘，也品嚐當季水果的鮮甜滋味。嘉義縣番路鄉是全台柿子產量最多的地方，而柿子哥農場更是其中很受遊客喜愛的採果據點。由廖誌鑫夫婦主理的柿子哥農場，種植紅柿、牛心柿與鑽石蜜柿，其中牛心柿更採用「真空脫澀」技術，在保留柿子的口感脆度之餘，也增添美觀度。來到這兒，遊客除了可參加農村導覽、採果體驗，亦可參與脫澀DIY；此外，不可錯過新鮮柿子、柿子脆片等伴手禮，品嚐季節限定的美味。

分享

分享

分享

【景點資訊】

地址：嘉義縣番路鄉觸口村鳳梨農場6號

電話：0972-328-990


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

雞肉飯阿里山咖啡

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

相關新聞

巨大金星現身嘉義北迴歸線！天文界奇景成南部打卡聖地

2019-11-07 21:00

6間台南老屋魅力無窮！ 復古氛圍中打造全新風貌

2019-11-05 07:54

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-02 21:48

台南牛肉湯怎麼選？「小董牛肉湯爐」學生來保證吃飽，幫你加肉又加湯！

2019-11-01 12:00

秋日最美秘境提早紅了！雲林「九芎村落羽松」漸層樹林＋水上倒影快搶拍！

2019-10-31 13:00

在地人不私藏口袋名單　台南保安路夢幻美食大公開！

2019-10-29 11:58

鋪滿金黃色炒蛋⋯斗六碗粿店賣「超紅蛋蛋飯」IG爆紅，一碗35元太佛心！

2019-10-23 11:50

品味小鎮風情這樣玩！台灣好行斗六古坑線 5 大特色景點一次收錄

2019-10-21 10:11

台南善化輕旅行！ 發掘不同以往的旅行新風貌

2019-10-19 10:03

限量只賣3小時！ 台南在地人超愛的隱藏版下午茶 「赤」、「抹」日式銅鑼燒

2019-10-16 16:20

台南必吃的「小籠包霸主」老饕網友推這家：台南版鼎泰豐！

2019-10-15 15:35

親子旅遊完美方案！ 充滿木頭童玩的嘉義「愛木村觀光工廠」 就算雨天也好好玩

2019-10-11 12:03

驚見冰川雪景！攝影師神PO「嘉義美照」還有落羽松森林、龍貓隧道都藏在這秘境

2019-10-11 09:00

杯裡彩虹裝滿兒時回憶！台南三色布丁豆花加湯圓超欠吃

2019-10-09 16:10

秋季限定美景！嘉義「雪白花海」翻騰　被甜根子草包圍的唯美秘境

2019-10-09 15:31

一口塞爆嘴！ 挑戰全台最長「30公分炙燒鮭魚壽司」、滿滿肥美「鮭魚卵軍艦」

2019-10-08 16:27

台南最近紅什麼？中西區５間「IG打卡點」邊吃邊玩，讓你再度愛上台南

2019-10-05 10:00

想吃早點到！ 台南人氣「清水堂愛玉冰」 創意吃法加入啤酒、可樂超獨特

2019-10-04 12:03

登玉山沒那麼難！ 玉山登山路線＆行前準備懶人包

2019-10-03 12:00

這不是章魚燒！ 嘉義隱藏版金黃千層「帕海丸燒」 內餡超爆料吃了會上癮

2019-10-03 11:08

張大千3巨石的奇幻漂流 從巴西到落腳故宮南院 新石頭記120歲不退流行

2019-09-24 23:34

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

返鄉打造雲林最強漢餅店 廖嘉育35度高溫的反轉人生

2019-09-23 11:05

西螺東市場舊料再生空間 金工手作體驗在這有

2019-09-15 15:00

中秋連假旅遊！台南「草山月世界」月球表面般的荒漠美景

2019-09-13 22:00

每逢中秋必買爆的吐司！台南關廟「嘉芳」香軟手撕開箱

2019-09-10 17:42

多汁好肉超厚切！「兩尾龍蝦只要379」超高CP值人氣火鍋在這

2019-09-07 12:00

嘉義最美隱藏景點！上百隻蝴蝶身旁飛舞，全球唯一「旋轉彩蝶柱」就在這

2019-09-02 20:30

台南也流行「漸層果汁」 來自祖孫三代的水果世家

2019-08-28 12:39

鮮果氣泡飲！台南清新水果飲料店　漸層色調超夢幻

2019-08-27 16:33

神出鬼沒不定點！ 美味克林姆餐車讓台南人癡癡地排隊等候 竟只賣這２樣

2019-08-23 09:27

嘉義花磚博物館／文化見證！「瀕危花磚」的重生故事

2019-08-19 12:00

逢六日才有得吃！一周只開2天 台南「阿珍炸雞」炸好出鍋就秒殺

2019-08-16 16:20

台南12公尺天空步道！坐擁180度絕美山景，8月開放免預約日

2019-08-08 19:01

口味多達30種、XXXL版大泡芙！ 嘉義超人氣「秒殺爆漿泡芙」在貓尾巴 購買秘訣快收下

2019-08-07 15:40

國際級庶民美食！ 你所不知道的嘉義小吃

2019-08-06 11:03

鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG

2019-07-29 17:27

25元古早炊飯、炊蛋 斗六「蕃薯仔炊飯」想吃要碰運氣

2019-07-23 20:29

鮮蝦、大腸、干貝、蝦仁、蚵仔多重奏 超浮誇海鮮麵線在台南

2019-07-10 18:46
看更多

熱門文章

敦南誠品24小時書店熄燈日確定！2020年5月這天宣布告別謝幕

2019-11-14 13:53

最萌皮卡丘「大量出現」信義區　寶可夢遊行連玩3天、還有超大氣球超好拍

2019-11-10 01:04

獲金氏紀錄！淡水新地標「三十米千手觀音」氣勢非凡　與大佛合影超壯觀

2019-11-06 19:30

30樓高的空中吊橋明年元旦開放！邀你走進南投飛瀑絕壁仙境

2019-11-09 10:00

20公頃耀眼稻浪！台中「外埔忘憂谷」四季都美　休耕期「粉紅色忘憂谷」接棒綻放

2019-11-14 23:50

超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52

iPhone X下殺36折起、1.3萬就能入手！STUDIO A板橋快閃店推限時限量瘋搶

2019-11-14 15:23

從淡水開始吃！ 17家「捷運紅線美食」推薦 約會餐廳、平價料理通通有

2019-11-15 10:01

文青網美都愛上宜蘭！現在就出發2天1夜小旅行

2019-11-08 15:30

雪霸觀霧遊憩區×野馬瞰山步道　新竹飄渺美景看山看雲海！

2019-11-12 11:02

全台最好玩的秘密基地！網友口碑8大「快樂天堂」

2019-11-11 12:00

網美系、普普風.. 台中 10 個最新2019「IG必打卡景點」大推薦！

2019-11-06 10:03

最親民的野溪溫泉！ 步行20分鐘就可征服的宜蘭泡湯秘境「芃芃溫泉」

2019-10-28 16:52

宜蘭居然下雪了！10萬根竹籤染白國際級沙丘　IG打卡熱點爆紅

2019-11-06 12:24

信義區火鍋大戰開打！ ５間最熱門話題火鍋新開店插旗

2019-11-15 11:02

秋日最美秘境提早紅了！雲林「九芎村落羽松」漸層樹林＋水上倒影快搶拍！

2019-10-31 13:00

在地人帶路吃麵線、香腸、甜不辣 逛新北歡樂耶誕城2家必嘗銅板價宵夜

2019-11-15 18:13

滿滿肉汁塞爆嘴巴！　台中激狂美食「20大燒肉店」來了

2019-11-15 22:02

巨大金星現身嘉義北迴歸線！天文界奇景成南部打卡聖地

2019-11-07 21:00

尋覓台北午後秘境／暫時喘息的時空之旅 3家IG人氣老宅咖啡廳

2019-11-08 16:58

餵鹿、窯烤、蔥油餅DIY！ 宜蘭最新「梅花鹿景點」再一處 明年2月前都能餵ㄋㄟㄋㄟ

2019-11-06 13:26

師大人推薦！ 師大夜市必吃７樣美食大公開

2019-10-22 12:03

高雄必吃１５家「肉燥飯」特搜　在地人口袋名單都在這！

2019-11-13 23:03

彰化必去景點！「歷史系、古早味」文化一日遊踩點行程推薦

2019-11-10 11:00

在地人從小吃到大！ 又小又擠、人潮爆棚的老字號鴨肉飯

2019-11-13 15:24

離塵不離城！汐止賞楓秘境「紅楓＋雙拱古橋美景」濃濃日式風情　11月入觀賞期！

2019-10-22 13:02

秋天來去步道走走！台灣登山「健行古道」８選推薦

2019-10-26 10:03

韓系吐司正夯！3間IG高人氣韓系烤吐司！

2019-11-09 17:05

台南善化輕旅行！ 發掘不同以往的旅行新風貌

2019-10-19 10:03

隱身於山林裡的「森林系餐廳」藤蔓建築＋大片草池湖畔美景超好拍！

2019-10-31 21:00

浮誇正夯！季節限定雪蟹霸氣上桌，滿鋪24隻蝦的痛風披薩！

2019-11-10 12:00

台東9大必去深度旅遊文化景點 體驗不一樣的台東縱谷＆海岸線旅遊

2019-11-03 16:00

頂級雙湯、懷石料理、坐擁百萬夜景高空酒吧的宜蘭五星村却飯店

2019-11-06 12:03

別說金門只有大砲、坦克、菜刀！十大必征服的秘境打卡點

2019-11-02 09:00

溫泉季跟著街頭美食鬥士白老師來北投 4大牛肉麵配小菜超豐盛

2019-11-04 13:12

十月雪正飄！彰化「銀白隧道」秘境，宛如《冬季戀歌》的浪漫場景

2019-10-29 16:30

全台花海紫爆！ 超驚豔「蒜香藤」紫色瀑布垂掛 賞花期倒數一週動作快

2019-10-18 16:11

芋頭控請注意！「紮實芋頭＋香濃煉乳」蹦出邪惡新滋味　手工現做超高CP值

2019-10-24 11:00

秋天旅遊必拍景點：芒花、楓葉、山毛櫸！台灣秋季景點推薦

2019-10-31 11:00

宜蘭限定美景！ 忘憂秘境「復刻版雲山水」倒映如詩畫 連在地人都驚嘆

2019-10-24 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top