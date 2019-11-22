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嘉義最美雞肉飯！ 不只環境超美 餐點更是令人垂涎三尺

2019-11-22 11:06姐妹淘甜美食光

嘉義噴水雞肉飯小雅店 圖／姐妹淘部落客提供
嘉義噴水雞肉飯小雅店 圖／姐妹淘部落客提供
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【圖文‧姐妹淘部落客】

嘉義噴水雞肉飯小雅店在環境、空間、整潔度及方便性上我都給蠻高分的，非常適合從外地要到嘉義旅遊又想吃雞肉飯的朋友，市中心的小吃店不方便停車，不妨考慮來吃這間噴水雞肉飯，空間大又寬敞又美！重點是雞肉飯也好吃！！


嘉義噴水雞肉飯小雅店 圖／姐妹淘部落客提供
嘉義噴水雞肉飯小雅店 圖／姐妹淘部落客提供
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哇！這是我看到這間雞肉飯的第一個反應，整個外觀空間感很大器、明亮，屋頂有點像是日式廟宇的風格，略帶一點寧靜感，也有可能是當天已經過了用餐時間，顧客沒有那麼多，從對街看餐廳，就有一股靜謐的感受，很舒服


嘉義噴水雞肉飯小雅店 圖／姐妹淘部落客提供
嘉義噴水雞肉飯小雅店 圖／姐妹淘部落客提供
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停車場在餐廳的對面，沒有細數可以停放幾台車，少說可以停二十台沒問題吧！？

用餐有停車場真的非常重要非常重要的考量點，不然光是繞來繞去找車位，一定會火氣大抹送快，打壞了用餐的好心情


圖／姐妹淘部落客提供
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室內用餐環境既寬敞、又明亮，餐廳內有大方桌、大圓桌跟小方桌


圖／姐妹淘部落客提供
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不管你是一個人、十幾個人都適合


圖／姐妹淘部落客提供
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有VIP包廂適合家族聚會


圖／姐妹淘部落客提供
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外面有一個小小的日式庭園，窗外就可以看的到這一小片庭園景觀，這真的是吃飽喝足後額外的小確幸


圖／姐妹淘部落客提供
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排飲料的人應該跟我一樣有某個點的強迫症，所有飲料排的整整齊齊、有條不絮


化妝室
化妝室
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這種環境我只能說完美，除了乾淨、還是乾淨而且還有淡淡的香氛味道，走道兩側的洗手檯面有放簡單的綠色盆栽，比飯店還像飯店，還選用三菱電機的低噪音烘手機，但我真的感覺到店家有在這些小細節上用心還有品味


雞肉飯 圖／姐妹淘部落客提供
雞肉飯 圖／姐妹淘部落客提供
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一端上桌的第一個想法就是雞絲看起來很濕潤油亮，難怪叫做噴水雞肉飯，不知道我的味蕾對不對、準不準，好像不僅是雞油，應該還有淋上紅蔥頭炒製的豬油，因為一般雞肉飯的雞油香氣不會那麼濃郁厚實，真的不錯吃


雞片飯 圖／姐妹淘部落客提供
雞片飯 圖／姐妹淘部落客提供
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雞片飯跟雞肉飯差異就是在雞肉的呈現，就看你想要甚麼樣口感的雞肉，味道是沒有不同，我是比較偏好雞肉飯，因為直接攪拌入口，不用另外還要夾起來咬(太麻煩)


豬腳飯 圖／姐妹淘部落客提供
豬腳飯 圖／姐妹淘部落客提供
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豬腳飯絲絲入味、皮Q肉嫩，散發著油亮的光，白飯也有淋上跟雞肉飯一樣的醬汁

醬汁的分量也是抓得剛剛好，不多不少，每一粒米都可以沾裹到的恰恰好


酸菜蚵仔湯 圖／姐妹淘部落客提供
酸菜蚵仔湯 圖／姐妹淘部落客提供
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這三碗湯真的算是有CP值，尤其是那碗酸菜蚵仔湯，喝到在喊怎麼蚵仔都沒有變少的感覺，然後蚵仔也很新鮮


養生菇湯 圖／姐妹淘部落客提供
養生菇湯 圖／姐妹淘部落客提供
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養生菇湯裡面滿滿的菇菇，湯頭也是清爽入味


金針排骨湯 圖／姐妹淘部落客提供
金針排骨湯 圖／姐妹淘部落客提供
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金針排骨湯，香醇清雅，稍稍的多放了點鹽，但也是好喝

龍鬚菜沙拉 圖／姐妹淘部落客提供
龍鬚菜沙拉 圖／姐妹淘部落客提供
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好吃，因為美乃滋比較油膩，所以有用醋搭配，很清爽的一道涼拌蔬菜


筍絲 圖／姐妹淘部落客提供
筍絲 圖／姐妹淘部落客提供
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裡面有放了一小勺店家自製的蒜辣，不只有死鹹的味道，辣椒蒜香有加到分，讓筍絲的味道多了一些變化

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嘉義噴水雞肉飯小雅店

營業：09:30-21:30

電話：05-2751555

地址：嘉義市東區小雅路382號(小雅店)

平均：約$100~150元/人

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延伸閱讀：【姐妹淘部落客】空間寬敞明亮、乾淨舒適，讓美味更加分-嘉義噴水雞肉飯小雅店　

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雞肉飯嘉義旅遊豬腳飯

姐妹淘甜美食光

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