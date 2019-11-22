嘉義最美雞肉飯！ 不只環境超美 餐點更是令人垂涎三尺

嘉義噴水雞肉飯小雅店 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook 【圖文‧姐妹淘部落客】

嘉義噴水雞肉飯小雅店在環境、空間、整潔度及方便性上我都給蠻高分的，非常適合從外地要到嘉義旅遊又想吃雞肉飯的朋友，市中心的小吃店不方便停車，不妨考慮來吃這間噴水雞肉飯，空間大又寬敞又美！重點是雞肉飯也好吃！！





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哇！這是我看到這間雞肉飯的第一個反應，整個外觀空間感很大器、明亮，屋頂有點像是日式廟宇的風格，略帶一點寧靜感，也有可能是當天已經過了用餐時間，顧客沒有那麼多，從對街看餐廳，就有一股靜謐的感受，很舒服





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停車場在餐廳的對面，沒有細數可以停放幾台車，少說可以停二十台沒問題吧！？

用餐有停車場真的非常重要非常重要的考量點，不然光是繞來繞去找車位，一定會火氣大抹送快，打壞了用餐的好心情





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室內用餐環境既寬敞、又明亮，餐廳內有大方桌、大圓桌跟小方桌





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不管你是一個人、十幾個人都適合





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有VIP包廂適合家族聚會





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外面有一個小小的日式庭園，窗外就可以看的到這一小片庭園景觀，這真的是吃飽喝足後額外的小確幸





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排飲料的人應該跟我一樣有某個點的強迫症，所有飲料排的整整齊齊、有條不絮





化妝室 分享 facebook

這種環境我只能說完美，除了乾淨、還是乾淨而且還有淡淡的香氛味道，走道兩側的洗手檯面有放簡單的綠色盆栽，比飯店還像飯店，還選用三菱電機的低噪音烘手機，但我真的感覺到店家有在這些小細節上用心還有品味





雞肉飯 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook

一端上桌的第一個想法就是雞絲看起來很濕潤油亮，難怪叫做噴水雞肉飯，不知道我的味蕾對不對、準不準，好像不僅是雞油，應該還有淋上紅蔥頭炒製的豬油，因為一般雞肉飯的雞油香氣不會那麼濃郁厚實，真的不錯吃





雞片飯 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook

雞片飯跟雞肉飯差異就是在雞肉的呈現，就看你想要甚麼樣口感的雞肉，味道是沒有不同，我是比較偏好雞肉飯，因為直接攪拌入口，不用另外還要夾起來咬(太麻煩)





豬腳飯 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook

豬腳飯絲絲入味、皮Q肉嫩，散發著油亮的光，白飯也有淋上跟雞肉飯一樣的醬汁

醬汁的分量也是抓得剛剛好，不多不少，每一粒米都可以沾裹到的恰恰好





酸菜蚵仔湯 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook

這三碗湯真的算是有CP值，尤其是那碗酸菜蚵仔湯，喝到在喊怎麼蚵仔都沒有變少的感覺，然後蚵仔也很新鮮





養生菇湯 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook

養生菇湯裡面滿滿的菇菇，湯頭也是清爽入味





金針排骨湯 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook

金針排骨湯，香醇清雅，稍稍的多放了點鹽，但也是好喝

龍鬚菜沙拉 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook

好吃，因為美乃滋比較油膩，所以有用醋搭配，很清爽的一道涼拌蔬菜





筍絲 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook

裡面有放了一小勺店家自製的蒜辣，不只有死鹹的味道，辣椒蒜香有加到分，讓筍絲的味道多了一些變化

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嘉義噴水雞肉飯小雅店

營業：09:30-21:30

電話：05-2751555

地址：嘉義市東區小雅路382號(小雅店)

平均：約$100~150元/人

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