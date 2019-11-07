巨大金星現身嘉義北迴歸線！天文界奇景成南部打卡聖地
2019-11-07 21:00聯合新聞網 ShareLife分享生活
全球共有16個國家被北迴歸線經過，台灣是其中之一，並在花蓮瑞穗、豐濱以及嘉義水上建立北迴歸線地標，嘉義縣更成立北迴歸線太陽館，提供免費的3D電影與廣大園區供民眾參觀郊遊。
園區內充滿宇宙、天文、行星的元素，兼具教育和娛樂，除了內部的天文館和電影院，廣場上更有泰坦二號火箭展區、八大行星戲水區、星座區、古天文步道、巨大土星環等設施，非常適合家庭出遊，在遊玩中認識浩瀚神秘的宇宙。
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來這裡除了跟北迴歸線標誌拍照外，也不能錯過和巨大土星環合照的機會！努力爬爬爬，登陸土星啦！
要注意的是土星環是吸熱的材質，中午會又滑又燙，攀爬時要小心安全，也要小心不被燙傷喔！
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