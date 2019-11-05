6間台南老屋魅力無窮！ 復古氛圍中打造全新風貌

台南處處充滿歷史氣氛的老屋，近年經多重新改造，一方面保留了老宅的魅力，另一方面又為這些老屋注入新活水，讓在地人或遊客都能享受到新舊融合的生命力。

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★無責任 Irresponsible

推開舊鋁門，宛如陷入7、80年代的舊時空，牆上鐘擺依舊搖盪著，像是書房 又像是咖啡廳，頓時讓人有些錯亂，正懷疑是否誤闖民宅時，撇見一旁標示著「點餐請上2樓」的訊息，才稍微放心循步沿著濃郁咖啡香走上樓去，餐檯裡的主理人正以專業的熟稔姿勢沖煮著咖啡，小巧的餐飲工作區中，還伴隨著招牌咖哩香氣。細究2樓的空間擺設，自各地收藏的老件融入其中，混搭出另一番獨有韻味，以1 座樓梯隔著2層氛圍，端看旅人的心情與喜好，可自選一處專屬的自在。

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【店家資訊】

地址：台南市中西區青年路226巷8號

電話：0979-091-972





★ici café

在曾為舊廠房的2層樓房中，以新式工業風格延續著老屋價值，也是早期為信義街注入新生力的先驅。初訪的旅人或許將此定位於好拍的網美風格，但細究內部擺設，才驚覺每一處都充滿著老闆的巧思，像是沿著牆上的繽紛管線，是為了方便旅人充電所設置；自桌椅到角落擺設，也是選自各地珍貴老件，加上高CP值的早午餐饗宴，絕對值得一探究竟。

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【店家資訊】

地址：台南市中西區忠孝街93巷108號

電話：（06）222-3053





★Lola蘿拉冷飲店

在台南，老屋改造的店家算是開 店日常，但在自清代的老宅中開酒吧，就是件很酷的事情！主理人是在地有名的老屋修繕家，從老字號的 Kinks酒吧、順風號咖啡到這裡，賦予老宅重生力量。店名來自英國搖滾樂團Kinks的單曲名，也算是Kinks的 延伸之作，斑駁的牆面對著搖滾樂的衝突感，在清代、日式至民國初年的空間中，展現出各自的風華年代。

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【店家資訊】

地址：台南市中西區信義街110號

電話：（06）222-8376





★博仁堂中藥舖

港粵中醫藥之家傳至第6代，從小在中藥材中成長的周建文，傳承自家族的使命，將藥材融入燉湯中，打造多樣美味。許多在地人從小都曾在此就醫、抓藥，甫轉型時期路過的熟人還會驚訝這裡的變化，雖然現階段依舊提供抓藥、代客煎藥等服務，但更提倡藥膳餐飲，在仍保留著福杉和檜木打造的老屋中，以新一代模式繼續服務鄰里。

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【店家資訊】

地址：台南市中西區西門路二段300巷27號

電話：（06）222-6473





★Ballot Lane Pasta－抽籤巷

坐落在新美街抽籤巷上的老宅，擁有豐富餐廚經驗的老闆，於此打造著專屬的洋派美味，與周遭氛圍激盪出一股衝突中卻又獨特的味蕾享受。當初決定開店 的時候，便鎖定台南老屋為出發點，因緣際會租下這幢滿載在地記憶的空間，斑駁牆面襯托著擺設裝置新臉孔，如同在歷史韻味中以洋派美食延續這新故事。

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【店家資訊】

地址：台南市中西區新美街120號

電話：（06）220-0201





★花樓Follow Coffee Green

繼IG上爆紅的乾燥花外帶咖啡吧「花樓 follow coffee」之後，老闆CA另闢二店「花樓Follow Coffee Green」，提供各式咖啡、飲品、千層派、甜點、早午餐。因為喜歡水仙宮、永樂市場的熱鬧氛圍而設店於此，在40多年屋齡的老房子中，以歐美老物件搭襯，打造出絕美空間氛圍，也使用許多在地食材呈現多款創意風味。

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【店家資訊】

地址：台南市中西區民權路三段55號

電話：（06）221-0777





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