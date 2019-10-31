秋日最美秘境提早紅了！雲林「九芎村落羽松」漸層樹林＋水上倒影快搶拍！
2019-10-31 13:00聯合新聞網 文／遊妤思
時序進入深秋，除了楓葉紅遍全台，落羽松也不防多讓！而熱門的賞松熱點「雲林九芎秘境」也提早進入轉色階段，增添黃、綠、紅多重漸層的繽紛樣貌，尤其還能捕捉到水上落羽松與陸地森林兩種版本，水陸雙棲浪漫指數大增！
位在雲林的「九芎村落羽松」，曾被網友譽為目前最美賞松秘境，往年約在11月底左右變色的落羽松，今年時間提早，並以紅、黃、綠色相間，構成濃厚秋日色彩。而這邊有兩層園區，雖然外圍呈現一片綠意，但走進內部已有幾處隨著秋意轉紅，見陽光撒落在紅豔的羽毛狀葉子上，十分浪漫！
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需要注意的是，此秘密景點為私人所有，請大家發揮公德心，不要破壞並隨手帶走垃圾，讓美景得以延續。因為落羽松為水生植物，地主有時候會放水淹林，恰巧營造水中倒映落羽松林的仙氣氛圍，唯美倒影照每年都在社群版面瘋傳，預估再過兩週落羽松會全數變色，若不想人擠人，可趁著現在漸層美景時來搶拍正好！
除此之外，落羽松外圍就是小葉欖仁人行步道，旁邊有乾溪、火車道。若假日還沒有安排，不妨來一趟雲林輕旅行，跟著朋友家人在漸層落羽松林裡，感受濃濃的秋日風情吧！
九芎村落羽松
地址：雲林縣林內鄉九芎村
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