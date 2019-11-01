台南牛肉湯怎麼選？「小董牛肉湯爐」學生來保證吃飽，幫你加肉又加湯！
文、圖／蘇小喵
台南牛肉湯推薦吃哪間？每當提到這個話題，總有說不完的牛肉湯店名。最近在成大附近、小東路上發現一家小董牛肉湯爐，店面雖小、不起眼，但使用藍色招牌倒是相當吸睛，而且還有著大大的乳牛圖案，有別於傳統台南牛肉湯店的印象，這家小董牛肉湯爐還滿有新意的。
老闆說，其實大家都以為台南牛肉湯使用是黃牛，事實並非如此。黃牛的量不多，目前被使用最大量的還是乳牛居多，所以他的扛棒乾脆就是還原真實，不想欺騙大家。
聽他這麼一說，感覺還頗有趣的，好啦老闆就是誠實。
店內目前使用的牛肉一樣是來自善化，老闆說他有特別挑選合格的屠宰場，從源頭就講究，把關肉的品質。
店內座位大概五張方桌，狹長型的空間一眼就能望盡，冰箱旁邊有乾淨的碗筷（而且是不銹鋼的，很環保很棒）跟醬料可以自取。
牆面上還留有前任店家的裝飾海報，整個就是很有衝突美。
牆上菜單的品項看起來很豐富，不過其實就是湯品、爐、炒品跟米飯主食，可能為了體貼有些人不吃牛肉，店裡也有豬肉可以選擇。（據說有隱藏菜單，自己問老闆，我看別人有點過）
台南牛肉湯推薦：小董牛肉湯爐
這是大碗的牛肉湯，不只碗大、牛肉跟湯的份量也多，老闆說只要是學生來，還免費加湯加量，重點就是讓學生吃飽！
牛肉肉片鮮而薄，入口好咬不失彈度；而牛肉湯頭非常鮮甜，我一喝根本驚為天人，不小心脫口而出：「這湯是加了糖吧！」
老闆在旁邊聽到了乾笑兩聲，說：「誰會加糖啦！加糖的牛肉湯哪能喝。」
我不死心繼續追問，他才說出自己熬湯的秘訣。
原來他熬這牛肉湯是經過兩道手續，第一輪先用洋蔥、紅蘿蔔等蔬果熬煮提取鮮度與純淨滋味後；第二輪再加入甘蔗跟鳳梨帶著甜味的水果，與牛骨一起熬煮後讓湯頭更濃郁、讓精華濃縮在高湯裡。
這樣煮湯的手法跟西餐料理相似，老闆才說原先他在大同路開鐵板燒餐廳，後來轉換跑道嘗試中式料理，開始賣起牛肉湯。
啊～看來這牛肉湯背後有西餐的精神！
我點了炒牛心跟牛肝，有些人不敢吃內臟類，但我嘗過牛肝入口即化在舌尖的觸感後，從此就愛上。這道菜炒得非常到位，牛心跟牛肝的鮮度都有掌握住、 吃起來不會過老過硬，果然是鐵板燒師傅的水準！
朋友不吃牛，所以點了一份炒豬肉。青菜給得很大方，用蠔油下去炒豬肉還帶著一點甜味，無敵下飯。推薦不吃牛肉的人來一定要點一份嚐嚐。
點餐時忘記炒牛心、炒豬肉都有配青菜，我跟朋友失誤又點了一盤炒青菜。但吃這種清炒的蔬菜，完全能吃到老闆以前身為鐵板燒師傅的手藝，超級有鍋氣的！（廣東菜說的鑊氣）這大概真的要很有經驗的師傅才能炒得出來，火候跟時間拿捏得剛剛好，朋友一吃就讚不絕口，說下次來就點這道。（老闆會哭吧）
看到把蔥蛋煎成這個色澤真是沒什麼好挑剔，賣相跟香氣俱佳，只有誘人垂涎而已。把蛋夾開還冒著熱氣，隱隱的蛋香味，蔥蛋入口後外酥內嫩，就是讚！
朋友還另外點了肉燥飯跟滷豆腐，吃第一口就相當稱讚，據他描述是肉汁香醇、配白飯很搭，滷豆腐很入味，說是下次來還要再點。
這家小董牛肉湯爐我吃過三次，有一次晚上消夜時刻，用外送平台叫他們家的湯品，打包得很仔細完整，牛肉也不會太老熟；之後又到店內吃過兩次，牛肉跟湯頭品質都不錯，整個很滿意，加上還幫學生加肉加湯，很值得推薦一下！
晚上如果想喝點熱熱的湯，找小董牛肉湯是個好選擇～下次我要去試試看他們的牛肉爐。
0921-545-759│11:00～14:00、17:00～00:00，週二休
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