在地人不私藏口袋名單 台南保安路夢幻美食大公開！
到台南怎麼可以不吃小吃，在眾多小吃當中，總有一些道地滋味是連在地人都一吃再吃難以忘懷的，想知道是那些嗎？一次公開讓你知。
★阿村第二代牛肉湯
每日供應新鮮牛肉的阿村第二代牛肉湯，肉質鮮甜Q嫩，堅持採用每日現宰台灣本土牛肉，以確保肉質鮮甜Q嫩。汆燙牛肉用的湯頭加入大骨、牛腩、牛舌、蘿蔔等食材，從當天凌晨三點未營業就開始熬煮，鮮美不在話下，無怪乎常常上午10點多不到就賣完了，是當地人氣名店。
【店家資訊】
地址：台南市中西區保安路41號
電話：（06）229-3908
★阿鳳浮水虱目魚羹
開店至今已超過半世紀的人氣名店，阿鳳浮水虱目魚羹以獨特魚漿打出名號，除了由魚漿製作而成的魚丸，部分魚丸內還包著新鮮虱目魚魚肚肉，一口咬下，紮實口感令人難忘。每位前往品嚐的饕客，總對大塊魚肉以及新鮮的味道，給予最大的讚美與肯定。
【店家資訊】
地址：台南市中西區保安路59號
電話：（06）225-6646
★茂雄蝦仁肉圓
店內特選台南產的火燒蝦，肉燥以洋蔥炒出甜味，皮是自家調製的粉漿，醬汁以蝦頭熬煮，有著濃濃的蝦香，蝦仁肉圓皮薄餡多，每口都能吃到鮮美蝦仁，用餐時刻常一位難求。看到老闆娘不停的填漿、塞餡、成形，打開蒸籠每顆飽滿的肉圓都劃有四道弧線，就是手工製作的最好證明。
【店家資訊】
地址：台南市中西區保安路46號
電話：（06）228-3458
★阿龍香腸熟肉
近百年的阿龍香腸熟肉，伴隨府城走過風華歲月，優良的美食品質，以及遠近馳名的好名聲，不只許多旅人慕名前來，連在地街鄰之間都是常客。料理檯邊擺上蝦捲、大腸、香腸等多項南部特有的魯熟肉料理，在老闆的刀下成就一盤 盤專業的香腸熟肉拼盤，配上醬油膏、辣椒醬、醋等調味，讓人絕對食指大動。
【店家資訊】
地址：台南市中西區保安路34號
電話：0927-198-280
★醇涎坊鍋燒意麵
醇涎坊鍋燒意麵在台南，屬於元老級鍋燒意麵的地位，至今仍堅持古法製作，在這一碗簡單的鍋燒意麵中，卻能品嚐得到濃濃古早味，還沒上桌，就能聞到濃郁的麵香，再從滑順的湯頭一入喉，就會讓人忍不住一口接一口，且份量適 中，還能保留些許空間，繼續下一站美食之旅。
【店家資訊】
地址：台南市中西區保安路53號
電話：（06）221-5033
★阿明豬心冬粉
以專賣內臟料理而聞名的小攤，入夜後鼎沸人潮，成為饕客們循聲而至的指標；坐鎮在攤前的老闆阿明深黯內臟的料理竅門，每日新鮮的食材，透過隔水加熱的方式，來保持原有的脆嫩口感，店內必點的招牌有腰只、豬心及鴨翅等，沒有過多調味，簡簡單單的鮮美爽脆，輕而易舉就能收攏人心。
【店家資訊】
地址：台南市中西區保安路72號
電話：（06）223-3741
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