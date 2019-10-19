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台南善化輕旅行！ 發掘不同以往的旅行新風貌

2019-10-19 10:03Taipei Walker

位處台南中心地帶，為台南牛肉湯發源地，每走幾步就有家牛肉湯向旅人招手，以及台糖現存2座壓榨甘蔗糖廠之一的善化糖廠，想要呷甜甜到善化就對了！

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★深緣及水文化園區

建於日據時期的善化糖廠員工宿舍，在閒置近20年後，歷經2年整修、規劃，由深緣及水集團進駐，以烘焙坊、咖啡屋、鍋物、藝文展示空間打造出全新的文化園區。在瀰漫著濃厚日式風情的木造建築中，搭配中庭的庭園造景，適合於此一享午後好時光。而一旁還展示著1948年出廠的台糖蒸汽火車，勢必掀起一波拍照風潮，在特定角 度下取景，後方的善化糖廠煙囪還能一起入鏡，達到新舊融合的畫面。這裡未來也將結合地方社區、教育單位舉辦藝文活動，試圖 活化善化地區的整體觀光。

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【景點資訊】

地址：台南市善化區溪美里228號

電話：（06）581-5057


★和味牛肉湯

位於善化夜市旁的和味牛肉湯，是善化這處牛肉湯大本營中，數一數二的前幾大名店，採現點現切、不新鮮不能上桌！以台灣本產鮮牛肉，並強調絕不使用進口牛肉或肉精，深深打中牛肉湯迷心中最柔軟的那一塊。一旁還提供著免費自助白飯無限供應，淋上特調的魯肉，企圖誘人一碗接著一碗完食，是在地人與旅人皆認證的好味道。

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【店家資訊】

地址：台南市善化區建國路12之29號

電話：（06）583-5688


★慢.生活

以慢調的生活方式、精選自在地農產食材、嚴選自烘咖啡豆，成為善化地區無可取代的耀眼新生力。走進店裡，忍不住輕聲細語、放慢步伐，那些在城市日常中的急促舉止，在這兒瞬間顯現出突兀感。提供手沖咖啡、輕食、麵包，還有文具展售、瑜伽體驗，2位主理人以平實的價格、真實的味蕾，在2年內成功與在地磨合出新默契，也為小鎮增添一股「開始懂得 生活模樣」的新溫度。

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【店家資訊】

地址：台南市善化區文昌路3-2號

電話：（06）581-3377


★OHANA酥皮蛋糕

以夏威夷語中代表家人的OHANA為名，堅持使用純天然食材製作麵糊及餡料，且不添加任何的化學添加物，加上可愛的攤車與造型，短短2年便成為善化市區的散步甜食新指標。有別於一般雞蛋糕，於表面上了一層薄薄的焦糖外衣，酥脆的口感讓小攤車訂單應接不暇，等待的同時，細細觀賞攤車上的小裝飾，發現打造成貓蹼模樣的酥皮蛋糕，與愛動物的老闆正合拍。

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【店家資訊】

地址：台南市善化區中正路495號

電話：0930-031-277


★阿婆臭豆腐

說到善化小吃，在地人一定會推薦的名單之一，就是這家60年來口味始終如一的阿婆臭豆腐！阿婆從年輕時就開始賣臭豆腐，使用台南新營豆腐工廠的薄片豆腐，以中藥、蔬菜發酵，再將豆腐入油鍋後，以中、大火慢慢炸到熟，起鍋後於豆腐中間塞入泡菜、蒜泥、辣椒，繁複的手法讓臭豆腐上桌後不至於太臭，由於阿婆年事已高仍是1人顧攤，還請旅人前往時，稍坐耐心等候。

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【店家資訊】

地址：台南市善化區中山路482號

電話：（06）581-7728


★慈心脆皮紅豆餅

位於善化老街慶安宮媽祖廟對面的慈心脆皮紅豆餅，被小朋友形容是爆漿的超夢幻口感，轉動的車輪餅外皮薄脆而綿密，一不小心就會爆漿溢出，內餡用料都很實在，像是芋泥口味還能吃得到芋頭塊，炒菜脯口味則是充滿古早味的老味道，提供奶油、紅 豆、芝麻、花生、巧克力、酸菜、抹茶共9種口味。是善化古廟慶安宮的廟埕旁，平日便常常大排長龍的經典小吃。

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【店家資訊】

地址：台南市善化區中山路465號

電話：0926-552-099


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咖啡蛋糕小吃

Taipei Walker

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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