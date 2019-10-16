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限量只賣3小時！ 台南在地人超愛的隱藏版下午茶 「赤」、「抹」日式銅鑼燒

2019-10-16 16:20聯合新聞網 文／遊妤思

台南隱藏版美食點心再一彈！來看看這家下午才開始營業，而且只賣3小時的「阿櫃日式手作銅鑼燒」，以嚴選食材加上日式手工製作，堅持不添加任何香精與防腐劑的銅鑼燒，是一款在地人超愛的隱藏版下午茶。據網友台南先生分享，經常攤車都還沒擺好就已出現排隊人潮了，每日限量推出、晚來恐怕就買不到，而且沒有固定販賣地點，想吃請先看好老闆出沒地點再出發啊！

圖／台南先生粉絲團授權 (以下同)
圖／台南先生粉絲團授權 (以下同)
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以蜂蜜皮的「赤銅鑼燒」和抹茶皮的「抹銅鑼燒」為招牌，不時還會推出特別版，如：檸檬卡士達、苦甜巧克力、花生芭娜娜、伯爵奶茶、以及最近最夯款芋頭鮮奶等。老闆說每一項都是由他一人手工製作，特別強調產品都沒有添加防腐劑及香料，因此每日限量供應，出攤的販售數量大約只有60個，若有加做特別版就大約80個銅鑼燒。

赤銅鑼燒

每個40元

蜂蜜餅皮以日清低筋麵粉、上白糖、在地農家蜂蜜等食材製成，帶有淡淡蜂蜜香氣，口感柔軟滑潤，搭配紅豆餡是以萬丹紅豆添加麥芽與楓糖，再以日式手法每日現煮，口感綿密細緻。

圖／台南先生粉絲團授權
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圖／台南先生粉絲團授權
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圖／台南先生粉絲團授權
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抹銅鑼燒

每個45元

內餡一樣是紅豆餡，抹茶餅皮的抹茶粉則是使用日本丸久小山園中的若竹製成，是小山園系列中最適合做烘焙的一款抹茶粉，散發出香濃不苦澀的迷人抹茶香。

圖／台南先生粉絲團授權
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圖／台南先生粉絲團授權
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檸檬卡士達

每個50元（特別版，不定期推出）

特別版會直接用塑膠袋包起來，餅皮是蜂蜜口味，內餡是以整顆新鮮檸檬、檸檬皮屑、手作卡士達、鮮奶油、鮮奶製成，吃得到濃濃的酸甜檸檬香。

圖／台南先生粉絲團授權
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以原始新鮮的食材製作，每個銅鑼燒所使用的外包裝也是自然簡易的牛皮紙袋。另外，還可於前一天向老闆訂購「銅鑼燒日式禮盒」，共含有赤銅鑼燒4個、抹銅鑼燒4個，一共8入一組，售價380元，以牛皮紙盒包裝，還會附一個牛皮手提袋，常溫可存放2天、冷藏可存放3天，也由於無添加防腐劑及香料，目前尚無宅配。

阿櫃日式銅鑼燒雖無固定地點，但還是大致鎖定在台南市永福路二段81巷（蝸牛巷）入口處，以及有時會擺在學校正對面，約4點左右會往前50公尺移至彰化銀行樓下，只要出攤就能跟著看見排隊人龍，往往不到3小時就已售光，想嚐嚐這美味可要把握時間和粉絲團最新訊息哦！

圖／台南先生粉絲團授權
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圖／台南先生粉絲團授權
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【阿櫃日式手作銅鑼燒】

地址：台南市中西區永福路二段81巷（蝸牛巷入口處，有時會擺在學校正對面，約4點左右會往前50公尺至彰化銀行樓下）

電話：無

營業時間：下午3：00～6：00 （賣完提早收，偶爾不定期店休，出發前請詳閱店家FB或IG）


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