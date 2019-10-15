台南必吃的「小籠包霸主」老饕網友推這家：台南版鼎泰豐！
廣受臺南人歡迎的臉書專頁《台南點 Tainan.》近日發文討論「台南小籠包霸主是誰？」引起在地饕客熱烈討論，其中還有一間獲得許多網友推薦，甚至被譽為台南版鼎泰豐！
《台南點 Tainan.》小編表示：講到食物台南人絕對不會輕易認輸，更大膽TAG上：鼎泰豐算什麼，就此展開台南小籠包網路激辯戰！貼文底下釣出不少網友熱烈回應，而其中最多台南人回覆的就是這間店媲美鼎泰豐，「上海好味道唯一首選，菜單內全部都很好吃」、「從小吃到大」、「上海好味道+1，就是台南鼎泰豐」、「從路邊吃到店面，小籠包完勝鼎泰豐」。
話題一講到美食，就吸引不少台南饕客紛紛冒泡，並分享口袋名單，除了上海好味道之外，還有幾家餐廳也廣受好評，像是「258水餃」、「健康三街，傻師傅」、「聯盈發、上海味香、萬客樓都不錯」、「台南華都的松針小籠湯包好吃又CP值高」，甚至有人笑回「巷口那台發財車」、「小籠包只要是台南出品都好吃」，而更多台南人依然在吶喊，希望鼎泰豐能趕快來台南！吃貨們下次到台南旅遊，除了品嚐在地小吃之外，也可以趁機嚐鮮台南小籠包名店的好味道。
上海好味道
地址：701台南市東區東安路26號
時間：10:30至23:00
電話：06 208 1601
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