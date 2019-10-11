親子旅遊完美方案！ 充滿木頭童玩的嘉義「愛木村觀光工廠」 就算雨天也好好玩

愛木村休閒觀光工廠位在嘉義東區，距離這次入住的寬悅花園酒店大約10分鐘車程，一人門票50元可折抵20元商品，不但有木頭相關的教學資訊，更有踩木蹺、木頭滑車、打地鼠、打彈珠…等各種木製玩具，溜小孩將將好，重點是愛木村有！屋！頂！對於雨天遊覽嘉義的我們而言，是個親子景點的完美備案啊！所以，當初一看到愛木村休閒觀光工廠的介紹，就立馬筆記排入此次的嘉義行程。

實際遊覽愛木村之後，雖然場地比想像中小一些，不過檜木飄香的環境、各種木製童玩，以及親民銅板價的門票，都有獲得大家的好評喔！連假不知道去哪邊溜小孩的話，來愛木村DIY嘛抹賣～

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愛木村有自己的專屬停車場，車位不少，到達門口後再往裡頭開就可以看到啦！

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一進門必拍的打卡點，是招牌的森林童話動物群，萌動模樣很吸引小鬼頭們，紅豆特愛粉紅色的小豬，一直吵著要跟牠拍照。

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接下來通過森林步道，兩旁是各種木頭的相關資訊。你知道針葉木有哪5種嗎？台灣杉的特色是什麼呢？！走一趟發覺木頭更多你所不知道的秘密吧！！不過4歲的紅豆看不懂字，華麗地無視這些資訊往前奔就是了。

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大家都知道，要了解一個木頭的年紀可以從年輪去計算，但你知道中央的心材跟外側的邊材有什麼不同嗎？秋材跟春材，因為生長的氣候不同，木質部細胞又有什麼變化嗎？！

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木頭童玩區抵達各種木製玩具可以考驗記憶力、柔軟度、平衡感…等等，一關關挑戰下來還蠻有趣的，不過每一項關卡都只有一個玩具，人多的時候必須等候輪流使用。

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看到打彈珠超懷念滴！記得小時候逛夜市必玩啊，雖然因為技巧太差，每次都只贏得安慰獎糖果幾枚。

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看起來還好，但其實難度超高的踩木蹺。

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可愛合影區。小蘿蔔們超難控制，要同時伸出頭對鏡頭笑，我們大概叫了八百次才成功一張。

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投影互動區，可以將小朋友畫畫後的作品掃描投影，在動畫中栩栩如生地活過來。消費滿500元可以免費體驗一次，或是付100元體驗。

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兒童遊戲室，需要脫鞋入內。裡頭有木頭製的各種玩具，像是小廚房、修理工作檯、積木、木頭小車…等，包括木架上的書籍，都可以讓小孩們玩上好一段時間。

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童書選擇並不多，對小小孩來說比較堅澀難懂。

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DIY手作課程平日採取現場報名，不限時間；但假日需依照當月發布課程時間上課，可以查詢愛木村粉專資訊。

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祈願區，在這兒許下你的心願吧！

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最後一區是餐飲與記念品購買區，門票的20元可以在這邊使用折抵。

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最後選了牛奶棒與金桔檸檬，在我來不及品嚐的瞬間就被小孩們KO了，一口不剩！

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其他還有各式各樣的木製商品，有喜歡就帶回家吧！

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迷戀檜木香氣的話，也有相關的香氛產品～

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吃飽喝足後，幾隻小鬼頭們默默站在大型扭蛋機前方不肯離去，阿公阿嬤立刻秒懂掏出零錢，真是太幸福了吧你們，我們小時候哪有這種待遇啊

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愛木村休閒觀光工廠雖然不大，但各種木頭童玩足夠讓小孩逛上一段時間，門票50元不貴還能折20元消費，若有報名DIY課程可以玩更久，加上是室內景點，雨天也好玩呀！到嘉義不妨可以來走走~

【消費資訊】

門票：50元/人；可折抵單一商品20元

DIY手作課程

平日：貓頭鷹祈福風鈴、輕鬆萬用盒、Fun松小板凳；採取現場報名，不限時間

假日：依照當月發布課程時間上課

團體報名：一個禮拜前預約，免費導覽

愛木村休閒觀光工廠

電話：05-2322-441

地址：嘉義市東區文化路909-3號

營業時間：早上9:00-下午17:30

公休日：週二

愛木村休閒觀光工廠 FB 粉絲頁





文章來源：涼子是也 FB：涼子是也

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