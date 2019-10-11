驚見冰川雪景！攝影師神PO「嘉義美照」還有落羽松森林、龍貓隧道都藏在這秘境

2019-10-11 09:00 聯合新聞網 文／遊妤思



國慶連假，準備出門賞景囉！臉書社團《嘉義之美》近來瘋傳嘉義史前遺跡「魚寮遺址」的絕美風景照，鄰近高鐵大道旁的大片落羽松林與清澈湖泊，因地景優美，成為許多攝影愛好者的私藏景點，甚至有高手曬出冰川雪景的畫面，令網友們嘖嘖稱奇！

圖／攝影師蘇振欽 分享 facebook

嘉義秘境位於太保市港尾里魚寮部落，在被挖掘出新石器時代晚期的「魚寮遺址」而名噪一時。在地居民自發性的整治水圳、陂塘與造林，如今已成功打造一條幽靜美麗的溪流，而落羽松、楓香等也在今年茁壯成林，景色十分優美。其中有兩個取景角度最受青睞，宛如嘉義版的「忘憂森林」與「龍貓隧道」的畫面，吸引不少民眾慕名而來。

圖／攝影師蘇振欽 分享 facebook

樹木整齊地排列著，枝幹自然彎曲交錯，遠遠看起來像是隧道的入口，不只台中，嘉義也有一道迷人的「龍貓隧道」。而此時綠意森林正由翠綠轉為金黃，黃綠穿插的漸層色調，彷彿宮崎駿電影中的配色，相當夢幻。

圖／攝影師蘇振欽 分享 facebook

另一處則是能捕捉到「忘憂森林」般的景致，落羽松林倒映於湖泊中，染上了一層綠意，搭著藍天白雲，畫面十分愜意。相信等道冬季之時，落羽松轉紅一定會更為驚艷！同時也有攝影師大方分享攝影技巧，透過「紅外線攝影」讓陽光下的植物變成夢幻雪白景，冰川雪地的浪漫畫面讓不少網友看了驚呼：感覺身處日本冬日雪季！

圖／攝影師Acharng Tsai 分享 facebook

圖／攝影師Anthony Liou 分享 facebook

圖／攝影師Anthony Liou 分享 facebook

魚寮遺址秘境

地址：嘉義縣太保市港尾里魚寮遺址

*特別呼籲大家，因河床上石頭已爬上青苔且鬆動，拍攝景點時勿跨越溪流喔！

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