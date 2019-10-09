秋季限定美景！嘉義「雪白花海」翻騰 被甜根子草包圍的唯美秘境

2019-10-09 15:31 聯合新聞網 文／遊妤思



秋天是「甜根子草」開花的季節，美麗的雪白花穗，如同銀白浪花般隨風搖曳，畫面十分唯美。你亦可站在南靖舊鐵橋上，眼前寬闊的視野盡是銀白色花海；也可深入河床邊的沙洲上，近距離的感受甜根子草的魅力。

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甜根子草俗稱「菅芒花」，時常被誤認成芒花，但其實它的開花時節在秋季前後，比芒花更早（約9至11月）。而位在嘉義南靖火車站南端，台南與嘉義交界的八掌溪畔，當初為了減少河川揚塵，栽種大面積甜根子草，每每到了初秋之際，就會吸引大批的攝影高手前來取景，又稱之為「甜根子草秘境」。

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若深入浪花裡，你會被兩道高聳的甜根子草包圍，宛如借物少女般被放大的場景，既奇幻又俏皮，推薦女孩們可以搭配較淺色或森林系的服裝，唯美的就像草精靈，非常好抓拍。而夕陽漸漸西下時，是被民眾公認的最佳賞景時機，看著遠處銀白花浪悄悄染上金黃餘暉，搭著一旁的鐵橋與河畔，這短暫的幾秒鐘，可是初秋裡八掌溪上最浪漫的景緻！週末假期不知道往哪跑，趁著菅芒花綻放季節，延著八掌溪河畔，來張迷人的夢幻美照吧！

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南靖舊鐵橋

地址：嘉義水上鄉南靖火車站南端

其他八掌溪沿線河床「甜根子草」花海景點：

竹崎鄉牛稠溪畔

嘉義市軍輝橋下附近

嘉義縣鹿草鄉

台南市後壁區交界的八掌二橋

水上鄉南靖村台糖五分車舊鐵橋

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