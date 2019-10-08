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一口塞爆嘴！ 挑戰全台最長「30公分炙燒鮭魚壽司」、滿滿肥美「鮭魚卵軍艦」

2019-10-08 16:27聯合新聞網 文／遊妤思

全台首創30公分長的鮭魚握壽司。圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供 (...
全台首創30公分長的鮭魚握壽司。圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供 (以下同)
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全台最長的鮭魚壽司就在南台灣！　以水產供應商起家「三船の鰻丼」，新推出「30公分炙燒鮭魚壽司」引爆網路話題，老闆本身是供應商可以第一手拿到低成本又新鮮的漁獲，而全台首創的30公分鮭魚生魚片握壽司，以高CP值的價格回饋給客人，來吃看看一入口就滿嘴濃郁香氣的炙燒鮭魚握壽司，一定讓鮭魚控們口水直流！

「三船の鰻丼」在嘉義是家赫赫有名的日式料理，老闆原本是做水產供應商，除了供貨給日料、海產店家，還自己養殖了「鰻魚」，隨後和朋友合作開起日本料理店，陸續在嘉義、台南等地開設，每日提供尚青漁獲廣受好評，幾乎是座無虛席，還供應了季節限定、菜單上沒有的隱藏版料理，業績也跟著蒸蒸日上。

圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供
圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供
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來到這邊一定要試試幾樣店裡的強項，「30公分長的炙燒鮭魚握壽司」選用的是老饕都知道「鱒鮭」，油脂豐富又油香迷人，雖然會比一般多出5到10倍成本，老闆還是捨棄一般冷凍鮭魚而選擇「鱒鮭」。部落客台南吃貨愛吃輝分享，把鮭魚生魚片圍繞著壽司米一口塞進嘴巴裡面，迷人的醬香與炙燒香氣解膩了鮭魚的膩口，加上新鮮山葵吃起來不會過度辛辣，且帶有水果的甜味與香氣，十分開胃！

圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供
圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供
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圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供
圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供
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「鮭魚卵軍艦壽司」超級大氣，每一個鮭魚卵簡直就快爆炸出來一樣，鹹度也不會過鹹，每一口咬下「逼逼波波」的脆響，真是讓人感覺超級滿足！加上本身就是出產鰻魚的水產供應商，「鰻魚丼」的新鮮度與品質自然不在話下，豪華丼更加豐富，與一般的鰻魚丼相比，多了一塊的鰻魚以及干貝等高級食材，有機會來一定要點。

超級大氣的鮭魚卵軍艦壽司。圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供
超級大氣的鮭魚卵軍艦壽司。圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供
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鰻魚豪華丼。圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供
鰻魚豪華丼。圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供
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想要品嚐最CP值、最成本價的30公分鮭魚握壽司，只要在IG發表以下幾個TAG：#三船日本料理、#三船30公分鮭魚好棒棒、#台南鮭魚、#台南日本料理、#台南生魚片，就能享有吃到讓人又驚又喜30公分鮭魚握壽司「成本價」！(原價一貫NT$300／一貫NT$120）

三船の鰻丼-台南店

地址：台南市東區府連路439號

電話：06-2085703

時間：1100-1400、1700-2100 (周一公休)

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