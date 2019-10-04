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想吃早點到！ 台南人氣「清水堂愛玉冰」 創意吃法加入啤酒、可樂超獨特

2019-10-04 12:03udn走跳美食

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文、圖／WISELY

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這家位於西門路一段的《清水堂愛玉專賣店》本身相鄰新光三越百貨與藍晒圖，隔壁是著名的保安路美食街，是在地近期有名的人氣IG名店！最出名的，就是他們的「水蜜桃龍眼愛玉冰」、「抺茶金箔芋頭愛玉」，但可惜這回沒機會嚐到，所以點了「龍眼愛玉冰」來試試…雖然價位偏高，但用餐過程中，店家也會添加啤酒、奧利多、可樂等補充調味，讓簡單的一碗冰品，呈現不同的口感風味！^^

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店家附近的「阿堂鹹粥」、「六千牛肉湯」與「醇涏坊鍋燒意麵」都是著名小吃。距離新光三越僅5分鐘的步程，整排店家多以傳統的青草茶店為主，而自家店鋪空間不大，不過生意倒是相當地好，當日用餐不到五點就已經賣光打烊了！

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當日搭客運南下還未用餐，而且天氣超好熱到不行，所以來到店家後就快點找個位子坐了下，然後再去點餐…雖然是平日午后，不過來此的觀光客佔了多數。

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看了牆上黑板菜單，一般營業時間是自中下午開始，而每周休兩天且還有臨時店休；消費金額平均大約NT60~150左右，以最簡單的檸檬愛玉NT60來看算偏高。

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點好了冰品後看了一下店家的製作流程，以手工刨冰算是現今較少見方式；而試吃的芋頭冰出乎意料之外的美味，簡單糖水冰配上軟綿細緻芋頭，相當地對味！

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這碗「龍眼愛玉冰NT120」裡除了兩大食材之外，還有珍珠粉圓、椰果與杏仁等，味道上嚐起來很清甜可口，愛玉本身滑口好吃，整體的配料在龍眼加持下，增添了古早味的香氣～不過，龍眼本身屬於較小顆又大籽的種類，吃起來爽度略低了些。

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用餐到一半，店家會主動跑來加碎冰，然後陸續添加奧利多、啤酒與可樂等等，讓原本的糖水冰有著不同的呈現！

味道上，我覺得其實還滿合理的；三項飲品本身獨有的酸香甜，其實很適合簡單的古早愛玉冰，而且漸進式的吃法也令味道更加地豐富…但個人《清水堂愛玉專賣店》覺得好不好吃見仁見智，視覺效果還是一大賣點啦！！XD

清水堂愛玉專賣店

地址：台南市中西區西門路一段767號

電話：0976 554 730

時間：平日13:00-20:00，假日12:00-20:00，售完打烊

網站：FB

Google Map：https://goo.gl/maps/qQiJNpBzQQiUqEHT6

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康


文章來源：WISELY'S 拍拍照寫寫字　　FB：Wisely的拍拍照寫寫字

台南美食冰品

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