這不是章魚燒！ 嘉義隱藏版金黃千層「帕海丸燒」 內餡超爆料吃了會上癮

2019-10-03 11:08 聯合新聞網 文／遊妤思



圖／豬飛小姐授權提供(以下同） 分享 facebook

提起嘉義美食只想到雞肉飯！？ 一款巷弄美食正悄悄地受到關注，「帕海丸燒」位在嘉義市國華街與崇文街口，乍看以為是在賣章魚燒，但其實是更需要耗時費工的新奇美味「千層丸燒」，用一層層蛋液包覆千變萬化的食材，製作出全台首創超爆料金黃丸子，口味豐富、多層次口感，再加上食材新鮮、內餡超飽滿，現已成為民眾口耳相傳的隱藏版嘉義美食！

圖／豬飛小姐授權提供 分享 facebook

一攤小餐車下午3點才開始營業，只見老闆專心地翻動著每一顆丸燒，用料飽滿的丸燒是用蛋汁一層層包覆內餡煎烤，雖然尺寸和章魚燒差不多，但完全沒有添加麵粉是無麩質點心，以法式千層甜點的手法來完成這道美味，吃得到滿滿的蛋香味和多層次口感，像極了鹹食點心界的千層蛋糕。

圖／豬飛小姐授權提供 分享 facebook

帕海丸燒最特別之處是軟嫩多樣化的創意內餡，目前有五款口味：青蔥小章魚、乳酪玉米、乳酪肉豆、乳酪蟹肉、乳酪菇菇，口感雖如玉子燒軟嫩、嚐起來卻豐富多層次，加上用料實在的創意內餡，每顆海鮮丸燒內的章魚和蟹肉都好大隻，以海鮮系列最受到民眾喜愛，推薦蛋奶素者可以吃「乳酪菇菇」和「乳酪玉米」。

原來這銅板美食千層丸燒的創意理念是來自老闆母親喜歡吃點心，為了讓年紀大的她牙齒方便咀嚼，靈機一動設計出雞蛋做的料理，「千層玉子丸燒」因此誕生。除了好吃是必備的，裡面更是包覆了想要帶給客人健康安心的初衷。

圖／豬飛小姐授權提供 分享 facebook

推薦此店的網友豬飛小姐提到，看著丸燒一層一層的翻烤、不斷重複的加入蛋汁、翻烤，站在一旁欣賞就非常療癒。他詢問老闆放入一整隻小章魚會不會賠本？老闆霸氣說道：「這才是我要的尺寸，就是要讓客人吃了會上癮」。雖是路邊銅板小吃也能感受到老闆的打拼精神，要做就是做到最好，難怪丸燒在口耳相傳之下已成了嘉義巷弄內隱藏版美食，不只小朋友喜歡，大人也非常愛！

圖／豬飛小姐授權提供 分享 facebook

圖／豬飛小姐授權提供 分享 facebook

帕海丸燒

地址：嘉義市西區國華街58號

電話：0972-381858

營業時間：15:00–21:30（週三、六、日休息）

延伸閱讀：

．台版小泰國！ 夜泰美泰式餐廳擁有9間南洋叢林玻璃亭 隱藏在高雄休閒農場裡

．40層樓高祕境！全台最長「雙龍七彩吊橋」2020元旦開放，衝南投體驗腳底發麻快感