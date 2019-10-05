台南最近紅什麼？中西區５間「IG打卡點」邊吃邊玩，讓你再度愛上台南

台南最近紅什麼？自台南市美術館2館、煙波大飯店台南館開幕之後，中西區又掀起一波旅遊熱潮，一起跟著7間超人氣的打卡點，邊吃邊玩，保證讓你再度愛上台南！

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★台南市美術館2館

以純白建築體打造的台南市美術館2館，自開幕之後，隨即成為旅人眼中的時尚地標。高46公尺的2館，以城市中的一座小山為概念，於外圍錯落建造53座樓梯，營造爬梯猶如登山健行的意象，別具巧思。走進1樓大廳，挑高5層 的空間採光明亮，以鋁片堆疊而成的碎形屋頂納進穿透光線，意外構成絕美光影牆。館內規劃多個展覽空間，2、5樓則分別有咖啡、景觀餐廳進駐，讓藝術更貼近生活感。

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【景點資訊】

地址：台南市中西區忠義路二段1號

電話：（06）221-8881





★葉明致麵舖

隱身巷弄老宅的葉明致麵舖，專賣傳統台式麵食，極具設計感的文青店裝空間，讓吃麵變得很時尚，因此開幕之後吸引不少年輕人爭相造訪。店內保留許多懷舊元素，如裸露紅磚牆、鐵花窗，都讓整體氛圍更有味道，而挑高天井設 計則更增添寬闊的空間感。店內主要供應意麵、麻醬麵、陽春麵與餛 飩麵，另有水餃、肉燥飯與現切滷味，台味十足，搭配舒適迷人的空間，一切更顯得有滋有味。

圖片提供／葉明致麵舖 招牌乾意麵45元、麻醬麵50元、餛飩湯30元、貢丸湯30元、紅茶18元／店內提供平價台式麵食，並用心講究呈現，因而深受年輕人喜愛。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台南市中西區青年路226巷4號

電話：（06）223-1226





★Bye Bye Blues Taiwan

米其林一星甜點主廚跨海來台首店落腳台南！來自義大利的甜點主廚Patrizia di Benedetto，因為喜歡台灣人的熱情，便決定來台開設Bye Bye Blues海外分店。店面坐 落於忠義街上，緊鄰林百貨，自5月開幕以來便以誘人的甜 點滋味擄獲人心。以純白色系打造的外觀，散發一絲浪漫氣 息，內部空間則規劃為1樓甜點販售區、2樓內用座席區與3樓的工作區。店內主打甜點品項為卡諾里，是一款義大利西 西里島的著名甜點，來到這兒 絕對不可錯過這款必點招牌， 其他如千層酥也極具人氣。

圖片提供／Bye Bye Blues Taiwan 卡諾里140元／個／店內招牌西西里島甜點，以酥炸外皮包覆起司，撒上糖粉，再輪番搭配開心果、巧克力或橙皮點綴，是非吃不可的品項。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台南市中西區忠義路二段67號

電話：（06）221-8165





★BeaucoupBUY

以法文Merci Beaucoup非常感謝之意作為店名構想，1樓是生活選物店，2樓則是微型書店，概念想法來自森岡書店，每次只挑選1位作者的作品期間限定展出。除了貫穿減法哲學，Sigrid也透過選物展現個人生活態度，除了各式選 品，店內完整販售法國黑鐵香氛品牌MAD et LEN擴香，以香氛療癒你的心。

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【店家資訊】

地址：台南市中西區民生路一段205巷13號

電話：無





★煙波大飯店 台南館

繼新竹、花蓮、蘇澳、宜蘭館之後，煙波大飯店首度進駐南台灣，於9月開幕試營運的台南館坐落於繁華中西區，緊鄰司法博物館，氣派奢華的建築外觀，為市區風景增添新氣象。館內設置536間客房，是目前台南市房間數最多的飯店，另也設置露 天泳池、健身房等設施；值得一提的是，飯店Buffet早餐融入在地小吃牛肉湯，館內餐廳「隱糧餐酒館」也以在地台味混搭義式風情，創意十足。

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【店家資訊】

電話：台南館 地 台南市中西區永福路一段269號

電話：（06）215-6000





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