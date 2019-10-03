登玉山沒那麼難！ 玉山登山路線＆行前準備懶人包

玉山登山介紹

▲玉山登山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

玉山主峰海拔高達3,952 公尺，台灣玉山不只是台灣百岳之一且為最高峰，更被稱為「東北亞第一高峰」。四季分明的玉山讓登山客在爬玉山的同時，能夠享受玉山登山的美景，春天杜鵑盛開瀰漫花香、夏季壯美雲海、秋季金黃夕陽、冬季雪白夢幻場景。

但最吸引人的必定是東北亞第一高峰這件事，即便路途很辛苦，但途中的玉山群峰面貌及動植物就能舒緩玉山登山的壓力，最終在抵達玉山主峰頂端的當下，那一種成功及眼前美景，絕對會讓人有說不出口的感動，既使辛苦也會認為值得了，這就是玉山登山的魅力！

玉山登山須知

想要有完美的玉山登山回憶，就一定要熟讀玉山登山的注意事項，確保登山的安全，以玉山主峰為例子：

＊需申請入園證，玉山主峰需於1~2個月前，由領隊統一登錄且完成入園抽籤申請。

＊需申請入山證，於入山之日前5日至30日內提出。

＊觀看登山安全教育影片「領航玉山」，讓自己對玉山登山的安全有更深的了解。

＊單日往返：每隊1至12人，每日開放60人。

＊多日停留：入住排雲山莊須抽籤申請，申請期限為預定入園日前1～2個月間提出。

＊假設宿營地抽籤後未超過各宿營地承載量管制員額時，可於預定入園日7天前提出申請。

玉山登山季節

▲玉山登山-四季景觀。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

雪季：1~4月

最低最高溫大約-5到8左右，因為為雪季前往玉山登山時，一定要攜帶雪季登山的裝備，且登山時注意步伐，避免滑倒，詳細注意事項可參考【台灣高山雪季：合歡、雪山｜台灣雪季登山路線&行前準備！】。

靜山期：2月-4月

部分台灣高山會有靜山期，是因為考量天氣、溫度過於惡劣不適合登山，以及考量到山林的自然生態休養，部分高山管理處則是會利用這段時間來整修山林間的道路與步道，而玉山的靜山公告，除了時間之外，通常也會公告開放雪季登山的路線，並非全面封閉。

雨季：5~8月

最高溫為13度左右，恰且遇到梅雨季、颱風，玉山登山時要特別注意穿著防水衣物，且登山時注意步伐，可能會因濕氣導致霧濛濛的景象。

乾季：9~12月

最高溫為13度左右，但入夜後開始下滑至-2度，年末時最為乾燥。

玉山登山路線建議

當日來回

入園時間原則為上午5時以後，出園時間原則為下午17時以前。為了安全考量，上午10時以前未抵達排雲山莊者，一律需折返下山。

兩天一夜

第一天：排雲管理站－排雲山莊

第二天：排雲山莊－玉山主峰－排雲山莊－排雲管理站

三天兩夜

第一天：排雲管理站－排雲山莊

第二天：排雲山莊－玉山主峰－排雲山莊

第三天：排雲山莊－排雲管理站

或

第一天：望鄉部落當地民宿

第二天：排雲管理站－排雲山莊

第三天：排雲山莊－玉山主峰－排雲山莊－排雲管理站

玉山登山住宿

玉山登山住宿＃1

望鄉部落民宿

出發前一晚，踏入位於布農族部落中的望鄉部落民宿，就像是到了一個純樸的山中世界，不只有著從招牌、圍牆、指標上一路延伸到小木屋內的原住民風圖騰，更能夠親耳聽見八部合音live版，以及結合表演的教學互動解說，可以說是玉山登山中非常不同且療癒的體驗！

此外，從望鄉部落民宿往遠方眺望，更能看到玉山主峰與南峰與雲霧繚繞的樣貌，在出發玉山登山前，先描繪一下玉山的樣貌，做好身心靈的準備，就可以前往玉山登山囉！

玉山登山住宿＃2

排雲山莊

＊在排雲山莊住宿的登山客必須抽籤申請床位，當日以入園許可證換取睡袋！

＊在排雲山莊用餐的請注意時間，因為早午晚的用餐時間都有固定時段

＊最重要的是！山上的食材特別珍貴，大家一定要愛惜食物！

＊雖然排雲山莊只是個簡單的登山住宿空間，但是山友們聚在一起吃飯聊天休息也是一種不錯的玉山登山體驗模式。

＊入住排雲山莊必須抽籤申請，申請期限為預定入園日前1～前2個月間提出申請

＊假設宿營地抽籤後未超過各宿營地承載量管制員額時，可於預定入園日7天前提出申請。

＊排雲山莊內禁止行開伙，若是不食用他們所提供的食物，請自備乾糧或熟食。

玉山登山行前準備

玉山登山行前準備＃1

體能訓練

▲玉山登山行前準備-體能訓練。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

出發前一定！一定！一定！要持續進行體能訓練，尤其是平時沒有在運動的人們。前往玉山登山不是屬於短期內的劇烈運動，因此你不必擁有運動員的體魄，但是耐力和體適能力是非常重要的，可以透過慢跑或游泳等有氧運動提高身體的肺活量。

玉山登山行前準備＃2

練習步行技巧

▲玉山登山行前準備-步行訓練。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

就算平日有運動習慣的人，步行方式與登山時不停的上下坡的還是有差的，建議到山上走一走做個小練習，以免在進行玉山登山活動時容易過度疲累。

玉山登山行前準備＃3

登山裝備

▲玉山登山行前準備-登山裝備。（圖／Pixabay） 分享 facebook

請攜帶自己所需的衣物穿著、糧食、水、急救用品，遇雨季或雪季時，需有特別裝備，但是背負的重量請不超過體重的20%。

玉山登山行前準備＃4

預防高山症

前往玉山登山時會不會出現高山症，跟個人的體能狀況與敏感度非常相關，所以在行前可以請醫師開立對急性高山症有效的藥物，以備不時之需，若是身體真的有不適的情形，千萬不要勉強登頂，一切以安全為主，才是前往玉山登山的正確態度。

「山，一直都在那。」是所有登山愛好者都知道的一句話，但是真正要做到，必須從自身的行前準備、裝備與身體狀況開始調整，帶著愉悅且充沛的身心靈上山，才能探訪山林的美好與奧妙。當然，我們也應該尊重、愛護山林，在登山的過程中不去破壞與愛護它，山，才會一直都在。

想知道更多台灣登山健行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」