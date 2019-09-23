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返鄉打造雲林最強漢餅店 廖嘉育35度高溫的反轉人生

2019-09-23 11:05行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

距離高鐵雲林站不過10分鐘車程，隱隱於雲林鄉間的一處稱為「二崙」的小地方，不但有許多人連聽都沒聽過，甚至如果攤開地圖，可能不仔細看也找不到的小小所在。許多年輕人從這個小鄉村離開追逐自己未來的夢想，前往台中、台北就業逐夢，但廖嘉育卻選擇，在29歲那年卸下一切的五光十色羈絆，帶著老婆以及即將出世的孩子，返回到口中「什麼都沒有」的故鄉雲林二崙，鑽入高溫的烘焙環境中，重新來過。

廖嘉育選擇29歲那年返鄉，回到故鄉鑽入高溫的烘焙環境中。
廖嘉育選擇29歲那年返鄉，回到故鄉鑽入高溫的烘焙環境中。
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從小在鄉下長大，因為個性外向活潑且能言善道，在台北就讀大眾傳播科系，畢業後在台中立刻有了人人稱羨的廣播電台工作，積極、個性開朗的他，很快的在廣播圈闖出一片天，同時也跟青梅竹馬的老婆共組小家庭，甚至購入人生第一棟房子。

「從懂事開始，其實就有著『要不要接家裡麵包店』的想法不時出現，但年輕愛玩、且追求事業成就感，總覺得可以靠著自己的口條與對傳播的熱情闖出一片天，接手麵包店的念頭也就逐漸被自己埋在內心最深處。」那一年廖嘉育28歲，在有了房子之後，老婆懷孕了，即將擁有自己下一代的他，心中那個從以前就有的小小聲音、想返鄉的心聲逐漸開始越來越清晰，「我很喜歡小孩子，當老婆懷孕有了小孩後，想跟著小孩一起成長，想一起回到故鄉在地生活的想法越來越清晰。」於是他毅然決然賣掉台中的房子、辭去人人稱羨的傳播領域工作，不顧眾人的反對回到那個在地圖上根本小之又小的故鄉。

「二崙真的很小，小到什麼都沒有！」這是廖嘉育口中的故鄉，遠離繁華的都市而回到什麼名不見經傳的小地方，甚至連太太娘家也都反對！

回到家鄉什麼都沒有，只能埋首在家中事業。
回到家鄉什麼都沒有，只能埋首在家中事業。
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「剛開始當然受到很大的衝擊，這裡是個連夜生活都不知道要去哪裡的鄉下，以前在台中，我們幾乎是假日晚上都要去夜店或酒吧玩樂一晚；但回到二崙，不要說夜店，就連普通商店也都早早就關門了。」愛玩好動的他想著，既然回來了就不能失敗。

傳統口味及作法，已經傳承40幾年。
傳統口味及作法，已經傳承40幾年。
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和台灣許多鄉下一樣，總有一間從小吃到大的麵包店，從以前到現在販賣著原味菠蘿麵包、奶油夾心麵包、克里姆麵包、螺旋奶油麵包等，扎扎實實的15元價格與口味，乘載著鄉下人家的午茶與早晨時光，二崙佳美就是這樣存在的麵包店。廖嘉育的爸爸做了40幾年的麵包，同時也經營著老傳統的漢餅(喜餅)。回到家工作後，第一件事情就急著想說服父親利用行銷宣傳來做事，但做餅一輩子的老爸爸對於要這麼花大錢投入尚未看得到未來的行銷，父子兩也經過了一番抗爭與拉鋸。直到廖嘉育真正甘願抹去愛玩、靜不下來的玩心，踏入日日高溫烘焙廠從頭學起，這才真正踏入父親的餅舖世界，同時也讓爸爸看到他的決心。

看準烘焙過程的顏色與時間，烤箱上下火爐的加減，溫度與濕度都計算。
看準烘焙過程的顏色與時間，烤箱上下火爐的加減，溫度與濕度都計算。
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麵包廠裡清晨5點就開始忙碌，溫度計上的數字落在35度，烤爐前溫度更高，只見廖嘉育俐落地將排列整齊的麵團一一送入高溫烤爐中，精密計算時間翻面與觀察，看準烘焙過程的顏色與時間，烤箱上下火爐的加減，溫度與濕度都計算，出爐時的觀察每一道一道工法都是學問。

「二崙佳美」不只是一間麵包店，更是提供傳統漢餅的餅店，更把健康概念融入向來被認為偏油膩的大餅，伍仁酥餅少去會產生油膩感的肉末，也不添加防腐劑，只用7種雲林在地堅果：花生、核桃、杏仁果、腰果、南瓜子、白瓜子、芝麻。並堅持只在要做餅的前一日才炒堅果，以保持堅果的香脆，並改良成如鳳梨酥一樣適合入口的大小，讓老漢餅的世界也能有新的吃法。

7種雲林在地堅果，把健康概念融入向來被認為偏油膩的大餅。
7種雲林在地堅果，把健康概念融入向來被認為偏油膩的大餅。
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真正投入學習漢餅與麵包製作後，父親也逐漸看出他的用心與決心，這才放心讓他接手。廖嘉育一面衷於爸爸的扎實手工，一面也想著能如何讓事業更上一層樓；他著手改良包裝，把傳統外盒藉由時尚設計與質感圖片來營造出新穎感，善於經營網路的老婆則開始以網路當成另一種銷售出口。好口味與好口碑不但獲得雲林10大伴手禮殊榮，也引來了美食家王宣一的青睞，甚至在還沒高鐵雲林站的年代不遠千里造訪小店，一嚐這扎實的好味道。口碑傳開、媒體爭相多次報導，小小的二崙鄉下也因為這間小店而有了新的人流與新鮮感。

與家人一起工作，陪伴家人是這段人生旅途最重要的收穫。
與家人一起工作，陪伴家人是這段人生旅途最重要的收穫。
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「放棄當然也想過不知道多少回了，但每次想到能夠陪伴在家人身邊的時間多一點，就覺得這一切辛苦與汗水非常值得。」如今廖嘉育正式接手爸爸的餅店，更創意的把漢餅變成冰淇淋、開創出香蕉蛋糕等新產品，每日還是會一起到工廠工作的父親，也安心的讓他發揮苦幹實打與好點子不斷的精神，看著絡繹不絕的客人上門滿足的吃著伍仁酥、狀元餅的表情，廖嘉育滿意了客人的味蕾、同時也滿足地翻轉了自己的人生。「對了！我們的麵包還是一個15元喔！全台灣哪裡找！」中氣十足又開朗的他這樣高喊著。

二崙佳美也獲得不少獎項。
二崙佳美也獲得不少獎項。
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景點介紹

二崙佳美

地址｜雲林縣二崙鄉中山路108號

電話｜05-598-2525

網址｜jiameibakery.blogspot.com

營業｜8:00～18:00(週日休)

　

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