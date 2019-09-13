中秋連假旅遊！台南「草山月世界」月球表面般的荒漠美景

台南左鎮的「草山月世界」，是由砂岩與頁岩所構成的青灰岩地形，放眼望去皆是鋸齒狀的裸露山脊。只有生命很強韌的剌竹，才能在此點上股綠意。草山月世界陡峭的山壁，讓荒漠中帶股粗曠的美感，似月球表面般的夢幻景緻又有「月世界」之美稱。週末假日不妨帶著家人、朋友活絡筋骨，去台南欣賞大自然的鬼斧神工吧！

圖／台南「草山月世界」群山圍繞。截自台南旅遊網。 分享 facebook

圖/似月求表面般的粗曠美。截自台南旅遊網。 分享 facebook

台灣有多處以「月世界」為名的「惡地地形」景點，草山月世界就是其中一個。地形質地偏軟、色呈青灰且略含鹽質的泥岩區，因遭河川切割地表，在經年累月侵蝕下而成的荒涼崎嶇的地形。加上高鹼透水性低，根本流不住雨水，可說是寸草難生，還好耐旱的剌竹得以生長，也讓光禿的稜脊不那麼孤單。

圖/草山月世界彎曲的河道景。截自台南旅遊網。 分享 facebook

圖／稜脊和溝谷密佈的特殊地形。截自台南旅遊網。 分享 facebook

眺望有稜角分明的山群，隨著四季與晨昏的變化，草山月世界擁有著多貌的景緻。夏季時氣候清朗的黎明，可以到附近的二寮「岡林派出所」欣賞日出，這裡堪稱全台灣最低海拔的日出攝影聖地，隨著金黃色曙光慢慢升起並與雲霧交會，形成如潑墨國畫般的絕美景象，而草山月世界也隨著斜下的光線，慢慢舒醒。

圖／「二寮日出」全台灣最低海拔的日出聖地。截自台南旅遊網。 分享 facebook

刺竹葉色的變換，也是草山月世界一大看點。冬季的青翠刺竹漸漸轉色為枯黃，春天則又從橙色至變為紅色。而拍攝刺竹變色的最佳時機，就是現在。每年的3至4月刺竹轉紅，看灰白稜脊上點綴著鮮豔的紅葉，搭著月世界荒漠的景觀，放遠望去皆是贊嘆自然萬物之偉大。

圖/翠綠刺竹景。截自台南旅遊網。 分享 facebook

圖/草山月世界美景。截自台南旅遊網。 分享 facebook

這裡雖是寸草難生的惡地地形，但卻是很多觀光客熱愛的景點之一，沿著月世界的步道走，有股萬山磅礡的氣勢。週末假日不妨來台南看看這浩大的景觀，體會自然鬼斧神工的奧妙。

圖/刺竹漸漸轉色。網友traveller_didier授權 分享 facebook

圖／草山月世界傍晚景色。截自台南旅遊網。 分享 facebook

草山月世界

地址：臺南市左鎮區岡林里31號

開放時間：全天開放

門票資訊：免門票

(網友Mark Chen授權)